FJELLTUR: Siv Gunnarsen og mannen skulle gå fjellturer i Dolomittene da de ferierte i Italia. Derfor var det ekstra surt da de ikke fikk bagasjen sin.

Bagasjen sendt tilbake til Oslo: − Jeg har sendt 25 e-poster til Flyr

Siv Gunnarsen og familien ble nødt til å feriere i Italia uten bagasje i tre uker, etter at deres tre kolli ved et uhell ble sendt tilbake til Norge. Nå er en av koffertene sporløst forsvunnet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er over tre uker siden Siv Gunnarsen og familien landet i Roma, klare for 22-dagers ferie med innslag av både strandliv og fjellturer.

Da de ikke fikk bagasjen sin, ble ikke Gunnarsen nevneverdig bekymret. Hun regnet med at den skulle dukke opp og brukte fem timer på flyplassen for å melde den savnet.

Det tok så lang tid at familien mistet transporten de hadde bestilt.

Bagasjen dukket etter fire dager opp på flyplassen i Roma, og familien fikk beskjed om at den skulle sendes til dem.

Et par dager senere ble bagasjen av uviss årsak sendt tilbake til Oslo, istedenfor til familien i Roma.

– Jeg har sendt 25 e-poster til Flyr og ringt enda flere ganger. På den femte dagen er det deres ansvar, sier Gunnarsen.

– De lover stadig vekk at de skal fikse det, men de gjør det aldri. De hverken mailer eller ringer meg tilbake.

Fikk ikke sendt bagasjen hjem

Sønnen til Gunnarsen dro som planlagt hjem fra Italia før resten av familien. Derfra skulle han videre på en treningssamling i Tyskland med langrennslaget sitt, og trengte flere av tingene som lå i bagasjen.

Gunnarsen var i kontakt med Flyr og handling-selskapet for å få sendt bagasjen fra Gardermoen og hjem til deres adresse i Oslo.

Selv om en avtale var i orden, fikk aldri sønnen bagasjen sendt hjem.

Hun etterlyser at Flyr bidrar. De har ifølge henne vært veldig lite responsive og ikke tilbudt noe som helst hjelp.

– Det er veldig synd at dette har skjedd, for jeg hadde et veldig godt inntrykk av Flyr til å begynne med. Men nå flyr vi nok ikke med dem igjen, sier hun.

Flyr beklager

I en e-post til VG skriver kommunikasjonsdirektør i Flyr, Anita Svanes følgende om Siv Gunnarsens sak:

– Til tross for at vi fikk bekreftet fra handling-agenten der at bagasjen skulle bli kjørt ut til gjesten i Roma, ble den likevel ved en feil sendt til Oslo og befinner seg på OSL.

– Hvilket ansvar har Flyr for at dette har skjedd?

– Vi gjør alt vi kan for å hjelpe våre gjester og har dedikerte personer på kundesenteret som forsøker å spore opp forsinket bagasje. Men vi er avhengig av at personalet på flyplassen har kapasitet til å registrere og sende informasjon om status på bagasje, sier Svanes.

Hun bekrefter at de overtar bagasjesaker etter dag fem og viser til deres hjemmesider for mer informasjon. Hun beklager også mangelen på kommunikasjon som Gunnarsen påpekte, og sier det har vært en krevende situasjon på mange flyplasser med forsinket bagasje.

BEKLAGER: Anita Svanes i Flyr beklager mangelen på kommunikasjon mellom flyselskapet og Gunnarsen.

Familien returnerte til Norge torsdag i forrige uke, og har nå fått utlevert to av tre kofferter fra Gardermoen. Den siste er foreløpig sporløst forsvunnet.

Svanes er kjent med at en av familiens kolli ikke er levert til dem, men ønsker ikke å gå i videre detalj om Gunnarsens sak til VG.