Har avdekket flere fester med mulig smitte

Til sammen 35 deltagere på vestkanfestene er bekreftet smittet. Nå kobles de til andre selskaper i og utenfor Oslo.

– Etter hvert som vi sporer opp tilfeller avdekker vi flere selskaper med over 20 personer i Oslo og andre kommuner hvor folk kan ha blitt smittet, sier bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold, til VG.

Hun sitter ikke med oversikt over om disse andre sammenkomstene var før eller etter festene i Vestre Aker, men bekrefter at det har vært smittede personer på sammenkomster med over 20 personer i Oslo og på én sammenkomst i Nesodden.

På sine egne nettsider skriver også Nesodden kommune at de bistår Oslo etter en person som fikk påvist smitte på festene i Vestre Aker også var på en fest i Nesodden lørdag 1. august.

Ifølge kommuneoverlege Liv Hagen i Nesodden var kun personen som hadde festen som kommer fra kommunen selv. Alle andre var fra andre steder.

-- Vedkomne sjekket seg på mandag og var negativ, sier hun videre.

Hun er glad for at ingen andre fra kommunen var innom festen.

-- Dette var en fest med kun inviterte delatagere Når det legges ut på Snapchat er det en tendens til å komme flere, men det har det ikke gjort her.

Til sammen 35 personer som har vært på vestkantfestene er nå bekreftet smittet, opplyser Vennevold om.

– Vi jobber med FHI for å få et overblikk over hvor mange som er berørt.

Vestkantfestene som tidligere har vært avdekket fordeler seg slik:

Torsdag 30.07: En fest med 20 deltagere

Fredag 31.07: En fest med 40 deltagere

Lørdag 01.08: En fest med 50 deltagere og en grillfest med 51 deltagere.

Publisert: 08.08.20 kl. 09:16 Oppdatert: 08.08.20 kl. 09:41

