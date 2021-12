JULETEST: Helsedirektør Bjørn Guldvog vil selveste seg før juleselskap.

Helsedirektøren anbefaler å bruke selvtester før juleselskap

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser at han selv vil bruke hurtigtester for å redusere risikoen for smittespredning i juleselskap.

Av Yasmin Sfrintzeris

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert flere smittevernråd for julefeiringen, men å bruke selvtester før man skal i selskap står ikke på listen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser likevel at han selv vil gjøre det før julefeiringen:

– Vi gjør det der jeg feirer jul. Vi samles fra fire ulike husstander og blir ti totalt. Da har vi i fellesskap besluttet at vi skal selvteste oss kort tid før vi møtes for å redusere risiko og hindre smitte inn i juleselskapet, selv om det er vanskelig å garantere at den risikoen blir helt borte, sier han.

Om man for eksempel feirer jul med tre ulike husstander fra ulike deler av landet, kan man bruke selvtester før selskapet, ifølge helsedirektøren. Han understreker at man ikke kan hente selvtester i kommunene for å teste seg før juleselskap.

– Vil du anbefale å bruke selvtester før juleselskap for de som er bekymret for å bli smittet?

– Jeg synes det er en god idé der man møter flere som ikke er i samme husstand. Spesielt om man møtes på tvers av regioner og for eksempel har studenter som kommer fra områder med mye smitte, sier Guldvog.

– Lurt å holde avstand

I den ferskeste risikovurderingen for omikronvarianten publisert onsdag, vurderer FHI at omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar fordi varianten har en større spredningsevne.

Instituttet mener at tiltakene bør fortsette og eventuelt justeres.

Regjeringen har anbefalt å ikke ha flere enn ti gjester i eget hjem. Men én gang i løpet av jul- og nyttårsfeiringen kan du ha 20 gjester – og holde «meteren».

– En anbefaling er jo ikke det samme som en lov eller forskrift, det betyr ar det er lov å gjøre ting som går ut over anbefalingen. Men det er en sterk anbefaling fra oss i helsesektoren, sier Guldvog.

– Vi råder alle til å kun være sammen med de som er de nærmeste. For de fleste av oss er det et begrenset antall mennesker. Det er gjerne samme husholdning, eller hvis du er alene, et lite antall venner, sier Guldvog.

Han fremhever at man bør holde avstand og ikke ha så mye kontakt med mange mennesker utover de nære. Guldvog forklarer at hensikten med reglene er at folk skal ha betydelig færre nærkontakter enn ellers for å hindre smittespredning.

– I den grad man er i selskaper der man treffer andre som man ikke har daglig nærkonærkontakt med, er det lurt å holde en meter. Det kan også være lurt å holde enda mer avstand for sårbare personer, sier han.