VGs podkast Spionens testament tar lytteren med til dypet.

Hør disse VG-podkastene i påsken

En spiongåte, offentlig parterapi, dokumentarserier og de siste politiske analysene.

Av Askild Matre Aasarød

Publisert: Nå nettopp

Her får du tips til noen av VG-podkastene du kan lytte til denne påsken.

Spionens testament

Spionens testament er en gåtefull dokumentar i fire deler. Hvorfor ga en norsk motstandsmann og tidligere spion en stor arv til en mann han aldri hadde møtt? Denne historien handler om de første forsøkene på å prøve å få olje opp fra Nordsjøen, nazistiske menneskeforsøk - og en spion uten sokker.

Dukkemannen

I dokumentarserien Dukkemannen oppsøker Knut psykolog. I terapirommet får han beskjed om å huske fortrengte minner fra barndommen. Det han oppdager, får enorme konsekvenser.

I denne podkasten avslører VG en ukjent serieforbryter. Hvorfor klarte ingen å stanse han? Serien mottok nylig Skup-diplom i 2022, som en del av VGs avsløring om grenseløs terapi.

Catrin og Steinar

VGs mangeårige samlivsterapaut Catrin Sagen prøver å nøste opp i parforholdsflokene til kjente norske par. Med seg i studio har hun sin ikke ukjente ektemann Steinar Sagen, og sammen forsøker de å redde både sitt eget forhold og gjestene de har på besøk i podkasten Catrin og Steinar redder forholdet.

Giæver og gjengen

I Giæver og gjengen hjelper Anders Giæver – med støtte fra et VGs egne kommentatorer og ekspertgjester – lytteren å forstå både det siste nytt fra norsk og internasjonal politikk og samfunnsliv. Og gjengen tar ikke påskeferie, her kan du få ferske oppdateringer hele påsken gjennom, enten det gjelder jakten på en ny forsvarsminister eller krigen i Ukraina.

Våpendrageren

Våpendrageren er en dokumentarserie der Sarah Scott blir med ektemannen sin inn i et lukket, norsk akademi. Lederen lover å lære dem å bli gode foreldre og å håndtere sine egne avhengigheter. Så snur ektemannen seg mot Sarah, og begynner å systematisk ødelegge livet hennes.

