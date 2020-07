Mor og sønn funnet døde: Drap og selvdrap, ifølge politiets teori

Politiet mistenker at de to som ble funnet i en bolig i Askøy lørdag kveld, er døde som følge av drap og selvdrap. De avdøde skal være mor og sønn på henholdsvis 54 og 28 år.

– Det var slektninger som fant de to døde i leiligheten, etter at de ikke hadde fått kontakt med dem over noe tid, sier Elisabeth Bru, påtaleansvarlig, Vest politidistrikt under en pressekonferanse søndag formiddag.

Politiet fikk meldingen klokken 18.43 lørdag kveld, og da de kom frem til stedet fant de to personer døde på adressen.

– Vår hypotese er at det dreier seg om drap og selvdrap, bekrefter Bru.

Mor og sønn

De to personene er sendt til obduksjon på Gades Institutt i Bergen, og vil bli obdusert mandag.

Ifølge politiet skal de to ha ligget døde i over et døgn fra de ble funnet.

– Den siste bekreftede observasjonen av den avdøde kvinnen var på onsdag, sier Bru.

De døde er ikke formelt identifisert, men politiet mener at det er mor og sønn, som bor i boligen, som er funnet. Personene son er funnet er henholdsvis 54 og 28 år.

– Per nå har vi ingen andre mistenkte men folder mulighetene åpne og har også andre hypoteser enn hovedteorien om drap og selvdrap, sier Bru.

Politiet vil fortsette å avhøre vitner utover dagen. I tillegg vil de prøve å kartlegge de avdødes bevegelser i tiden før dødsfallene. Mandag vil det også bli gjort flere tekniske undersøkelser i boligen.

– Det er ikke funnet tegn til innbrudd i boligen, men tekniske undersøkelser er ikke ferdig så det er for tidlig å konkludere, sier Bru.

