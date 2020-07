URO: Vågan-ordfører Frank Johnsen sier at de har merket en del uro i flere steder i kommunen i sommer, da spesielt Henningsvær. Foto: Terje Bringedal, VG

Etterlyser mer politi i Lofoten: – Når nordmenn er på ferie, har de lørdag syv dager i uken

Åpne grenser og nordmenn som har blitt oppfordret til å feriere i eget land, har ført til svært mange besøkende i Lofoten. Nå tar Vågan kommune til orde for økt politiberedskap i sommermånedene.

– Vi har inntrykk av at noen av de som ville reist til Ayia Napa, nå har kommet hit, sier ordfører Frank Johnsen.

– Det var som en så fint sa til oss: Når nordmenn er på ferie, har de lørdag syv dager i uken. Vi er vant til mange turister, men det er noe annet når det er så mange nordmenn.

VG har fått innsyn i et brev sendt til Nordland politidistrikt og Politidirektoratet 17. juli, signert kommunedirektør Tommy Stensvik og kommunalsjef for helse og omsorg, Mette Nygård.

Her etterlyser kommunen økt politibemanning i månedene hvor det er et høyt antall besøkende og turister.

– På grunn av corona opplever vi at det er veldig mange flere her i år. Vi har sett at det er en del uro i enkelte bygder i kommunen og at det er vanskelig å få politiet til å omdirigere ressursene dersom det skjer noe. Spesielt i Henningsvær er det festing 24 timer i døgnet og store trafikale utfordringer, sier Nygård.

FLERE VIKARER: Kommunalsjef Mette Nygård sier at kommunen selv har måtte øke sommerbemanningen ekstra i år. Foto: Privat

Over 913.000 gjestedøgn

I forbindelse med corona-pandemien har nordmenn blitt oppfordret til å feriere i eget land. I en undersøkelse i mai, som ble gjennomført av Norstat på vegne av ABC Nyheter, svarte tre av ti nordmenn at de ville dra til Lofoten i sommer.

Tidligere har mange av turistene kommet ulike cruiseskip, men i år kommer mange kjørende.

I 2019 var det registrert 913.415 gjestedøgn i Lofoten, ifølge Nordlandsforskning. Deler av året befinner det seg altså langt flere personer enn innbyggertallet på rundt 24.600 tilsier.

Nygård forteller at kommunen selv har måtte øke sommerbemanningen ekstra i år.

– Spesielt legehelsetjenesten måtte vi legge opp på en annen måte. Gjennom sommeren har vi to legevakter, en vanlig og en corona. Kommunen må også avvikle ferie, men vi tar inn vikarer for å ha en forsvarlig tjeneste. I år har vi tatt inn flere enn vi pleier.

POPULÆR FERGESTREKNING: Mange av turistene kommer i år kjørende til Lofoten. Flere av dem tar fergen fra Bodø. Bildet, som er fra tidligere i juli, er tatt av turist Andreas Norem, som ble forundret over hvor tett folk satt sammen under fergeturen. Foto: Andreas Norem

– Ønsker det skal være trygt

Politiet i Lofoten, som har én felles vakttjeneste og er stasjonert i Svolvær og Leknes, har ansvar for alle de fire fastlandskommunene.

Politiet og kommunen har avtalt et møte førstkommende onsdag, hvor de skal diskutere utfordringene.

Ordføreren håper at politiet øker bemanningen, men skjønner at det kan bli vanskelig så sent på sommeren.

– Vi kontakter ikke politiet for å skremme unna turistene – tvert imot, 99,9 prosent av dem oppfører seg veldig fint. Men vi ønsker at det skal være trygt for både turistene og innbyggerne, sier Nygård.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg sier at beredskapen om sommeren ikke er tilfredsstillende – og dessverre ikke unik i år. Flakstad har ifølge ordfører Trond Kroken ikke har opplevd så mye uro, men derimot store trafikale problemer, som politiet ikke alltid har tid til å følge opp. VG har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra ordføreren i Moskenes.

– Nødt til å se på hele året i helhet

Visepolitimester Arne Hammer i Nordland politidistrikt sier til VG at politiet gjør sitt ytterste for å ivareta alle prioriterte oppgaver i fylket på en best mulig måte.

– Da politiet planla ferieavviklingen for 2020, ble det gjort ut fra gitte kriterier. Det vil si at vi til enhver tid skal kunne ivareta hendelser av en viss karakter, både med ressurser og med riktig kompetanse.

– Hvis vi ser på sommeren isolert, hadde det selvsagt vært gunstig å ha flere ressurser tilgjengelig. Vi er nødt til å se på hele året i helhet. Å flytte ferien til polititjenestemenn for å ha økt beredskap i sommermånedene, vil skape nye utfordringer ut over høsten.

Ifølge Hammer har det i år vært en økning av antall oppdrag i hele politidistriktet.

– Det har blant annet vært flere alvorlige ulykker i trafikken som kan relateres til økt trafikk på veiene. De aller fleste hendelsene vi har hatt de siste ukene kan imidlertid ikke relateres direkte til økt turisme.

Må samarbeide

Når turisttrafikken har økt slik som i år, er behovet for godt samarbeid med kommunene enda sterkere enn vanlig, mener Hammer.

– Alvorlig kriminalitet skal selvsagt politiet ta seg av, men forebyggende tiltak som følge av trafikale utfordringer eller andre utfordringer som følge av en stor økning av antall innbyggere i ulike kommuner, må vi jobbe sammen om.

– Både fastboende og turister skal føle seg trygge og velkommen til Nordland, selv om det er kommet mange tilreisende til fylket de siste ukene.

Publisert: 27.07.20 kl. 10:08

