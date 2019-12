KUNSTNER: Ari Behn, her foran to av sine verker utenfor sitt hjem i Lommedalen i 2017. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Høy etterspørsel etter Ari Behns kunst – utsolgt på minutter

Så mange ønsket å kjøpe Ari Behns kunst samtidig, at en galleri-nettside krasjet. Nå beklager de til kundene.

Galleri Graff har stilt ut flere av Ari Behns malerier.

Da nyheten om hans død ble kjent onsdag kveld, ble etterspørselen på galleriets nettsider brått enorm.

Til slutt krasjet hele nettsiden.

– Vi hadde en så stor pågang at nettsiden ikke klarte å håndtere det som skjedde, sier daglig leder og medeier i galleriet Iren Graff Lilleng (63) til VG.

Solgte flere malerier enn de hadde

VG har mottatt flere henvendelser fra kunder som har forsøkt å kjøpe bilder på galleriets nettbutikk, for så å få beskjed om at kjøpet har blitt annullert.

Graff Lilleng forklarer at dette skyldes at nettsiden ikke greide å oppdatere seg da mange kunder forsøkte å kjøpe bilder samtidig, slik at for mange kjøp gikk gjennom.

– Jeg har ikke gjort annet i dag enn å svare på telefoner og e-poster fra kunder. Det er sterkt beklagelig at dette har skjedd, og vi jobber nå på spreng med å rette opp i det, sier hun.

Hun forsikrer om at alle som har betalt uten å få malerier vil få pengene tilbake.

Har gitt beskjed

I tillegg til å svare på henvendelser fra kundene, har galleriet torsdag lagt ut følgende melding på sine nettsider og Facebook-side:

«Galleri GRAFF har med stor sorg mottatt budskapet om Ari Behns død, og vi vil uttrykke våre kondolanser til hans nærmeste familie!

I forbindelse med Aris bortgang, har det oppstått en formidabel etterspørsel etter hans trykk, via våre nettsider. Nettsidene har beklageligvis ikke klart å håndtere denne pågangen, og har ikke blitt oppdatert. Mange har dermed «kjøpt» bilder! Vi må bare beklage, og melde at alle kjøp er annullert!

Galleri GRAFF beklager igjen det inntrufne».

Publisert: 27.12.19 kl. 22:43

