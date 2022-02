BARNEHAGELÆRER: Pia Lind er pedagogisk leder på en småbarnsavdeling i Hjelms gate barnehage på Frogner i Oslo.

Barnehagelærer: Frykter syke ansatte vil føle seg tvunget til å jobbe

Barnehagebarn og skoleelever skal nå bare være hjemme når de føler seg syke og har feber. Barnehagelærer Pia Lind er skuffet.

Av Marthe Stoksvik

Nesten alle coronatiltakene i Norge fjernes i dag. For barnehagebarn og skoleelever anbefales det nå å holde seg hjemme kun når en føler seg syk.

Derfor kan de dra på skole og i barnehage selv om de er smittet. Så lenge de har vært feberfri i 24 timer. De trenger heller ikke teste seg hvis de får symptomer.

– På den ene siden er jeg lettet over at to svært krevende år ser ut til å nærme seg slutten, og at vi kan få tilbake mange av de mulighetene vi har mistet under pandemien. På den andre siden er det skuffende at barnehagene heller ikke denne gangen blir ivaretatt i prosessen, sier barnehagelærer Pia Lind til VG.

– Svært lite bærekraftig

Lind forteller at lettelsene gjøres med visshet om at helsevesenet klarer seg. Denne kapasiteten har ikke barnehagene, sier hun.

– Med lettelsene burde det følge grep som eksempelvis redusert åpningstid, så vi kan gi barna et så fullverdig tilbud som mulig, uten å risikere nedstengninger og enda flere ansatte på felgen, sier Lind, som jobber i Hjelms gate barnehage i Oslo.

Nå frykter Lind at smittespredningen vil skje enda raskere.

Kravet om isolasjon er fjernet, og hun er redd ansatte kan føle at de må dra på jobb selv om de er syke.

– Fordi de vet hvor krevende det kan være for dem som er på jobb, kanskje med ukjente og uerfarne vikarer som trenger opplæring og oppfølging, sier Lind og legger til:

– Det er svært lite bærekraftig overfor barnehageansatte som har stått i spagat i to år.

KREVENDE: Pia Lind forteller at de ansatte i barnehagen hun jobber i har det tøft gjennom pandemien.

I barnehagen hun jobber i har avdelinger vært nødt til å stenge på grunn av sykefravær.

– Midt oppi alt dette uforutsigbare, fokuserer vi på å ivareta barna på best mulig måte, samtidig som vi ønsker nye små velkommen til barnehagen, sier Lind.

VG har tidligere snakket med Pia Lind, som fortalte om skyhøyt sykefravær i barnehagen hun jobber i.

Bekymret for kapasiteten

– Vi har gledet oss lenge til den dagen de helsefaglige rådene tilsier at vi kan gå tilbake til ordinær drift av skole og barnehage, sier lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Barnehager og skoler har i lang tid vært preget av høyt sykefravær. Både blant elever og lærere.

Det har ført til krevende hverdager.

KREVENDE: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier det fortsatt vil være krevende dager på skoler og barnehager fremover.

– Selv om det fortsatt vil være svært krevende dager mange steder på grunn av høyt sykefravær – og fordi smittefaren ikke er borte – er dette en gledens dag, sier Handal etter at regjeringen lettet på tiltakene lørdag.

Bekymringen er fremdeles kapasitet i skoler og barnehager med rekordhøyt sykefravær.

– Det vil sannsynligvis medføre noe redusert tilbud i noe tid til, sier Handal.