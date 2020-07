SIKTET: Haukeland universitetssykehus i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Haukeland sykehus siktet etter cellegift-overdose

Haukeland universitetssykehus er siktet og flere ansatte har status som mistenkt etter cellegift-overdosen på sykehuset i juni.

Haukeland universitetssykehus har fått status som siktet for brudd på helsepersonell-loven, etter at en 56 år gammel mann døde etter en altfor stor dose cellegift, melder Bergensavisen.

– Det ligger ingen dramatikk i det, men for å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger er en siktelse et tvangsmiddel som åpner for, sier politiadvokat Sigurd Åsnes Granli til avisen.

Den kreftsyke 56-åringen fikk en dose som er ti ganger så mye som han skulle ha uken før han døde mandag 29. juni i år.

Flere avhør

Politiet har foretatt en rekke avhør av ansatte på sykehuset.

Det er tidligere kjent at enkelte ansatte som var involvert i behandlingen er avhørt med status som mistenkt, noe som betyr at de får rettigheter som for eksempel advokathjelp.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva som er kommet frem i avhørene.

– Vi er kommet godt i gang med etterforskningen og håper, med alle forbehold, å bli ferdig i løpet av høsten, sier Granli til BA.

Tilsynssak

Både sykehuset og Helsetilsynet har satt i gang undersøkelser.

Saken ble kjent i slutten av juni da sykehuset sendte ut en pressemelding i samråd med de pårørende.

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste. Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, sa fungerende direktør Terje Nordberg ved kreftavdelingen da.

– Vi har også satt i verk konkrete tiltak for å redusere risikoen for at noe lignende skal skje igjen. Det skal være trygt å få behandling på sykehuset.

Artikkelen oppdateres.

Publisert: 15.07.20 kl. 15:28 Oppdatert: 15.07.20 kl. 15:47

