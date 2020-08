NY I JOBBEN: Tidligere skattedirektør Hans-Christian Holte svarte på knusende kritikk mot etaten på hans andre dag som ny NAV-direktør. Foto: KRISTER SORBO

NAV-sjefen om trygdeskandalen: – Sterkt beklagelig

NAV-direktør Hans-Christian Holte kan måtte takle feil som kan ha vært begått så langt tilbake som 1994. Han sier unnskyld til de som er rammet av trygdeskandalen.

Granskingen av trygdeskandalen ble ledet av jusprofessor Finn Arnesen.

Utvalget han ledet la en stor del av ansvaret på NAV og Arbeids- og sosialdepartementet.

Om NAV spesielt skriver de at «mangel på kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning synes å ha preget det praktiske gjennomføringsarbeidet med trygdeforordningene i etaten».

– Hvorfor gikk det så galt som det gjorde, i din etat?

– Jeg opplever her at utvalget har pekt på mange ulike årsaker. Noe går på kommunikasjon internt hos oss i NAV og mellom NAV og andre instanser. Noe går på klar og tydelig ansvarsdeling. Noe går på kompetansen. Jeg tenker at vi nå skal jobbe med noen sentrale områder og bli bedre på dem, sier den nye NAV-direktøren Hans-Christian Holte til VG på sin andre dag i jobben.

GRANSKET: NAV-direktør Hans-Christian Holte og jusprofessor Finn Arnesen før fremleggelsen av utvalgets gransking av trygdeskandalen. Foto: KRISTER SORBO

– Systemfeil

Holte gjentar NAVs beklagelse til ofrene i trygdeskandalen.

– Til de som har blitt rammet så vil jeg si at det er sterkt beklagelig det som har skjedd. Det er en alvorlig sak og jeg vet at de feilene vi har gjort har hatt alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Vår tidligere direktør Sigrun Vågeng har sagt unnskyld for det som har skjedd, sier Holte.

– Jeg vil også videreformidle en unnskyldning fra NAV for de feilene som har skjedd, sier han.

FAKTA: Dette er NAV-skandalen En feiltolkning av EØS-regelverket førte til at folk ble uskyldig dømt for trygdesvindel. Feilen har rammet de som har gått på AAP, sykepenger eller pleiepenger og reist til andre EØS-land. NAV har forklart at feiltolkningen oppsto ved innføringen av nye EØS-regler i 2012, men ESA tror feilen kan gjelde fra 1994.

En forordning er en EU-lov lov (en rettssak) som får bindende virkning i medlemsstatene.

Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1994, var det forordning 1408/71 som lå til grunn for koordinering av offentlige trygdeordninger i EU.

Senere i 2012, ble en ny trygdeforordning tatt inn i norsk lov. Det var forordning 883/2004, og det er denne forordningen NAV har forklart at de har tolket feil.

Utredningen er avgitt under dissens: Granskingsutvalget er uenige om betydningen av perioden før 2012. Vis mer

Holte mener at NAV både må rydde opp i enkeltsaker og gjøre større endringer.

NAV-direktøren sier at de må sikre at kvaliteten deres er god nok på det juridiske området, kvalitetssikring av beslutninger, tolkning av regelverk og utvikling av rutiner for etatens praksis.

– Det som er åpenbart når utvalget legger frem sin rapport er at de tolker denne feilen som en systemfeil. Den involverer svært mange parter, hvor NAV er en helt sentral part. Så her tenker jeg at vi skal jobbe systematisk med å bli bedre på en rekke områder, sier han.

– Ikke oversikt

Utvalgsleder Finn Arnesen sier at utredningen ikke er enstemmig: Flertallet mener at jusen på området har vært den samme siden 1994. Mindretallet har et annet syn, og ser på 2012 som et viktig tidspunkt.

Det er ikke klart hva som blir konsekvensene dersom man vurderer at feilpraksisen har pågått helt siden 1994, da EØS-avtalen først trådte i kraft.

PÅ JOBB: Tidligere NAV-direktør Sigrun Vågeng og daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hadde ansvaret da trygdeskandalen ble kjent i fjor. Foto: Tore Kristiansen

– Har dere kompetanse og kapasitet dersom dere må gå gjennom saker fra helt tilbake på midten av 90-tallet?

– Nå vil vi jo først måtte ha en avklaring med departementet, blant annet på hva vi kan gjøre mens rettstilstanden for situasjonen før 2012 ikke er avklart. Vi må vite hva som kan gjøres nå i perioden fremover og hva som må avvente disse rettslige avklaringene. Så må vi gå inn og se på hva som kreves for å rette opp de sakene som eventuelt ligger lenger tilbake i tid. Men jeg har per nå ikke oversikt over hva det vil kreve, sier han.

Fakta: Overordnede anbefalinger etter granskingen Departementet må redegjøre grundig for EØS-rettslige føringer av betydning for anvendelsen av loven i forarbeider til forslag om endring av folketrygdlovens regler

Juridisk forskning og undervisning må i langt større grad ta inn over seg at EØS-rett ikke bare er et eget rettsområde, men også en integrert del av andre rettsområder

Den EØS-rettslige kompetansen sentralt i Nav må styrkes

Nav må sikre at EØS-rettslige spørsmål inngår som en integrert del av utarbeidelse av rundskriv og andre retningslinjer og i behandlingen av enkeltsaker

Det må utvikles en forvaltningskultur i Nav der kommunikasjonen mellom avdelinger og linjer er god, slik at endringer i praksis raskt kan manifestere seg i hele etaten

Den EØS-rettslige kompetansen i Trygderetten må styrkes

Trygderetten bør etablere effektive tiltak for kunnskapsdeling internt for å sikre likebehandling og rettssikkerhet for brukerne

Trygderetten bør ha systemer for å reagere når Nav ikke følger opp prinsipielle kjennelser

Der Trygderetten eller domstolene legger til grunn en annen rettsoppfatning enn Nav, må Nav enten utfordre lovforståelsen videre i rettssystemet eller endre praksis for å sikre reell likebehandling

Avdelingen som har fag- og lovgivningsansvar for de aktuelle ytelsene i departementet må (også) ha solid EØS-rettslig kompetanse

Departementet må inkludere sikring av EØS-rettslige rettigheter i den risikobaserte styringen av arbeids- og velferdsetaten

Departementet må sikre en nærhet til Nav som gir dem innsyn i praksis på sentrale områder. Dette bør organiseres slik at det er nær sammenheng mellom EØS-rettslig kompetanse og innsyn i praksis

Dialogen mellom Nav og påtalemyndigheten må styrkes

Påtalemyndigheten må ta et selvstendig ansvar for å avklare og vurdere den forvaltningsmessige behandlingen som ligger til grunn for anmeldelser

Den EØS-rettslige kompetansen i de alminnelige domstolene må styrkes. Det må utvikles en kultur i domstolene som gjør at dommere identifiserer EØS-rettslige spørsmål også i straffesaker, og som kan bidra til å hindre at det avsies straffedommer for handlinger som etter EØS-retten er tillatt Vis mer

Det er ventet at en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen vil foreligge innen 9–12 måneder, opplyste Riksadvokaten i begynnelsen av juli.

Vil ikke spekulere

Hverken daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) eller daværende NAV-direktør Sigrun Vågeng fikk sparken da trygdeskandalen ble kjent.

Holte vil ikke spekulere i om han ville gått av dersom han hadde vært NAV-sjef da feilene skjedde.

– Det er ikke opp til meg eller en sittende NAV-direktør å vurdere sin stilling. Det er noe statsråden og departementet vil gjøre. Det er for det første et hypotetisk spørsmål og det er et spørsmål jeg da normalt ville si at jeg ikke er den rette til å svare på, sier han.

Publisert: 04.08.20 kl. 16:08

