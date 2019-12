UNDER PRESS: Babcock-sjef Marius Hansen. Foto: Krister Sørbø, VG

Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

TROMSØ (VG) Marius Hansen, daglig leder i Babcock, beklager situasjonen med ambulansefly i nord. Men han mener også selskapet har fått kritikk for ting utenfor deres kontroll.

– Jeg kan først og fremst si at vi beklager at vi har kommet opp i denne situasjonen. Vi skulle helst ha unngått det, sier Babcock-sjef Marius Hansen til VG.

VG møter ham i Tromsø, i Babcocks kontorer like ved rådhuset. Han har vært daglig leder for Babcock Skandinavia fra 2017, etter at faren hans trakk seg tilbake som sjef for selskapets operasjoner. Det har vært en turbulent periode.

I juni 2017 vant Babcock anbudskonkurransen over Lufttransport FW, som har drevet tjenesten i 25 år. Selve anbudsprosessen fikk slakt, og etter at Babcock tok over tjenesten den 1. juli i år har selskapet stått i en kraftig beredskaps-storm.

– En kontrakt med forbedringspotensial

Luftambulansetjenesten HF, som eies av helseforetakene og de som kjøper luftambulansetjenester av Babcock, fremmet forrige uke økonomisk krav mot Babcock fordi de ikke har levert på beredskap.

Men når Babcock-sjefen skal oppsummere hva som har gått galt da de skulle ta over tjenesten i sommer, er det i hovedsak tre ting han peker på:

Kontrakten selskapet fikk av Luftambulansetjenesten HF var for uklar.

Stortinget overstyrte helseminister Høie og endret forutsetningene midt i prosessen med å overta driften.

Det tekniske trøbbelet selskapet har hatt de siste ukene

I Babcocks kontrakt står det at alle basene skulle overtas av ny operatør den 1. juli 2019. Men det står ikke hvordan man skal sikre en «sømløs overgang» fra gammel til ny operatør, påpeker Hansen.

– Det er en kontrakt som har forbedringspotensial på overgang, sier han.

Han sier Babcock har sagt at dette bør endres neste gang tjenesten skal lyses ut.

KRITISKE: COO Hilde Sjurelv og daglig leder Marius Hansen i Babcock er kritiske til noe av kritikken de har fått om beredskap. Foto: Krister Sørbø, VG

– Hadde en plan

Hele anbudsprosessen i 2017 var svært kontroversiell: Det lå ikke noe krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet. Hadde det gjort det, ville de som vant anbudet blitt tvunget til å overta alle piloter og teknikere fra den gamle operatøren med samme vilkår.

Det hadde Babcock ikke planer om å gjøre – de skulle ansette piloter selv. Men så instruerte Stortinget helseminister Bent Høie (H) om å «sikre at erfaring og kompetanse» i luftambulansetjenesten overføres.

– Vi hadde en plan for hvordan vi skulle jobbe frem mot overtagelsen. Disse planene måtte vi gjøre om på. Vi er glade for at vi fikk 91 av de 98 dyktige pilotene med videre, men vi fikk samtidig noen utfordringer. Blant annet fikk vi ikke mulighet til å trene dem ferdig før vi startet opp, og det skapte noen følgefeil som vi har brukt tid på å rette opp.

– Nok fly

Babcock vant anbudet i 2017 fordi de leverte billigste tilbudet, men de var rangert som nummer fire på kvalitet – særlig fordi de leverte beredskap med færre piloter, og færre reservefly.

Hansen sier Babcock i dag har nok fly som kan lande på kortbane til å dekke opp behovet i kontrakten.

– Hittil med hjelp fra forsvarets Bell-helikopter?

– Det har vært ekstraressurser inn i bildet – men det har ingenting med antall fly å gjøre. Det har med bemanning, og tekniske problemer. Nå har vi fått en ny avtale med pilotene som løser noen av bemanningsutfordringene, og vi ansetter i tillegg flere piloter og teknikere for å få større robusthet.

– Dere peker på en rigid kontrakt, og en vanskelig overgang. Hvem har ansvaret for det?

– Vi forholder oss til den kontrakten vi har med Luftambulansetjenesten HF og det gjorde også den forrige operatøren. Vi forsøkte som sagt å få til en mer optimal løsning der vi for eksempel tok over en base annenhver uke. Da hadde man fått en større robusthet. Men når det ikke lot seg gjøre, konsentrerte vi oss fullt ut om å starte alle basene den 1. juli.

Tar selvkritikk

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, skriver i en e-post til VG at delen av kontrakten om overgangen til ny leverandør har vist seg å være for dårlig for et operatørbytte for hele ambulanseflytjenesten.

– Det har vi nå tatt lærdom av. Dersom luftambulansetjenester fortsatt skal skaffes gjennom offentlige anskaffelser, må fremtidige avtaler så konkret som mulig beskrive hvordan overgang til ny kontraktsperiode og eventuelt bytte av operatører skal foregå. Krav og føringer for dette må være realistiske og gjennomførbare for avtroppende så vel som for påtroppende operatør.

Han skriver at det stemmer at Babcock har spilt inn at kontrakten bør endres.

– Vi kan ikke vente med å gjøre endringer til neste anbudsutlysning. Uavhengig av den fremtidige driftsformen som vedtas, vil vi jobbe med å sikre at dagens kontrakt kan overføres til annen driver eller driftsform på en bedre måte enn det vi fikk til denne gangen.

Ikke fornøyd med flyleveransen

Hansen sier det nå er mindre nedetid i tjenesten på grunn av opplæring – men så kom de tekniske problemene. I nesten en uke sto fire av ti fly på bakken, mens ekstrafly ble satt inn for å sikre beredskapen.

– Vi kjøpte nye fly som er en moderne versjon av flytypen som har vært i tjenesten i 25 år, og de har ikke oppfylt de forventningene som vi hadde. Jeg skjønner at det er en bekymring rundt leveranse på flyambulanse i Nord-Norge og kanskje spesielt i Finnmark der avstandene er enda større enn det jeg har vokst opp med i Troms. Så jeg vil først og fremst beklage at vi er i den situasjonen.

Den politiske debatten om luftambulansekrisen har i stor grad handlet om man bør ha tjenesten på anbud, eller om hele tjenesten burde nasjonaliseres.

– Vi har levert et anbud, vi vant det anbudet, vi forholder oss til den kontrakten vi har – og vi beklager at vi ikke har levert i henhold til kontrakt, den politiske diskusjonen som går legger vi oss ikke opp i, sier Hansen.

TEKNISK TRØBBEL: Babcock har hatt den samme feilen på flere av sine fly, som derfor måtte settes på bakken. Nå har de funnet feilen. Foto: Krister Sørbø, VG

Kritiske til kritikken

Marius Hansen mener noe av kritikken som har haglet rundt Babcock den siste tiden ikke har vært fortjent – selv om han sier at han understreker at selskapet ikke er et offer. Han peker på at det er sykehusene og Luftambulansetjenesten HF som bestemmer hvor fly skal sendes, og at Babcock bare leverer flyene de har tilgjengelige – avhengig av forhold som været.

Babcock trekker frem kritikken de fikk i kjølvannet av rapporten fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som viste at det har vært 286 forsinkelser eller overførte oppdrag i ambulanseflytjenesten siden de overtok.

– VI er avhengige av å vite hvordan vi kan bli bedre. Så får vi bare får vite at det er 286 hendelser, men ikke hva. Vi vet ikke om det er relatert til oss en gang. Vi er kritiske til at en sånn rapport ufiltrert kan komme ut fra UNN, sier Babcock COO Hilde Sjurelv.

Hun peker på at det er mange ledd i en pasientreise som kan ha ført til forsinkelser, og sier det derfor er interessant for Babcock å se årsakene.

Publisert: 18.12.19 kl. 09:02

