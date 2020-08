FØRST I KØEN: Carl Martin Trolley kom fra Frankrike i dag og var den første som ble testet ved teststasjonen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Gyrid Friis Edland

Nå kan du corona-teste deg på Gardermoen: Carl Martin var først i køen

GARDERMOEN (VG) Fra og med torsdag ettermiddag kan passasjerer som kommer fra utlandet testes for covid-19 på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Carl Martin Trolley, som har flydd fra Frankrike, er først i køen til å teste seg på teststasjonen.

– Det er veldig bra å kunne bli testet nå i Norge, på flyplassen. Vi vinner mye tid på å gjøre det i stedet for å gå til en lege og måtte reservere time og vente lenger enn det vi trenger, sier han.

– Mange sier at testen er litt ubehagelig, gruer du deg?

– Jeg har allerede testet meg, men ja, det er litt ubehagelig. Men hvis vi trenger å gjøre det for å bevise at alt er greit, da går det bra for meg, sier Trolley.

TESTSTASJON: Sykepleier Signe Aass sto klar til å ta imot reisende som ønsket å teste seg da teststasjonen åpnet klokken 17.00 torsdag. Foto: Gyrid Friis Edland

Importsmitten fra utlandet har økt nå mot slutten av sommeren og ført til flere lokale utbrudd. Likevel er det fortsatt åpent for karantenefrie reiser.

Forskjellen nå blir bare at de nå slutter å kalle det grønne land. Nå er det gule land. Men du må ikke i karantene når du kommer hjem fra gule land heller.

– De som er gule er fortsatt sånn at det er mulig å reise, men generelt anbefaler vi ikke at folk tar unødvendige reiser til disse landene, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag.

Vil prioritere passasjerer fra «røde» land over «gule»

Målet er å teste inntil 80 personer for covid-19 i timen.

– Ved stor pågang vil helsepersonellet, i henhold til gjeldende retningslinjer fra FHI, prioritere dem som kommer fra røde land, har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet person og/eller har typiske symptomer på covid-19, skriver kommunen i en pressemelding.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa til TV 2 tidligere i august at det er passasjerer fra grønne land som skal prioriteres, da de fra røde land skal i karantene i ti dager.

– Er det egentlig hensiktsmessig å prioritere de fra røde land, når de uansett må i karantene?

– Grunnen til at vi prioriterer fra røde land er at smittepresset er størst i røde land, og hensikten med denne teststasjonen er å begrense importsmitten. Da har vi valgt å rangere røde land foran gule, sier fungerende kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Tom Sundar til VG.

Alle med symptomer vil bli prioritert, uavhengig om man kommer fra gule land eller røde, understreker han.

– Det er symptomer som teller mest. Røde land er en sterkere eksponeringsfaktor enn gule land. Men vi skal teste det vi kan, og har vi kapasitet, tester vi fra alle land.

STÅR KLAR VED ANKOMST: Teststasjonen på Gardermoen står klar i bagasjehall utland. Foto: Gyrid Friis Edland

Den fungerende kommuneoverlegen sier at de har mulighet til å øke testkapasiteten om pågangen blir større enn nåværende kapasitet på 80 tester i timen.

– Det er veldig vanskelig å spå. Det er gjort diverse beregninger, og vi har tatt utgangspunkt i 250 til 300 tester per dag, altså fem prosent av utenlandstrafikken. Men vi skal ikke se bort ifra at behovet vil øke, og da kan vil rigge til økt testkapasitet, sier Sundar.

Nå er tilbudet frivillig. Sundar oppfordrer alle som kommer fra røde land, har symptomer eller vært i nærkontakt med en smittet person om å teste seg ved ankomst.

– Foreløpig er det ikke noe pålegg om at man må teste seg, men en sterk anbefaling. Vi følger med på retningslinjene, og i det det blir et pålegg vil vi forholde oss til det. Kriteriene har vi blitt enige om sammen med Helsedirektoratet og FHI, sier han.

BLE TESTET: Thomas Solem (20) fra Oslo var blant de første som ble testet på Gardermoen i dag, etter å ha vært i Tsjekkia for å besøke familie. Foto: Gyrid Friis Edland

En annen som ble testet etter utenlandsreise i dag var Thomas Solem (20) fra Oslo som har vært i Tsjekkia.

– Jeg har vært i Tsjekkia for å besøke familie i litt over en måneds tid. Nå skal jeg ta en test, så får vi se hvordan det går. Jeg regner med at den blir negativ, da jeg ikke har vært sammen med så mange folk, sier han mens han sitter og venter på å få tatt coronatesten, som nummer fem i køen.

Ullensaker kommune har det medisinske og organisatoriske ansvaret for teststasjonen. Avinor stiller med lokaler og infrastruktur, mens personell fra LHL-sykehuset bemanner stasjonen. Testsenteret vil koste 6 millioner kroner i måneden å drifte, en regning staten vil ta.

Ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher, er fornøyd med å nå ha fått et testsenter på Gardermoen, og sier at det ikke vil gå ut over testkapasiteten ellers i kommunen.

– Jeg er veldig imponert over hvor raskt vi har fått den opp. Vi fikk anmodning fra folkehelsemyndighetene på mandag, og allerede tre dager etterpå har vi nå fått opp en teststasjon, sier han.

– Burde et slikt tilbud ha kommet før?

– Det er en vurdering som myndighetene har lagt til grunn for at det ikke har vært behov tidligere, alt i alt at det er positivt jo mer testing man har i samfunnet, også på flyplasser, sier han.

Publisert: 13.08.20 kl. 20:00

