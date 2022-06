FALLER: Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet får 20,2 prosent på VGs måling. Det ville vært det dårligste valget for Ap på 100 år.

Nedturen fortsetter for Ap: Dårligste på over 15 år

– Det er ikke enkelt å bli populær, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran når han får servert tallene fra VGs nye partibarometer – og viser til kriser og behov for innstramminger.

– Vi tar selvsagt tilbakemeldingen fra velgerne på alvor, og dette er et resultat vi på ingen måte kan si oss fornøyde med, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

Respons Analyse, som utfører meningsmålinger for VG, har aldri målt Arbeiderpartiet så lavt.

Byrået begynte å levere politiske meningsmålinger til aviser i 2006 – for over 16 år siden. Kun to ganger har Ap gjort det nesten like dårlig på Respons Analyses målinger: 20,3 prosent i november 2020 og 20,5 prosent i januar 2021.

Det var under Aps krisevinter, da de og Sp var jevnstore – og Sp størst i desember.

– Ikke enkelt å bli populær

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre er tirsdag på nordisk toppmøte med Samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene (SAMAK) i Sverige, og hadde ikke mulighet til å kommentere saken.

Det hadde nestleder Skjæran, som tirsdag møter sin fiskeriministerkollega i London.

Denne regjeringen har et dårlig utgangspunkt, mener han. De styrer et land rammet av priskriser på strøm, drivstoff og mat, samtidig som det er krig i Europa og frykt for høye renter.

– Vi må levere på det som er prosjektet vårt. Det er ikke enkelt å bli populær når vi må gjøre så kraftige innstramminger, håndtere flere kriser samtidig og være så forsiktige med pengebruken for å sikre at vi ikke legger press på renten, sier Skjæran.

FALLER PÅ MÅLINGENE: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og Ap-leder Jonas Gahr Støre får svært dårlige målinger. Her fra en tur til vanlige folk i landet vi alle er så glade ifra en bedre tid – tilbake i 2019.

– Handlingslammet regjering

Men Frp-leder Sylvi Listhaug kan juble – etter en lang tur i skyggenes dal. Med 14 prosent oppslutning får partiet sin beste Respons-måling siden mars 2020.

– I januar 2021 stilte du opp med Siv Jensen i et kriseintervju der hun sa det gikk «ræva dårlig» etter en måling på 6,4 prosent. Hva har skjedd?

– Vi har fått en handlingslammet regjering som ikke håndterer de krisene som kommer deres vei og løper fra omtrent alle valgløfter. Jeg tror knapt du finner noen som er imponert over regjeringens coronahåndtering, strømkrise eller etterdønningene etter Ukraina-krigen, sier Listhaug.

– Vi har også blitt mer gjenkjennelige som parti. Vi er et tydelig alternativ og det eneste alternativet. Høyre, Sp og Ap er enige i veldig mange saker, sier Listhaug til VG.

GLAD SUNNMØRING: Frp-leder Sylvi Listhaug fra Ørskog på Sunnmøre kan juble for gode tall. Hun har lagt krisetallene som Siv Jensen kalte «ræva dårlig» i 2021 bak seg, og leder nå det som med klar margin er Norges tredje største parti.

– Bekymret for egen økonomi

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forklarer oppgangen med at «vanlige folk blør» i Norge og støtte til Rødts forslag om makspris på strøm.

– Hvordan blør folk i Norge?

– Det er høye priser på både strøm, drivstoff og mat. Det er rekordmange søkere på de ulike ferietilbud for familier med dårlig råd, og mange blir avvist.

Rødt har falt på målingene siden Russland invaderte Ukraina. Mens partiet er imot norsk Nato-medlemskap, er nesten 96 prosent av befolkningen for, ifølge en TV 2-undersøkelse.

– Jeg tror de aller fleste var klare fra før av over at Rødt er mot Nato. Så tror jeg også at mange nå er bekymret for egen økonomi og hvordan de skal klare å betale regningene sine de neste månedene. De spørsmålene der er også viktige for veldig mange folk.

KAN FEIRE: Kirsti Bergstø kan feire gode tall. Her fra kakefeiring av valgresultatet i fjor før SV trakk seg fra Hurdalsforhandlingene.

SV-hopp

SVs fungerende leder, Kirsti Bergstø, sier at det er gledelig med gode målinger. Også Nato-motstanderne i SVs oppslutning har falt etter Ukraina-krigen – men nå er de oppe på ni prosent.

– Jeg tror veldig mange som stemmer eller velger parti ser på en helhet, sier Bergstø til VG.

Folk har fått med seg SVs hovedsaker, mener hun.

– Jeg tror flere har fått med seg at de to viktigste tingene for SV er de økende forskjellene, som mange merker på kroppen, og kraftfulle grep mot klima- og miljøkrisen.

