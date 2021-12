Tirsdag for en knapp uke siden annonserte helseminister Ingvild Kjerkol, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre nye tiltak.

Toppmøte om corona – FHI mener det haster med nye tiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) mener det haster med nye tiltak, under en uke etter at regjeringen strammet inn.

VG erfarer at det nå pågår et møte mellom flere kommuner, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og kommuner hvor nye tiltak er et tema.

FHI-sjef Camilla Stoltenberg sier ifølge VGs kilder i møtet at det haster med nye tiltak nå – at det haster å bremse covid-19-epidemien med «betydelige tiltak».

Samtidig som møtet pågår, har FHI publisert en ny risikovurdering om omikron.

– I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90 000 og 300 000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, skriver FHI.

I risikovurderingen skriver de også hva FHI-sjefen sier i toppmøtet: At det haster å bremse med betydelige tiltak.

– Det kan i tillegg komme en influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar, men denne kan bli bremset av tiltakene mot koronaepidemien, skriver FHI videre.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke svare på VGs spørsmål om det pågår et møte, hvem som deltar og hva som diskuteres.