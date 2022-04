Reagerer på sikkerheten etter motorshow: Bare plastbånd mellom bilen og tilskuerne

En tilskuer reagerer på sikkerheten under bilshowet søndag der en bil krasjet inn i tribunen etter et uhell.

Ivar Medgard var til stede under showet på Bjerke travbane da ulykken skjedde.

Når VG intervjuer ham kort tid etter ulykken, peker han på at det kun var plastbånd og kjegler som skilte tilskuerne og bilene.

Medgard, som forteller at han er tidligere sportssjåfør, sier at det trengs betongelement foran publikum for å kunne stoppe en bil.

– Det er klart at det er en del jobb å sette det opp. Men når uhellet først er ute, så ser vi jo at det er den HMS-en som mangler, sier han til VG.

Medgard peker også på at bilene kjørte litt vel nærme publikum før krasjen:

– Aldri hatt slike ulykker før

Et barn ble liggende under bilen da den kolliderte. Krasjen førte til at fire personer ble sendt til sykehus og én til legevakt.

VG har forsøkt å komme i kontakt med arrangøren av motorshowet gjentatte ganger søndag kveld for å stille spørsmål om sikkerhetstiltakene. Han svarer på SMS at han ikke har anledning til å snakke.

Til Avisa Oslo sier arrangør Daniel Aranis Klaas:

– Vi har gjort dette i lang tid og aldri hatt slike ulykker før. Vi har falt litt med motorsykkel selv, men aldri har andre folk vært involvert.

Motorsportforskriften slår fast at kjøring på avsperret området skal skje i regi av en arrangør som driver i medhold av reglement og tillatelser av et motorsportforbund.

Krimvakten i Oslo opplyser til VG søndag kveld at de ikke har kjennskap til eventuelle tillatelser for arrangementet på nåværende tidspunkt.

Hendelsen etterforskes fortsatt, opplyser politiet. Ingen er personer siktet etter hendelsen.

– Litt amatørmessig

Under et tilsvarende show i Tønsberg forrige uke opplevde en tilskuer å føle seg utrygg. Øyvind Armann (30) var på showet sammen med sønnen sin på fire år.

Armann, som har vokst opp med motorsport, reagerte på sikkerheten under arrangementet.

Han og sønnen var ikke langt unna da et bildekk løsnet fra en bil og havnet svært nær tilskuerne.

– Jeg er ikke den som pleier å ta meg nær, men jeg synes det var litt dårlig kalkulert. Det var sikkert ikke tiltenkt at det skulle være sånn, men jeg synes enkelte ting virket litt amatørmessig selv om jeg vet de er erfarne, sier Armann om motorshowet.

Armann kaller hendelsen på Bjerke «tragisk». Han mener sikkerhetsmarginene i Tønsberg var «dårlige».

– Hadde de dratt publikum noen meter lenger bak kunne man sett like godt, men vært tryggere, sier Armann til VG.