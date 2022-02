CORONASJEFER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Opplysninger til VG: Helsemyndighetene anbefaler å fjerne isolasjonsplikten

Helsemyndighetene anbefaler å gjøre isolasjonsplikten om til en anbefaling. Lørdag klokken 10 holder regjeringen pressekonferanse.

Dersom regjeringen følger helsemyndighetenes anbefaling og fjerner den forskriftsfestede isolasjonsplikten, vil det ikke lenger vil være ulovlig å gå ut hvis du har corona.

Dette inngår som en av flere anbefalinger helsemyndighetene har levert til regjeringen i forkant av lørdagens pressekonferanse.

Begge fagetatene er enige om å fjerne plikten, ifølge VGs opplysninger.

Meteren forsvinner

I morgen ryker også meteren og munnbindpåbudet, ifølge kilder med innsikt i prosessen.

VGs kilder tar forbehold om at de siste detaljene på lettelsene tas i dag og at det kan komme endringer.

Regjeringen har invitert til pressekonferanse klokken 10 lørdag med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er også til stede.

Regjeringen vurderer alle coronatiltak etter råd fra fagmyndighetene. Blant tiltakene som diskuteres er isolasjonsplikten og gjenstående innreisetiltak.

Støre: Feir med måte

Blant tiltakene som gjenstår før pressekonferansen er kravet om å holde én meters avstand, isolasjonsplikt, testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, påbud om munnbind der man ikke kan overholde meteren og testing til Svalbard.

VG er fredag med Jonas Gahr Støre til Brest i Frankrike, hvor den norske statsministeren skal delta på hav-toppmøtet til Frankrikes president Emmanuel Macron.

Til VG bekreftet Støre fredag morgen at tidspunktet for gjenåpning nærmet seg, men ba samtidig om at folk feirer gjenåpningen med måte.

– Vi nærmer oss tidspunktet for å løse opp gjenværende tiltak, sa Støre.

MOT NORMALT: Bjørn Guldvog sa i går at han tror og håper det går mot en normal hverdag.

FHI: Tryggere på gjenåpning

Torsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at Helsedirektoratet tror og håper at det går mot en normal hverdag snart.

Onsdag skisserte FHI i sin ukerapport at de nå er tryggere på at tiltakene i landet snart kan lettes på. De regner med at tre til fire millioner nordmenn vil smittes av coronaviruset i løpet av vinteren.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg viste til at få blir lagt inn og færre får intensivbehandling.

– Betyr det at det er trygt å lette på tiltakene?

– Vi er tryggere på at det er greit å ikke ha så mye tiltak, eller kanskje ikke tiltak i det hele tatt, sa Stoltenberg.