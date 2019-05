Mann dømt for å ha slått elg med jekk

En mann i 40-årene er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for å ha slått en elg med en biljekk på Fosen i Trøndelag.

I juni i fjor sirkulerte det en video på Snapchat av hendelsen.

– Jeg synes selv at det er en fæl video. Jeg synes det er sørgelig at jeg ikke klarte å slå den i hjel med en gang. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig fikk jeg opplyst at det lå en skadd elg i veikanten eller i åkeren. Jeg tenkte at den ikke kunne plages videre, uttalte mannen i etterkant til Fosna-Folket.

Mannen som slo, er dømt til 120 dager ubetinget fengsel. Mannen i 30-årene som filmet hendelsen, er dømt til 90 dager i fengsel for medvirkning til dyremishandling, melder NRK.

Begge har slitt med rusproblemer tidligere, ifølge NRK. Mannen i 40-årene også fått over 700 drapstrusler siden hendelsen for elleve måneder siden.

Forsvarerne til begge mennene ba i rettssaken om at de to skulle frifinnes, fordi de ikke mente å plage elgen – men avlive den.

