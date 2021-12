UNDERSØKTE: Det ble satt i gang en storstilt politiaksjon da en mindreårig gutt ble skutt på Stovner 25. oktober. Dette er én av de til sammen ti skyteepisodene som har funnet sted i hovedstaden det siste halvåret.

Politiet om skyteepisodene i Oslo: − Skremmende

Ti unge menn har blitt skutt i Oslo det siste halvåret. Politiet er bekymret for at svært unge blir rekruttert inn i kriminelle nettverk.

Publisert: Nå nettopp

Siden midten av juli har hovedstaden blitt rammet av ti skyteepisoder og flere voldsepisoder med kniv. To av de ti ofrene har mistet livet etter skyteepisodene, og én mann døde etter å ha blitt knivstukket på Grünerløkka i Oslo 24. november.

I torsdagens episode av Krimpodden stilles spørsmålet: «Er Oslo en trygg by?». Hør hele episoden under.

Rekrutterer unge sårbare

Fem av de ti skyteepisodene som har skjedd det siste halvåret har skjedd øst i Oslo, og skyteepisodene med flest ofre har skjedd her. Og de fleste av de involverte her er unge mennesker, et av skuddofrene var mindreårig.

Politiinspektør Gry Lene Sem er fungerende sjef for enhet øst i Oslo politidistrikt. Hun er bekymret etter alle skyteepisodene, og for rekrutteringen av unge.

– Vår største bekymring er at de etablerte kriminelle nettverkene driver med aktiv rekruttering av unge som er sårbare, som søker trygghet og tilhørighet andre steder enn i eget hjem, sier Sem.

les også Justisministeren lover kamp mot gjengkriminelle: – Viktig for meg

– Jeg kan gi et konkret eksempel: når vi ser at ti-tolvåringer står sammen med kriminelle 18-20-åringer i en skolegård, så blir vi veldig bekymret, og da må vi prøve å få gjort noe med det.

Politiinspektøren mener at samfunnet må ta denne problematikken på alvor, og understreker at det er viktig å sette inn tiltak tidlig.

– For det vi opplever er at en 15-16-åring er en garvet kriminell allerede, fordi man blir tidlig rekruttert fordi man er sårbar og trenger å bli sett, eller faller utenfor på skolen, sier Sem.

Flere skyteepisoder

Ifølge politiet er skyteepisodene under etterforskning, så de kan foreløpig ikke si noe med sikkerhet om motiv. Men de sier at i flere av sakene er de involverte koblet til kriminalitet og/eller kriminelle miljøer.

Politiet i Oslo sier til faktasjekk-nettstedet Faktisk.no at det ikke finnes en offisiell statistikk som er spesifikk for skyteepisoder.

De sier likevel at de har sett en betydelig oppgang når det gjelder voldsanmeldelser med bruk av skytevåpen fra 2020 til 2021. Samtidig har de sett en betydelig nedgang for tilsvarende anmeldelser med bruk av kniv i samme periode.

– Ikke flere alvorlige hendelser

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser utviklingen i all anmeldt kriminalitet i Oslo. Tallene viser et stort fall fra 176 anmeldelser per 1000 innbyggere i 2003, til 90 anmeldelser per 1000 innbyggere i 2020.

Redaksjonen i Faktisk.no har også gått gjennom tallene når det gjelder ran og vold, og også her er det er det langt færre anmeldelser de siste 15 årene.

– Vi ser at skyteepisoder skaper utrygghet, men generelt så er det ikke flere alvorlige hendelser nå enn tidligere år, det er faktisk mindre. Og jeg vil bare understreke at Oslo er en trygg by, sier Sem.

– Men det er klart at disse skytehendelsene er både skremmende og uakseptable i det offentlige rom.