IKKE SE HVA SOM SKJER: Det kan bli en stusselig jul for mange trofaste TV2-seere, i hvertfall på TV-fronten.

Fortsatt ikke enighet mellom Telenor og TV2: − Det ser ikke lyst ut for julen, dessverre

TV 2 og Telenor har ennå ikke kommet til enighet om en ny avtale. Det betyr at nesten én million seere fortsatt er uten TV 2s kanaler ved inngangen til julen.

Av NTB , Frank Haugsbø og Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Partene har, til tross for dialog de siste dagene, ikke kommet til enighet.

– Dette er en fortvilende situasjon for både seerne og for oss. Seerne går glipp av TV 2s nyheter, sport og underholdning, og vi taper store summer hver eneste dag. Tro meg, når jeg sier at vi er opptatt av å komme frem til en løsning, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah C.J. Willand, i en e-post til VG formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

– Ser ikke lyst ut for julen

Hun sier det har vært bevegelse i forhandlingene.

– Men prisen Telenor tilbyr for å ha TV 2s nyheter, sport og underholdning i sine tv-pakker, er betydelig lavere enn det alle andre TV-distributører betaler.

Willand legger til at TV 2 er villige til å forhandle gjennom julehøytiden, men da må det også være noe å forhandle om.

– Det ser ikke lyst ut for julen, dessverre, sier hun i e-posten til VG.

Rundt 550.000 kunder, og nesten én million seere er rammet.

Også Telenor sier de er lei for situasjonen overfor kundene.

– Tross omfattende forhandlinger har ikke Telenor og TV 2 blitt enige om en ny avtale, og vi står fortsatt uten rettigheter til å vise TV 2s kanaler og innhold. Vi er svært lei oss for at denne situasjonen går ut over kundene våre. Nå er det mange som begynner å bli utålmodige, og det forstår vi godt, sier informasjonssjef Amalie Knudsen i en e-post til NTB.

De er umidlertid helt uenige med TV 2 i at tilbudene de har kommet med er urimelige.

Villige til å betale mer enn før

– Telenor er villig til å betale betydelig mer til TV 2 enn tidligere for en langsiktig avtale som gir merverdi til kundene og støtter opp om TV 2s økte innholdskostnader. TV 2 har ikke akseptert våre tilbud, selv om disse er på opp til totalt 70 prosent mer enn det vi har betalt TV 2 tidligere, sier Knudsen.

Hun sier også Telenor er villige til å fortsette dialogen.

– For å komme i mål til jul har vi gitt TV 2 et nytt tilbud som tilsvarer en kraftig økt investering på dagens innhold. Vi i Telenor er innstilt på å fortsette dialogen med TV 2.