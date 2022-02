PÅ BEDRIFTSBESØK: Jonas Gahr Støre besøkte tirsdag flere selskaper i Bergen innen fornybar energi.

Støre lover ny strømstøtte neste vinter

BERGEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover at vinterens støtte til din strømregning vil bli videreført hvis strømprisen også blir høy neste vinter. Men han lover ikke å forbedre ordningen slik LO krever.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

NVE-sjef Kjetil Lund sa mandag at han frykter langvarig høye strømpriser.

– De kan holde seg høye en god stund, også gjennom neste vinter, sa han.

Statsminister Støre sier at hvis det skjer, så skal forbrukere og bedrifter få støtte på nivå med det de har fått etter jul.

– Høye strømpriser treffer skjevt og rammer sosialt urettferdig. De skal ha trygghet for at vi stiller opp, sier Støre til VG.

Han er tirsdag i Hordaland, hvor han blant annet besøkte Corvus Energy, batterifabrikken på Nesttun i Bergen, som blant annet har levert batteri til verdens første el-ferje Ampere.

– Det vi nå har gjort er å lage en ordning som vi har sagt skal løpe ut mars. Deretter vil vi evaluere og se hvordan den har fungert og hva som eventuelt kan forbedres. Men folk skal vite at vi vil stille opp om folk havner i samme situasjon neste vinter, sier Støre.

Presses av LO

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet (LO) sa til VG 22. januar at strømpakken er for dårlig og at Støre må bedre den. Hvis ikke vil det gi økte lønnskrav under lønnsoppgjøret.

– Strømpakken er rett og slett for dårlig, sa Eggum, som ligger an til å lede årets lønnsoppgjør for LO.

Støre legger onsdag frem en kraftpakke, som har som mål å gjøre noe med kraftsituasjonen på lang sikt.

– Vil dere på kort sikt lytte til Eggum og forsterke strømstøtteordningen?

– Vi har en sikringsordning som skal gjelde ut mars. Da skal vi vurdere den. Får vi en liknende situasjon, vil vi stille opp på ny.

– Han krever forsterkning av pakken nå?

– Jeg utelukker ingenting, men det er ment å være en pakke som skal avlaste folk når strømregningen blir for høy.

Han sier at strøm skal være et fellesgode.

– Slik det har vært siden vi hentet den første energien fra fossefallene, og sånn skal vi ha det i fremtiden i Norge. Vi må sørge for at folk og bedrifter har tilgang på nok, rimelig og ren kraft.

– Hva vil regjeringen gjøre?

– Vi har utviklet en strømstøtteordning for å ta unna en del av regningen når prisene er på det alle høyeste, vi har også utviklet egne ordninger for studenter og andre. Vi har økt bostøtten og vi har økt støtten til sosialhjelp.

– Det har dere allerede levert. Hva vil regjeringen gjøre for å hindre at det skjer igjen?

– Vi kan ikke ha det sånn

– Jeg lover at vi stiller opp igjen med ny strømpakke hvis vi havner i samme situasjon neste vinter. Men det viktigste er å løse dette på lang sikt. Vi kan ikke ha det sånn at folk må være avhengig av støtteordninger fra staten for å kunne betale strømregningen.

ROMFART: Støre besøkte også Clara Venture Labs, som utvikler slike brenselsceller til romfart.

Dette sier han om kraftsatsningen som kommer onsdag.

– Regjeringen vil gjøre flere ting for å skaffe landet mer kraft. Vi vil ha en massiv utbygging av fornybar kraft. Vi vil se om vi kan hente mer kraft fra vannverkene, uten at det går utover områder vi har vernet, vi vil se på hvordan vi kan legge til rette for mer forutsigbarhet for folk og bedrifter gjennom fastprisavtaler, vi vil se på hvordan vi kan spare strøm gjennom for eksempel bygg.

Ny plan onsdag

Han sier deres konkret forslag vil bli kjent onsdag.

– Målet er som sagt at vi komme dit at folk ikke trenger støtte til regningen. Vi trenger mer kraft i Norge, mer ren kraft til folk og til industri. Det skal vi bygge ut, da må vi se på vind til havs, vind på land og sol.

Han ble vist rundt i batterifabrikken på Nesttun, som har store globale ambisjoner.

– Vi legger oss en time senere og står opp en time før konkurrentene, fordi vi skal være best på null utslippsløsninger til maritim sektor, sa leder Geir Bjørkeli i Corvus Energy.

STORE AMBISJONER: Geir Bjørkeli sier de jobber for å bli verdensledende.

– Norske bedrifter og fagfolk går foran og setter strøm på neste kapittel i sjøfartens historie, sier en imponert Støre.

– Men det er flere store norske batteriprosjekter på gang, som vil kreve store mengder kraft: Den grønne satsningen kan gi økte strømpriser?

– Dette er en type industri Norge skal bruke strøm på. Det gir arbeidsplasser, det utvikler teknologi og kompetanse, og som de sier her; vi skal gå fra å være et pilotland til å bli et produksjonsland for fornybar industri. Det er en god anvendelse av strømmen vår, sa Støre på veien videre til Clara Venture Labs, som utvikler nye energilagringsløsninger; brenselsceller til maritim sektor og romfart.