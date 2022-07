STRØMSKVIS: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sliter med en vedvarende strømkrise.

Strømkrisen: SV krever nye tiltak – men regjeringen sier nei

Regjeringens nærmeste samarbeidspartner, SV, krever hastetiltak mot de skyhøye strømprisene. – Per nå vurderer vi at det ikke er behov for flere tiltak, statssekretær Elisabeth Sæther (Ap).

– Det står urovekkende stille, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø.

Denne uken har sjokkprisene på strøm nådd nye rekordhøyder – og det er enorme prisforskjeller mellom nord og sør i Norge.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Det er et skrikende behov for større kontroll over kraften til det beste for industrien og innbyggerne. Vi ønsker å gå gjennom energiloven og ta politisk kontroll over den verdifulle kraften vår, sier Bergstø.

SV vil ha grunnleggende endringer av norsk strømpolitikk. Men nå haster det også med krisetiltak for å få bukt med strømprisgaloppen og sikre kraftforsyningen, understreker hun.

SV har en kravliste med tre strakstiltak:

Regler som sikrer høyere magasinfylling

Reforhandling av kabelavtalene med England og Tyskland

Forbedring av strømstøtteordningen

– Så regjeringen bør ta en pause fra sommerferien og ordne opp i strømkrisen?

– Mitt inntrykk er at de har tatt mange pauser fra ferien. Men de har ikke ordnet opp i strømkrisen. Det må gjøres nå, ellers blir høsten og vinteren veldig tung.

Både SV, Rødt og Frp vil avbryte Stortingets sommerferie så de kan vedta nye strømtiltak før ordinær åpning 1. oktober. Stortingets presidentskap skal avgjøre om dette skjer på et møte 8. august.

IKKE TILFREDS: Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø.

– Det er snakk om akutte grep som må tas nå, og som det er viktig at blir tatt i tide. Derfor er denne situasjonen veldig frustrerende, hvis regjeringen ikke tar grep og vi ikke får samlet oss om tiltak som kan gjøre noe med denne prekære situasjonen, vil det ta lang tid før løsninger kommer på plass.

Norge har knyttet seg til et felles europeisk energimarked og økt kabel-kapasiteten mot utlandet. Dette har blant annet medført eksport av store mengder norsk kraft til Europa. Det meste går ut fra Sørvest-Norge, der vannmagasinene er på et lavt nivå fra før i sommer.

NTB har fått tilgang til tall som viser at nettoeksporten av strøm gjennom utenlandskablene fra det sørlige Norge lå på 202 gigawattimer i uke 29 – opp fra bare 62 gigawattimer i uke 28.

Ikke aktuelt nå

Statsminister Jonas Gahr Støre sier fredag til NTB at å innføre et minstekrav til magasinfylling før vårløsningen er «til meget grundig vurdering».

– Tiden for vurderinger er forbi, nå er det tid for handling, sier Bergstø.

VG har bedt om et intervju med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Han viser til statssekretær Elisabeth Sæther (Ap).

– Både Aasland og Støre sier at det er aktuelt med restriksjoner på eksport og minstemål på fyllingsgrad i magasinene. Hvor reelt er det, vil dere begynne de politiske prosessene for å få det på plass nå?

– Per tiden er det ikke aktuelt. Det er de tiltakene vi har gjort som vi håper er nok. Sannsynligheten for en strømrasjonering i vinter er lav, og vi har innført overvåkning og kontroll med vannmagasinene, sier Sæther til VG.

Overvåker

– Derfor er vi tydelig på at dersom kraftprodusentene ikke holder igjen vann, eller situasjonen endrer seg, er vi ikke redde for å ta i bruk tiltak. Det er ikke aktuelt nå, fortsetter hun.

– Var uttalelsen om restriksjoner og minstemål bare for å skremme strømprodusentene?

– Jeg tror ikke de har behov for å bli skremt, jeg tror de ser alvoret i situasjonen vi står i. Det å ha forsyningssikkerhet på plass er første prioritet, og derfor har vi innført overvåkning av vannmagasinene, sånn at vi får det svart på hvitt dersom produsentene ikke gjør som de sier de skal, sier statssekretæren.

– Vi står i en krevende situasjon, så til høsten vil vi se på strømstøtteordningen og særlig til sosial fordeling. Vi vil sikre at de som har minst fra før av vil få den hjelpen de trenger, fortsetter hun.

KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Total handlingslammelse

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha minstekrav til magasinfylling og slutt på nettoeksport av strøm gjennom utenlandskablene i den ekstraordinære fasen Norge er inne i.

– Problemet til Støre er at han bare antyder tiltak og sier han «har forståelse for at det er vanskelig for folk», sier Listhaug og etterlyser handling fremfor ord, som det heter i sangen.

Hun sier hun er oppgitt over Støre som midt i krisen sier at «han skal gjøre alt han kan» for å sikre kraftforsyningen i Norge.

– Regjeringen har hatt nok av tid til å fremme egne forslag eller støtte Frp sine, men de viser en total handlingslammelse når de skal håndtere denne krisen også, kritiserer Listhaug.

VIL HA STOPP: KrF-leder Olaug Bollestad.

KrF-leder Olaug Bollestad vil også stoppe strømeksporten.

– Dette har gått altfor langt. KrF vil ha en stopp av eksport frem til vi har fylt opp vannmagasinene til et forsvarlig nivå. Nå må vi gjøre det vi kan for å unngå at strømregningen i vinter ikke når nye rekorder, sier hun til VG.

Bollestad kommer selv fra Jæren i Rogland som ligger i prisområde Sørvest-Norge. Der har døgnprisen på strøm uten påslag passert fire kroner kilowattimen denne uken.

Rødts Sofie Marhaug vil ha makspris på 35 øre kWh strøm. Hun sier også ja til krav om magasinfylling.

– Ja, ja, ja. Støre sier at de vurderer det, men jeg tror det ikke før jeg får se det. Vi har foreslått gjennom hele vinteren å stille krav til minstestand i magasinene og å regulere eksporten gjennom reforhandling av kabelavtalene, sier hun til VG.

IKKE STOPP EKSPORT: Mener Høyres Nikolai Astrup.

Høyres Nikolai Astrup støtter ikke kravet om å stenge eksporten av strøm til utlandet i en periode med knapphet på kraft her hjemme.

– Vi må sette Norges interesser først, og sikre at folk og bedrifter har strøm når de trenger det. Kabler til andre land er viktig for vår forsyningssikkerhet, ikke minst fordi vi selv har et veldig væravhengig kraftsystem.

Han er mer åpen for minstekrav til vann i magasinene.

– Det er blant de tiltakene som man må vurdere å sette inn hvis det blir behov for det. Men her blir vær og nedbørsmengde utover høsten og vinteren avgjørende. Sør-Norge har hatt den tørreste våren på mange tiår.

Ola Elvestuen (V) er tidligere klima- og miljøminister, og sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Magasineierne må fortsatt bes å holde tilbake produksjonen for å øke fyllingsgraden. Jeg mener det ikke er nødvendig med generelle nye minstekrav. Minstevannstand i magasinene har ulemper ved at det kan føre til enda høyere pris enn i dag, advarer Elvestuen.