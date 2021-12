MØTER ESA MANDAG: Regjeringskollegaene Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Lover å svare Stortinget om lønnsstøtte

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler at han vil orientere Stortinget skriftlig om lønnsstøtteordningen mandag. Ikke godt nok, er tilbakemeldingen fra Sylvi Listhaug (Frp).

Av NTB og Ida Lyngstad Wernø

Mandag opplyser finansdepartementet at Vedum vil sende en skriftlig orientering om lønnsstøtteordningen i løpet av dagen.

Vedum har allerede avtalt et møte med fraksjonslederne fra alle partier i finanskomiteen mandag ettermiddag, opplyser Finansdepartementet. Dette ble avtalt i forrige uke.

– Vi vil også sende en skriftlig orientering om prosessen med lønnsstøtteordning til Stortinget i dag, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Listhaug: – Feigt

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det ikke er godt nok at Vedum vil svare Stortinget skriftlig.

– Jeg synes egentlig det er ganske feigt, hvis jeg skal være helt ærlig, sier Listhaug til NTB.

Hun viser til at mange bedrifter er usikre på hvordan lønnsstøtteordningen blir og går inn i julen uten tydelige svar.

– Derfor er det viktig for Stortinget å få oppklart situasjonen. Det at han sender skriftlig svar gjør at vi ikke få stille oppfølgingsspørsmål. Jeg synes det er svært spesielt.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet påpeker at finansministeren redegjorde i Stortinget om saken fredag.

– Han vil møte finanskomiteen i dag, og han vil i tillegg sende en skriftlig orientering til Stortinget. Han vil også møte fysisk i Stortinget i morgen som avtalt. Det er her flere anledninger for Frp og de andre partiene å stille sine spørsmål, sier Vangen til NTB.

Ble tilbakevist av Esa

Kritikken haglet fra opposisjonen etter at det ble klart at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan ha feilinformert om hvilken beskjed finansdepartementet har fått fra Esa om lønnsstøtten.

Lørdag sa Trygve Slagsvold Vedum til NRK at regjeringen hadde strukket seg så langt de kunne uten å komme i strid med EU-regelverket.

– Vi har også sjekket med Esa om vi kunne gå enda høyere. Og problemet er at hvis vi hadde gått enda høyere hadde vi fort kommet i strid med EUs konkurranseregelverk, og da hadde vi risikert at det ble null, sa han til NRK lørdag.

Dette tilbakeviste Esa overfor NTB søndag.

Da påpekte Jarle Hetland, kommunikasjonssjef i Esa overfor NTB at det er regjeringen selv som har satt taket på 30.000 kroner.

– Innunder regelverket kan det gis støtte på inntil 80 prosent av lønnen i en lønnskompensasjonsordning. Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sa han til NTB.

Info Slik beregner Finansdepartementet lønnsstøtten Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn.

For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 prosent. Ved omsetningsfall under 100 prosent avtar støttebeløpet gradvis ned til 3000 kroner i måned per ansatt ved 20 prosent omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20 prosent, er støttebeløpet null. Kilde: Finansdepartementet Vis mer

Har krevd svar

I løpet av helgen har både Frp, Høyre, Venstre, SV og Rødt bedt Vedum forklare seg til Stortinget etter uttalelsene om hvilke føringer departementet har fått fra Esa.

– Det er svært alvorlig dersom finansminister Slagsvold Vedum har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen, skrev Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB søndag.

Venstre-representant Alfred Bjørlo har sendt et skriftlig spørsmål til finansministeren der han ber Vedum om å redegjøre for dialogen han har hatt med Esa før forslaget til lønnsstøtteordning kom på plass.

– Det er sjokkerende at finansminister Vedum prøver å legge skylden på Esa for at regjeringen ikke klarer å legge fram en lønnsstøtte-ordning som kan hjelpe bedrifter og berge tusenvis av arbeidsplasser i serveringsbransjen og reiselivet, sa han til NTB søndag.

Åpner for å heve makstaket

Mandag skal både Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet møte Esa – kontrollorganet for EØS-regelverket. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til NRK at de vil vurdere beløpene i lønnsstøtteordningen.

– Der har også finansministeren vært tydelig gjennom helgen på at hvis det er mulig å regne seg fram til dette på en annen måte, så skal vi selvfølgelig se på muligheten for å forsterke denne ordningen, sa Vestre på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

I forslaget som ble lagt frem fredag foreslår regjeringen en maksgrense på 30.000 per ansatt, begrenset til 80 prosent av den ansattes bruttolønn.