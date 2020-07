DREPT: Den drepte kvinnen satt og ventet på en slektning da hun ble angrepet med kniv på en parkeringsplass ved bussholdeplassen i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad/VG

Drapssiktet 31-åring mener han «ble styrt» under knivangrepene

Den 31 år gamle mannen mente han ble styrt av noe utenfor sin kontroll da han gikk til knivangrep på tre kvinner i Sarpsborg sent tirsdag kveld.

For mindre enn 10 minutter siden

En kvinne i 50-årene døde av skadene mannen påførte henne.

– Han har vært samarbeidsvillig, og prøver å svare så godt han kan. Om hendelsesforløpet er det mye han ikke kan svare på, fordi han ikke husker eller har hatt kontroll over seg selv. Han mener at han ble styrt. Det er vanskelig å vite hva han legger i det, sier den draps- og drapsforsøkssiktede mannens forsvarer, Marius Otterstad, til VG.

les også Slektning av drapsoffer: – Et varmt menneske

31-åringen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud i to uker.

– Han ønsket å bli fengslet. Jeg hadde et kort møte med ham nettopp, og han nikket anerkjennende til fengslingen, sier Otterstad, som legger til at mannen fremsto mer våken i dag enn under gårsdagens avhør.

– Gikk rundt i byen

Den drapssiktede har også forklart seg om hva han gjorde i timene før han gikk til knivangrep.

FORSVARER: Marius Otterstad forsvarer 31-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk. Foto: Frode Hansen

– Han har sagt helt kort at han sto opp den dagen, og at han gjorde «vanlige ting». Han fortalte også at han hadde vært en tur rundt i byen og gått litt rundt, sier han.

Ifølge forsvareren har mannen også forklart seg om hvordan han kom seg fra de ulike åstedene i sentrum av Sarpsborg, og om sin relasjon til ofrene.

les også Sarpsborg-ordføreren om knivstikkingen: – Grufullt

– Han har også forklart seg oppriktig om hvordan han har kommet seg fra a til b den kvelden. Han har ikke forklart at han kjørte bil, men jeg vet at han har en bil.

Om ofrene har han forklart at han har kjennskap til dem.

– Det er uklart om det gjelder til alle, eller hvem av dem i så fall. Forklaringen bar preg av hans tilstand i går, sier forsvareren.

Skal vurdere tilregnelighet

Mannen ble innlagt på psykiatrisk avdeling ved Kalnes sykehus etter pågripelsen med bakgrunn i hans helsetilstand.

Der ble han avhørt onsdag ettermiddag, med politi, forsvarer og sakkyndige til stede. Hans forsvarer Marius Otterstad opplyser at hans klient tok stilling til drapssiktelsen, men at svaret ble gitt i «et slags søvnmodus», og derfor ikke kan legges til grunn.

MASSIV UTRYKNING: Store mengder mannskap fra alle nødetater ble tilkalt til det politiet anså som en pågående og livstruende situasjon i Sarpsborg sentrum natt til onsdag. Foto: Gisle Oddstad

Påtalemyndigheten har begjært at mannen skal underlegges en såkalt prejudisiell undersøkelse, og det er oppnevnt to sakkyndige som skal kartlegge om mannen er strafferettslig tilregnelig.

Det gjør de med bakgrunn i siktedes historikk i psykiatrien, for å se om den har sammenheng med knivangrepene tirsdag kveld.

– Hvis han erklæres psykotisk så kan man ikke vektlegge det han forklarer som man ellers ville ha gjort. Det er også et spørsmål om han eventuelt var psykotisk i gjerningsøyeblikket, eller om det er en mer vedvarende tilstand, sier forsvareren.

Fikk psykiatrisk behandling

31-åringen var blant annet innlagt på psykiatrisk avdeling i 2014 og 2015. Der fikk han behandling for paranoide vrangforestillinger.

For Otterstad er det fremdeles ukjent om mannen fikk pågående behandling for sine helseproblemer.

les også Ble knivstukket av drapssiktet 31-åring: – Det var kjempevondt

– Jeg vet at han har vært i behandling, han har navngitt noen personer som han har hatt kontakt med, men jeg vet foreløpig ikke om det har skjedd nylig eller for noen år siden, sier forsvareren.

VG har forespurt politiet i Øst politidistrikt flere spørsmål, men de har foreløpig ikke hatt anledning til å svare.

Publisert: 16.07.20 kl. 14:16

Les også

Mer om Drap Sarpsborg Krim

Fra andre aviser