Tidligere riksadvokat: Burde blitt varslet i 2017

En statsadvokat ble stoppet «nærmest på gangen» av en ansatt i NAV, og fikk slik vite om NAV-skandalen. Nå går tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch hardt ut mot at han ikke ble varslet tidligere.

Han startet sin orientering i den åpne høringen om NAV-skandalen i stortinget med å beklage.

– Som tidligere leder av påtalemyndigheten med pensjon fra 1. november i fjor, er det sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser ved å reise saker for domstolene. Dette tas med stort alvor i hele etaten, startet han.

– Min beklagelse er uten forbehold.

En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse. Under høringen sitter det også berørte i saken, som følger med og ønsker å få flere svar.

– Burde blitt varslet tidligere

Riksadvokaten ble først i møte den 16. oktober orientert om NAV-skandalen, etter en telefonsamtale den 8. oktober. Telefonsamtalen kom etter et møte om noe helt annet.

– En av mine statsadvokater ble stoppet nærmest på gangen av en ansatt i NAV som snakket om dette. Statsadvokaten hadde ikke selv vært tilstede på møtet Statsadvokaten var tydelig på at dette måtte riksadvokaten orienteres om, sier han.

– Jeg skulle nok ønske at den kontakten kom i mer formelle former.

Det var halvannen måned etter at at den store alarmen gikk i departementet om at folk kunne ha blitt dømt til fengsel på uriktig grunnlag, og to år etter at Tryderetten begynte å stille spørsmål ved NAVs lovforståelse.

– Om vi hadde fått noen varsler da, så ville vi gått tungt inn allerede i 2017, sier Busch.

Han trekker frem at 33 av de feilaktige dommene er avsagt etter 2017, og antyder dermed at flere av disse dommene kunne vært unngått.

Han sier påtalemyndigheten skulle vært varslet tidligere om den tvilen rundt regelverket-

– Dette fastholdes i dag, og det er flere skjæringspunkter der informasjon med fordel burde vært gitt. En slik informasjon til oss ville ført til en handlingsplikt og reaksjoner fra vårt kontor.

Det siste tidligere han gjorde før han var ferdig i jobben i november, var å beordre politiet til å stoppe etterforskningen av alle saker NAV har anmeldt knyttet til utenlandsopphold i EØS.

– Ikke uten erfaring med at NAV kan gjøre feil

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen i julen i 2018. Hun har også sagt at det først var den 30. august at NAV ga informasjon om at deres feiltolkning av EØS-regleverket kunne ha ført til at folk hadde blitt uriktig dømt til fengsel.

Det var på grunn av en misforståelse som gjorde at man skilte mellom korte og lange opphold.

– Jeg har vanskelig for å forstå at man ikke tenkte på de skader som kunne skjedd. Vi er ikke helt uten erfaring med at NAV kan gjøre feil, vi hadde en full runde med korreksjoner i saker som gjaldt for høye tilbakebetalingskrav fra 2016. Da gikk man tilbake i tid, sier Busch.

– Jeg har sett på internrapporten fra NAV – at man ikke så at det kunne få konsekvenser for straffesaker før i september 2019. Jeg er overrasket, men lar det bli med det, jeg skylder på ingen.

– Hørte ingenting

Dokumentene som har blitt offentliggjort kjølvannet av NAV-skandalen viser at flere NAV-ansatte allerede fra 2014 stilte spørsmål om regelverket internt. Etter at det var oppdaget at NAV praktiserte feil i julen 2018, var det også stor usikkerhet rundt hva det innebar.

På spørsmål om Riksadvokaten burde blitt orientert også om usikkerheten i NAV, svarer Busch:

– Vi hørt altså ingenting i denne perioden, og vi har altså et sentralt samarbeidsforum hvor politidirektøren, nav og jeg er med. Det ble ikke tatt opp i dette samarbeidsforumet. Vi hadde to møter i 2019 og det ble ikke nevnt der i det hele tatt.

På spørsmål fra kontrollkomiteleder Eva-Kristin Hansen (Ap) om NAV og departementet forsto alvoret i saken etter at alarmen gikk, svarer han:

– Det mangler på henvendelser til vårt kontor også i denne perioden. Fokuset var på tiden fremover, og ikke å rette opp i feil som hadde skjedd, er mitt inntrykk. Vår dør ville ha vært åpen, og ville ha ledet frem til handling.

VG har tidligere omtalt at NAV var tilbakeholdne med å informere Riksadvokaten, fordi han, etter etatens mening, utøvet "full åpenhet" - og de fryktet at saken kunne bli offentlig kjent.

- Dette er ikke formidlet til meg fra NAV, men jeg har sett det i mediene. Jeg er forundret over det. Vi er et kontor som behandler meget ømfintlig informasjon, selv om vi praktiserer etter offentlighetsloven slik den skal praktiseres, sier Busch.

Her mener han Riksadvokaten kunne blitt informert

Med utgangspunkt i Anniken Hauglies redegjørelse ti stortinget, lister Busch opp flere skjæringspunkter der han mener Riksadvokaten burde kunne bli koblet inn:

* I 2017 da Trygderetten var uenig med NAVs lovforståelselse

* Da Trygderetten varslet NAV om at de vurderte å legge frem saken for EFTA-domstolen, noe NAV ville unngå.

* Under dialogen mellom NAV og departementet i januar

* Da NAV sendte en epost til departementet i februar 2019

* Da behandling av slike saker ble stilt i bero i NAV i februar

* Da brev enkeltvis ble sendt til politidistriktene, som stoppet soningsinkallelser, uten at Riksadvokaten ble informert.

BEKLAGER: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch under stortingshøringen torsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

44 har sonet feilaktig

Den tidligere riksadvokaten sier at det er 75 feilaktige dommer som skal være avsagt.

– I 44 tilfeller er det sonet helt eller delvis fengselsstraff. I åtte saker er det avsagt samfunnsstraff, og i åtte saker er det avsagt betinget dom, sier han.

Riksadvokaten mener de norske lovene må endres og bli tydeligere, slik at de som forvalter lovene ikke opplever slike problemer som i NAV-saken.

– Rettslig anmeldelser fra et statlig spesialistorgan blir ikke kritisk ettergått som det skal.

Senterpartiet spør om EØS-reglene burde inngått i nasjonalt lovverk på en bedre måte, og om det ville ført til et annet utfall:

– Det hadde vært enklere, og jeg håper det hadde gitt noen andre resultater, svarer Busch.

