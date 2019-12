MULIG DRAPSVÅPEN: Revolveren Sandberg har overlevert Gjenopptakelseskommisjonen er av typen Colt Police Special.

Privatetterforsker Tore Sandberg kan ha funnet Orderud-drapsvåpen

Sandberg, som jobber med å få gjenopptatt Orderud-saken, har levert en revolver til Gjenopptakelseskommisjonen, melder NTB. Den er av samme type som den som kan ha blitt brukt i Orderud-drapene.

Revolveren er av typen Colt Police Special, skriver NTB.

Sandberg, som jobber på oppdrag fra Per og Veronica Orderud, skriver i en pressemelding at revolveren ble overlevert han fra en person i Holmestrand-området.

Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at ett av de mulige våpnene som ble brukt i drapet på Orderud gård i 1999, var en revolver av samme type.

Sandberg har begjært at tre prosjektiler, som ble funnet på Orderud gård, skal sammenlignes med prosjektiler fra revolveren.

Siv Hallgren, leder i Gjenopptakelseskommisjonen, sier til TV 2 at våpenet er inne til undersøkelser hos Kripos. Undersøkelsene inkluderer skyteundersøkelser, DNA og fingeravtrykk.

– Dette ser vi på som et interessant spor, som kanskje kan bringe saken videre, sier Hallgren til TV 2.

En av de dømte i Orderud-saken, avdøde Lars Grønnerød, har tidligere forklart i retten at han eide en revolver av denne typen. Han har hevdet at han ga denne til Per Orderud før drapene.

Ekteparet Marie Orderud (83) og Kristian Orderud (80) og deres datter Anne Orderud Paust (47) ble funnet skutt og drept i kårboligen på gården i Sørum i Akershus 23. mai 1999.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 år, Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo fikk 16 års fengsel - også de for medvirkning. Ingen er dømt for å ha utført drapene.

Per Orderuds advokat, John Christian Elden, skriver i en SMS til NTB at funnet er spennende.

– Det er en spennende utvikling i saken i alle fall, men vi må avvente å se om det bringer oss videre, skriver Elden.

