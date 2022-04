LO vil ikke reversere domstolsreformen

Både Ap og Sp ønsker å reversere domstolsreformen, men LO sier nei til en generell reversering av domstolsstrukturen.

LO vil ikke gå inn for en generell reversering av domstolsstrukturen. Det kommer fram i arbeidstakerorganisasjonens høringsuttalelse.

Av NTB og VG

Publisert: Nå nettopp

I uttalelsen skriver LO at det er ulike syn på dette blant medlemmene, men at reiseveien er et moment som vektlegges av de lokale tillitsvalgte, skriver Rett 24.

LO skriver at det for en rekke tingretter og jordskifteretter «opplyses at fleksibiliteten har økt», og at reformen har medført bedre ressursutnyttelse for både ansatte og brukere.

Regjeringen bestemte seg i Hurdalsplattformen for planen om å reversere domstolsreformen. Blant aktørene som er kritisk til reversering er høyesterett, seks statsadvokater, Dommerforeningen, Advokatforeningen Barneombudet og lederen for Økokrim.

I begynnelsen av april var Norges justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ute i VG og argumenterte for reversering av domstolsreformen. Hun meldte blant annet at hun mente man burde lytte mindre på eksperter i Oslo, og mer på «vanlige folk».

Info Dette er domstolsreformen Domstolsreformen ble innført av regjeringen Solberg, og trådte i kraft 1. mai 2021. Den kom etter at Domstolskommisjonen i 2019 anbefalte å kutte i antall tingretter. Det innebar at flere tingretter ble slått sammen, og at man gikk fra 60 til 23 tingretter i Norge. Flere av de som uttalte seg kritisk til reformen har i ettertid blitt mer positive til effektene av reformen. Antallet rettssteder er beholdt, og reformen la til grunn at arbeidsplasser ikke skulle fjernes. Reformen medførte også at flere av landets jordskifteretter ble slått sammen. Vis mer

Nå sier altså LO at de ikke går inn for en reversering.

De skriver blant annet at de mener at i deler av landet, med korte og enkle reiseveier, vil saksfordelingen for alle parter være enklere.

«For de fleste av disse rettskretsene ser ikke LO behov for å gjeninnføre tidligere struktur», skriver LO.

Domstolsreformen trådte i kraft 1. mai i 2021. Den innebærer at antall tingretter reduseres fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter fra 34 til 19, men at antall rettssteder blir opprettholdt. Høringsfristen går ut tirsdag i neste uke.