NAF om revidert nasjonalbudsjett: − Svikter bilistene

Regjeringen avslører tirsdag at de ikke vil kutte i drivstoffavgiftene. Det skaper sterke reaksjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i Norges Automobil-Forbund (NAF) er skuffet over at regjeringen ikke leverer noen tiltak mot de skyhøye drivstoffprisene i sitt reviderte nasjonalbudsjett.

På ett år har drivstoffprisene økt opp mot 40 prosent, og nærmer seg 30 kroner literen. Tirsdag la Regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. De vil ikke bruke penger på å få ned prisene.

– Vi er veldig skuffet på vegne av våre 500.000 medlemmer, sier Braadland i NAF til VG. De hadde forventet et kutt i avgiftene, sier han.

– De svikter bilistene, mener forbundet i en pressemelding. Braadland utdyper:

– Spesielt i distriktene er bilavhengigheten høy, og elbilandelen lav. Saken vil plage folk i hele sommer. Det kommer til å være høye drivstoffpriser når folk som ikke har fått pass i sommer skal på ferie i Norge.

Slik beskriver Frp-leder Sylvi Listhaug budsjett-forslaget:

Kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF mener de høye prisene utgjør et brudd på løfter fra før valget:

– Da satt løfter om lavere avgifter løst. Nå ser vi ingen tegn til at regjeringen forstår hvordan disse prisene griper inn i økonomien til folk. Spesielt i distriktene rammer høye drivstoffpriser hardt, fordi flere er avhengig av bilen og færre har elbil, sier hun.

– Forstår ikke folks hverdag

– De svikter alle som nå sliter med de skyhøye drivstoffprisene. Kraftige avgiftskutt ville hjulpet på folks økonomi i en tid hvor alt blir dyrere, sier Handagard.

NAF sier i en pressemelding at de har foreslått en tiltakspakke som vil få ned belastningen på bilistene. Bileierorganisasjonen mener regjeringen burde følge andre land i Europa, som har iverksatt tiltak mot de galopperende prisene.

Synes du bensinprisene er for høye? Slik sikrer du den beste prisen (VG+).

Info Fakta om budsjettavtalen De tre partiene har kommet frem til en rekke endringer i budsjettet: De øker utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.

Sosialstønaden prisjusteres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent.

Det midlertidige regelverket for bostøtte videreføres.

Det blir ikke boring nær eller i Iskanten siden tre oljeblokker i Iskanten ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.

Merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 skal kompenseres av regjeringen frem til første halvår 2022.

I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter.

Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.

Prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.

Det skal utbetales 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.

Det skal innføres moms kun på kjøpsbeløp over 500.000 for elbiler, fremfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.

Karensåret for arbeidsavklaringspenger fjernes.

Enighet om ny eksportstrategi. Vis mer

Frp-leder Sylvi Listhaug kaller budsjettet et svik mot vanlige folk, og peker på at prisene fyker i været, uten at regjeringspartiene og SV gir lettelser i avgiftene på drivstoff.

– En hån mot nordmenn, sier Listhaug til VG.

Heller ikke Jørund Rytman, administrerende direktør for næringslivsorganisasjonen SMB Norge, er fornøyd.

– Oppsiktsvekkende og skandale. Landets små og store bedrifter sliter. Spesielt de som er avhengige av å frakte og kjøre i jobben sin. Det er en skandale at regjeringen ikke gjør noe nå, sier han til VG tirsdag.

REAGERER: Jørund Rytman i SMB Norge beskriver det reviderte nasjonalbudsjettet som en skandale.

Rytman trekker frem at det hardest rammer næringslivet i distriktene og muligheten for internasjonal konkurranse. Han sier at Sverige, Tyskland og Irland alle senker avgiftene mens oljeproduserende Norge gjør ingenting.

– Et av partiene SP, har vært veldig veldig tydelige på at de ikke ønsker å sitte i regjering dersom drivstoff prisene blir over 20 kroner. Regjeringen vet at det norske næringsliv sliter, særlig etter corona, likevel blir det ikke gjort noen ting, sier Rytman.

Hans organisasjon representerer landets små og mellomstore bedrifter.

Sp: Mener prisene presses opp

Sps Geir Pollestad, som la frem det reviderte nasjonalbudsjettet sammen med Ap og Sv tirsdag, poengterer at Regjeringen denne våren har lagt inn over 20 milliarder i strømstøtte.

– I tillegg har vi hatt store utgifter til både corona-håndtering, og Ukraina-krigen har krevd sitt. For å kontrollere at renten ikke stiger mer enn nødvendig har vi derfor ikke funnet rom for å gjøre noe med drivstoffprisene, sier han til VG på Stortinget tirsdag formiddag.

– HARDT PRESS: Geir Pollestad i Senterpartiet forklarer de høye drivstoffprisene blant annet med det europeiske markedet.

– Vi har fått et pengeforbruk som gjør at det er veldig hardt press i norsk økonomi. Vi vet at det er viktig for folk at vi har kontroll på renta at den ikke stiger mer enn nødvendig og da har vi ikke funnet rom for å gjøre noe med drivstoffprisene, men vi mener at drivstoffprisene er for høye, fortsetter han.

Pollestad mener de skyhøye prisene ikke kommer av avgiftene, men en spesiell markedssituasjon med krig i Europa.

– Det presser prisene opp, men vi håper jo at det går snart nedover, sier Sp-politikeren.

Elbilforeningen: – Stø kurs

Regjeringen beholder elbilfordelen, men innfører moms på kjøpsbeløp over 500.000 kroner.

Det er ett skritt nærmere målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, mener Norsk elbilforening.

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak, og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025, skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Momsen innfører kun på beløpet over denne summen, og elbilers momsfritak ut over dette skal beholdes fram til 2025.

Et slikt grep gir trygghet, mener Bu.

– Det er gledelig at når innfasing av moms på de dyreste elbilene varsles fra 2023, så slår man også fast at denne løsningen nå ligger fast fram til 2025. Det gir trygghet om hva som vil gjelde i en tid der ventelistene på mange elbil er lange, sier Christina Bu.