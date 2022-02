BEKYMRET: Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud, Jannicke Bruvik, sier mange foreldre opplever at deres barn ikke får hjelp når de sliter psykisk.

Slår coronaalarm om unge

Landets 15 pasient- og brukerombud har opplevd en kraftig økning i antallet henvendelser om barn og unge som sliter med psykiske problemer.

– I fjor fikk pasient- og brukerombudets 15 lokalkontor i Norge 309 henvendelser om psykisk helsevern for barn og unge. I 2020 var antallet 188 saker, sier nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik til VG.

Hun sier det i hovedsak er foreldre som tar kontakt på vegne av sine barn, fordi de opplever at de ikke får hjelp.

– Det går stort sett på at de har blitt henvist til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og blitt avvist, eller at de ikke har fått den oppfølgingen de ønsket å få.

– Begrensninger i helsetjenesten under pandemien

Hun sier at det kan være ulike årsaker til det, blant annet at det har blitt mer fokus på psykiske problemer hos barn og ungdom de siste årene.

– Men vi tror at corona er en viktig årsak.

– Er det fordi barnas liv er blitt endret ved at de i lange perioder har måtte være hjemme fordi deres vanlige møteplasser, skole, idrett og andre aktiviteter har vært stengt?

– Det er blandede tilbakemeldinger, men det er kanskje like mye begrensninger i helsetjenesten under pandemien, som gjør at andelen som ikke har fått hjelp har økt. Som igjen gjør at de tar kontakt med oss. Vi ser lenger ventelister enn før for å få hjelp i barne- og ungdomspsykiatrien.

FORSKJELL: Jannicke Bruvik sier at det er lettere for somatisk syke unge å få hjelp, sammenliknet med dem som sliter psykisk.

Hun sier at statistikk viser at barn og unge med psykiske problemer i mye sterkere grad er blitt avvist, enn dem som har kroppslige problemer.

– Tall fra Norsk pasientregister viser at avvisningsraten innen barne- og ungdomspsykiatrien i snitt ligger på 20 prosent, mens den innen somatisk sykdom ligger på mellom fem og sju prosent.

Hun sier de setter stor pris på initiativet til regjeringen, hvor de nå ber helseforetakene sørge for at alle barn og unge som får henvisning til psykisk helsevern, blir innkalt til en samtale.

– Kjempeviktig

– Erfaringene så langt fra de som i dag gjør en slik samtale, er at det ikke tar lenger tid og at resultatet for barn og unge blir bedre. Det er kjempeviktig fordi det virker.

– De får prate om sine problemer i stedet for å få avslag i posten?

– Ja, det er viktig at helseforetakene følger opp dette raskt. Vi opplever at det ikke nødvendigvis er ventetid som er det største problemet, men at man blir avvist. Ved at man rett og slett får beskjed i posten om at man ikke har noe tilbud til deg og at veien videre må gå via kommunen.

Hun sier det ikke er betryggende.

– I våre saker ser vi at avvisningen ofte begrunnes med at forsvarlig helsehjelp kan gis i kommunen. Samtidig vet vi at det er store forskjeller på hvilke tjenester kommunene tilbyr til pasienter med behov for behandling innen psykisk helsevern.

Deres funn utfyller andre coronarelaterte erfaringer som dreier seg om at unge mennesker sliter:

– Det er riktig

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol erkjenner at to år med tiltak og redusert sosial kontakt har påvirket oss.

– Vi vet blant annet at flere har kjent på ensomhet og dårlig livskvalitet, særlig i områder der man har hatt strenge smitteverntiltak over tid. Det er riktig at vi det siste året har sett en økning i henvisninger til psykisk helsevern, særlig gjelder det for barn og unge. Det tar vi på alvor, sier hun, og viser til at det i budsjettet for 2022 er bevilget økte midler.

– Både til både spesialisthelsetjenesten og til kommunene, blant annet til etablering av flere oppsøkende og tverrfaglige team for unge med psykiske lidelser og ruslidelser. Det er også bevilget midler til kommunene for å styrke lavterskel psykisk helsehjelp, sier hun og legger til:

FORSIKRER: Ingvild Kjerkol forsikrer at barn og unge blir prioritert.

– På litt lengre sikt jobber vi med en opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler. Den skal både bygge opp lett tilgjengelige lavterskeltilbud i kommunene og styrke behandlingen for dem som trenger langvarig hjelp i spesialisthelsetjenesten. Vi har også et langsiktig mål om at alle som blir henvist skal få tilbud om en vurderingssamtale. Dette vil ta tid, men vi begynner der vi mener behovet er størst, og det er i psykisk helsevern barn og unge.