Brygger totalskadet i brann i Trøndelag

To brygger er totalskadet etter en kraftig brann på Uthaug i Fosen. De øvrige ble berget.

Oppdatert nå nettopp

Nødetatene rykket ut til stedet etter meldinger om brann i to bryggehus på Fosen. Det ble meldt at det var gassflasker inne i byggene, som raskt ble overtent.

Det ble tidlig avklart at det ikke var personer inne i byggene, men det ble likevel satt opp sikkerhetsavstand på grunn av gassflaskene.

– På grunn av gassen som er der, er sikkerhetsavstanden på 100 meter. Dersom nabobrygga også begynner å brenne må sikkerhetsavstanden økes til 300 meter. Det er flere gassflasker der, sa operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt tirsdag formiddag.

VG-journalist Alf Bjarne Johnsen var på stedet og fortalte klokken 14.30 at de to bryggehusene er brent ned og totalskadet.

I en oppdatering klokken 16 melder politiet at brannen er under kontroll.

– To brygger er totalskadd. De øvrige ble berget. Ingen personer er kommet til skade. Brannvesenet vil fortsette med etterslukking for å hindre at det blusser opp igjen, skriver politiet.

BRANN: Tirsdag ettermiddag brenner Uthaug brygge i Trøndelag. Foto: Alf Bjarne Johnsen

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 28.07.20 kl. 14:10 Oppdatert: 28.07.20 kl. 18:28

Fra andre aviser