SPERRET: Det er umulig å ta seg inn til Fresvik med bil. Nå kan den lille bygda risikere å møte det nye året isolert og strømløse. Foto: Svenn Egil Finden, Statens vegesen

200 rasfast i bygd til over nyttår: – Trasig og irriterende

Fresvik i Sogn og Fjordane har ligget isolert etter at hovedveien inn til den lille bygda ble avskåret av et jordras søndag. Nå har også strømmen gått.

Fresvik har fått en trøblete utgang på 2019, og det er ventet at bygda forblir isolert fra omverdenen til nyåret.

Det var søndag ettermiddag at flere ras gikk over fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios, og isolerte de 200 innbyggerne.

Mandag kveld gikk også strømmen.

– Vi pleier å være ganske raske, og håper å ha en løsning på plass raskt. Vi satser på at alle får stekt kalkunen i kveld, sa kommunikasjonsrådgiver i Sognekraft Tor Yttri til VG tirsdag morgen.

Ikke mange minuttene etter VG var i kontakt med kraftselskapet var strømmen tilbake igjen, og det ble brått lysere utsikter for nyttårsmiddagen til de isolerte innbyggerne.

Men tirsdag ettermiddag ble prognosene langt dårligere igjen, og nå risikerer de å møte det nye året isolerte og strømløse.

– Problemet er at det har vært veldig tøffe vindforhold. Det er veldig trist for dem som skal feire nyttår. Vi føler med de, og gjør alt i vår makt for å fikse problemet. Vi har satt ut alt av tilgjengelig mannskap, sier Yttri.

Spådde nytt strømbrudd

– Det har vært trasig og irriterende, men vi har bare måttet innfinne oss med situasjonen. Dette er ikke første gangen vi har mistet strømmen som følge av uvær, sier Olaug Lindborg Hov, som er isolert i Fresvik.

Olaug er også sjef på den eneste dagligvarebutikken i bygda. Der har det vært mye trafikk, og hun har møtt flere av sine isolerte sambygdinger det siste døgnet.

– Egentlig er vi en av de mindre butikkene, men i dag er vi den største og eneste i lokalsamfunnet. Folk er først og fremst kjempefornøyde med at de får handlet inn det nødvendigste. Det går mye i hermetikk, batteri og lys.

MANUELL REGISTRERING: Siden strømbruddet i går kveld har butikksjef Olaug Lindborg Hove måttet registrere alle kjøp med penn og papir. Foto: Privat

Tirsdag formiddag var strømmen tilbake noen timer og da ble det jobbet hektisk på den lille butikken for å legge inn bestillinger av nye varer til de kommende dagene. Olaug stolte ikke helt på at strømmen ville holde.

– Nei, det er meldt dårlig vær i natt også, så den kan fort forsvinne. Vi er ikke helt trygge ennå.

Og det fikk hun rett i.

En halvtime etter at lysene først kom på, forsvant de brått igjen. Nå er hun hjemme igjen og må ta i bruk vedovnen for å stelle i stand nyttårsmiddagen.

– Det er selvfølgelig trist. Det blir ikke helt det samme. Vi har tent opp masse stearinlys, men det er klart det blir litt stusslig.

PINNENKJØTT: Olaug Lindborg Hov, som er isolert i Fresvik, tilbereder pinnekjøttet på vedovnen i kveld. Foto: Privat

Hun innrømmer at det nye året blir ønsket velkommen under litt spesielle omstendigheter, men sier det blir tradisjonell feiring likevel.

– Vi har det iallfall varmt og godt. Vi har kokt opp grøt, og vi skal nok få til pinnekjøttet etter hvert også.

Opprydning på nyåret

Ordfører i Vik kommune Roy Egil Stadheim (Ap) sier de er klare til å takle utfordringene uværet medfører, men at bygda blir isolert til over nyåret.

– Statens vegvesen har varslet at de vil starte med opprydningen tidligst torsdag. Enn så lenge så har vi satt opp båtruter, slik at vi kan få hjem de som jobber på andre siden av fjorden.

Publisert: 31.12.19 kl. 15:15 Oppdatert: 31.12.19 kl. 15:31

