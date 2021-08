SMELLER IGJEN DØREN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke ha noe formalisert samarbeid med en eventuell Arbeiderparti/Senterparti-regjering i mindretall. Foto: Fredrik Solstad

KrF-Ropstad: Uaktuelt å støtte budsjettet til en Ap/Sp-regjering

Dersom det blir en mindretallsregjering med Ap og Sp, er det uaktuelt for KrF å sikre flertall for statsbudsjettet i hele stortingsperioden, varsler partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker seg en ny regjering bestående av kun Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Vedum har gjentatte ganger uttalt at han ikke har noe problem med en mindretallsregjering som søker samarbeid til både høyre og venstre i Stortinget. Dette har SV-leder Audun Lysbakken gitt klar beskjed om at han ikke vil være med på.

En eventuell regjering i mindretall er helt avhengig av å få flertall for statsbudsjettet i Stortinget for å være styringsdyktig.

Nå kommer KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad med to viktige avklaringer, om det blir en mindretallsregjering med Ap og Sp:

Det er uaktuelt for KrF å gå inn i en regjering med Ap og Sp. Dette gjelder i hele stortingsperioden, fra 2021 til 2025.

Det er også uaktuelt for KrF å sikre flertall i Stortinget for statsbudsjettet til en mindretallsregjering med Ap og Sp gjennom hele stortingsperioden.

Også statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at budsjettstøtte til en slik regjering ikke er aktuelt.

OPPOSISJON: KrF-lederen sier han er klar for opposisjonstilværelsen dersom det blir rødgrønt flertall. Foto: Fredrik Solstad

– Vi går i opposisjon

– Dersom det blir flertall for et skifte, og dersom det blir en mindretallsregjering med Ap og Sp, står du klar for å forhandle budsjett med dem?

– Nei, da går vi i opposisjon. Vi legger frem et budsjett som vi kommer til å stå bak. Så skal vi selvsagt stemme for det vi er for og mot det vi er mot. Men om de vil felle regjeringen, får de finne en løsning på både hvem som skal støtte den regjeringen og hvordan budsjettet skal vedtas, sier Ropstad.

– Hvis det blir rødgrønt flertall, så må de rødgrønne finne en løsning på både budsjett og ulike saker. Det er KrF sitt krystallklare standpunkt, legger han til.

– Så hvis Ap og Sp går i regjering, vil KrF være i opposisjon i fire år?

– Ja.

– Det er uaktuelt for deg å gå inn i en regjering med Ap og Sp?

– Ja. Vi har bare ett alternativ, og det er Høyre, Venstre og KrF. Jeg tror det er det som er det reelle alternativet hvis det ikke blir rødgrønt flertall. Hvis det blir rødgrønt flertall, er vi hverken ønsket velkommen inn eller har ønske om å gå sammen med Ap i regjering.

BESTEVENNER: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke bytte ut Erna Solberg (H) og Guri Melby (V) med Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Hanna Kristin Hjardar

Sier nei til budsjettstøtte

– Det er helt uaktuelt å forhandle statsbudsjett med Ap og Sp i løpet av fireårsperioden?

– Nei, vi har ingen planer om å forhandle budsjett med Ap og Sp.

– Du sier «ingen planer», men er det uaktuelt?

– Ja, slik jeg ser situasjonen nå, er det ingenting som tilsier at vi skal forhandle budsjett med en ny regjering. Vi vil gå i opposisjon og være opptatt av å fremme egne saker og jobbe for å få gjennomslag for KrFs politikk.

– Det virker ganske opplagt at SV ønsker de bindingene – og at Ap ikke ønsker å forhandle budsjett med KrF. Så det er et veldig hypotetisk spørsmål uansett, legger han til.

Solberg: De må leke med andre

Statsminister Erna Solberg (H) sier også at det er uaktuelt å gi noe budsjettstøtte til en eventuell rødgrønn regjering, men holder åpent for støtte i viktige enkeltsaker.

– Støre og de rødgrønne må eventuelt finne andre lekekamerater enn oss, særlig når det gjelder budsjett.

– Hva med enkeltsaker, eksempelvis oljesektorens fremtid?

– Vi er for det vi er for og mot det vi er imot. Vi er et forutsigbart parti, sier Solberg.

VIL IKKE LEKE MED AP: Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Jørgen Braastad

Vil ikke ha nytt retningsvalg

Høsten 2018 hadde KrF et opprivende retningsvalg om hvorvidt partiet skulle gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp – eller om det skulle velge Ap og Sp.

Et knapt flertall i partiet valgte «blå side». Det førte til Knut Arild Hareides avgang som partileder – og banet vei for Ropstad som ny leder.

– Det retningsvalget KrF tok, tenker du at det gjelder for de neste fire årene også?

– Altså, vi har ikke noen planer om noe nytt retningsvalg, i hvert fall, sier Ropstad.

Ber Vedum bytte side

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har de siste ukene vært i hardt vær for hans manglende svar på hvorvidt han kan ta med SV i regjering.

I forrige uke stilte VG Vedum 24 spørsmål om SVs rolle i et rødgrønt regjeringsprosjekt – noe han ikke ga klare svar på.

Ropstad gir imidlertid Vedum støtte.

– Jeg skjønner Trygve veldig godt. Jeg synes han har blitt en urettferdig hakkekylling. Jeg skjønner veldig godt at han ikke vil gi ytre venstre innflytelse i norsk politikk.

Nå ber KrF-lederen Vedum om å bytte side – som han også har uttalt flere ganger tidligere.

– Trygve har mye politikk som KrF, Høyre og Venstre er enig i og som han heller burde støtte oss i. Så om han virkelig vil ha en sentrumsregjering der han ikke gir ytre venstre innflytelse i norsk politikk, som det virker som han er veldig opptatt av, burde han heller støtte dagens regjering og jobbe med oss.