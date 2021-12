GRILLER: Mai Elina (11), mor Anny Merethe, Emilian Elander (3), far Jan Erik og William André (12) koser seg med pølser i hagen på Hundvåg i Stavanger.

Familien i karantene på julaften: − Prøver å være tålmodige

For familien i karantene blir det julaften i pyjamas: – Vi skal klare å kose oss, uansett covid, sier Anne Merethe Høiland Nyborg til VG.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Datteren Mai Elina (11) ble sendt hjem, fordi det var smitte i klassen. Mandag testet hun positivt. Nå må to voksne og tre barn i karantene til 2. juledag.

– Heldigvis har vi stort hus og hage å boltre oss i – og gode venner og familie som handler og kommer med pakker på døren, sier Anne Merethe Høiland Nyborg (35).

Men hun vedgår at det kan holde hardt innimellom.

– Jeg går jo hele veien og tenker at jeg må trekke pusten tre ganger og se positivt på det ...

Stavanger Aftenblad skrev først om den uheldige familien.

Over 15.000 er registrert smittet i Norge siden 18. desember. Titusener vil sitte i karantene i julen. Nye karanteneregler trådte i kraft forrige onsdag.

Her kan du ta VGs karantene-kalkulator:

– Da ble det fullt kaos

Mai Elina går i sjette og William André (12) i syvende klasse på Skeie skole på Hundvåg i Stavanger. Da smitte brøt ut på skolen, ble 5.–7. klassetrinn sendt hjem.

11-åringen tok hurtigtester hver dag, for hun hadde feber og hoste.

– Men alle testene var negative. Vi tenkte at hun bare var smittet av treåringen vår, som lenge har vært snørrete og hatt øyekatarr, sier Anne Merethe.

Men mandag våknet datteren uten smakssans.

– Hurtigtesten slo ut positivt med en gang. Da ble det fullt kaos her, forteller moren.

– Utrolig trist

Familien på fem isolerte seg. Planene for julen ble kullkastet.

De to eldste barna skulle til sin far, mens Emilian Elander (3) og hans mor og far skulle til hennes tante og onkel på Mosterøy i Ryfylke. Det blir det ikke noe av.

– Utrolig trist, sier Glenn Erik Olsen, som er far til Mai Elina og William André.

Han har to barn med ny samboer, hun har også en datter fra før.

– Vi hadde håpet å være alle sammen på julaften, fem unger og mine foreldre og slekta mi. Men slik er det i disse dager, sier Olsen.

Og tanten som hadde gledet seg til å få besøk av sin lille nevø, kom helt på gråten.

– Vi må ikke snakke om det, da begynner jeg bare å grine, sa hun etter å ha handlet til oss i går. Hun er veldig lei seg – og vi hadde virkelig sett frem til å være sammen med dem.

VED GODT MOT: Familien Høiland Nyborg er isolert hjemme i julen, men holder motet oppe. Fra venstre William André (12), mor Anny Merethe, Emilian Elander (3), far Jan Erik og Mai Elina (11).

Ingen tyver på døren

Anne Merethe forteller at familie og venner setter pakker utenfor døren.

– Herremann, sa Mai Elina, tenk om noen stjeler dem. Men jeg svarte at vi bare skriver en lapp på døren om at her er det covid, for da er det ingen tyver som våger seg hit.

Familien holder seg innenfor hus og hage mens de er i karantene.

– Vi sparker fotball og griller pølser i hagen, hvor vi også kan sitte i hva vi kaller lykkeboden, med tak og varmelampe. Det er mildt og godt å være ute.

Ungene kan trekke seg tilbake på hvert sitt soverom.

– Jenta som har corona, kan sitte i godstolen og ikke i sofaen med oss. Gutten som liker å spille, får lov til å sitte foran PC-en litt lenger enn normalt.

Trebarnsmoren mener isolasjonen går mest ut over mannen, Jan Erik Nyborg, og henne.

– Men vi prøver å være tålmodige og litt mer rause.

Full pakke i pysj på julaften

Tanten på Mosterøy har kjøpt nye nattdrakter til alle fem.

– De skal vi ha på oss hele dagen på julaften. Da blir det full pakke – pinnekjøtt og riskrem, masse julekaker, julebrus og yatzy, Uno og brettspill.

Ekteparet og de to eldste barna testet negativt onsdag.

– Tester vi negativt andre juledag, når syv døgn er gått, er vi «good to go».

– Hva gjør dere da?

– Først springer vi til bestevenninnen min og kysser litt på ungene. Så inviterer vi tante, onkel og søskenbarn til oss. Da skal vi sitte i pysjen, bestille pizza og kose oss!

– Fritidskarantene håpløst

Anne Merethe legger til at bestevenninnen og hennes familie også er i karantene, fordi sønnen i huset var eneste nærkontakten hennes egen datter hadde i forrige uke.

– Hva tenker du om at hurtigtestene var negative da hun hadde feber og hoste?

– Det viser at du kan ha viruset i kroppen, selv om det ikke gir utslag. Derfor mener jeg det er håpløst at du kan gå i fritidskarantene, om du tester negativt etter tre dager.

Familien på Hundvåg tar ingen sjanser – de isolerer seg fullstendig i syv døgn og håper de kan teste seg ut av karantenen mandag, forteller Anne Merethe Høiland Nyborg:

– Ellers blir det veldig mye pysj ut desember ...