Det kommer nye corona-tiltak i kveld – dette vet vi

FHI mener det haster å bremse viruset med «betydelige tiltak». Regjeringen sitter fortsatt i interne møter ved 15.10-tiden, ifølge VGs opplysninger.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse klokken 20, der statsminister Jonas Gahr Støre og helse-og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil være til stede.

I tillegg vil direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog delta på pressekonferansen.

VG kjenner til at statsrådene fortsatt sitter i regjeringskonferanse ved 15.10-tiden mandag.

Nye tiltak er altså på vei, under en uke etter sist det ble strammet inn. Dette er det vi vet:

Tiltak kommer i dag: I et toppmøte med kommuner, FHI, Helsedirektoratet og statsforvaltere mandag ettermiddag, varslet helseministeren at nye tiltak kunne bli presentert på en pressekonferanse i ettermiddag eller kveld. I møtet redegjorde helseminister Ingvild Kjerkol for skjerpede tiltak. Nå har regjeringen varslet pressekonferanse klokken 20.

Statsministeren bekrefter nye tiltak: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB smittespredningen er for høy og at «vi er nødt til å treffe tiltak for å bremse den utviklingen». Han bekrefter at tiltakene vil «gripe inn i hverdagen til folk». Mandag formiddag bekreftet han at tiltakene kan komme allerede denne uken.

FHI mener det haster: FHI-sjef Camilla Stoltenberg sa ifølge VGs kilder i møtet at det haster med nye tiltak nå – at det haster å bremse covid-19-epidemien med «betydelige tiltak». Helsedirektør Bjørn Guldvog sa ifølge VGs kilder at vi uten tiltak vil få en eksplosiv økning.

Inngripende tiltak: Trondheims ordfører Trondheims ordfører bekrefter til VG at kommunene er varslet om at det vil komme «inngripende tiltak som vil gripe inn i både samfunnsliv og privatliv».

Samarbeid med Forsvaret og apotek: Ifølge VGs opplysninger vil regjeringen samarbeide med Forsvaret og apotekene om vaksineringen – og helseministeren informerte om samarbeidet i møtet med kommunene og statsforvaltere.

Ga råd om kontaktreduserende tiltak: FHI-sjefen sier til VG at regjeringen vil vurdere kontaktreduserende tiltak. FHI-sjefen sier til VG at regjeringen vil vurdere kontaktreduserende tiltak. Her kan du lese hva som ble innført i forrige uke.

– Vi mener at det er en svært alvorlig situasjon på grunn av den svært raske stigningen i omikrontilfeller som vi ser begynnelsen av her i Norge nå, sier FHI-sjef Camilla Stoltenberg i et intervju med VGTV mandag ettermiddag.

Såkalt «kontaktreduserende tiltak» er altså tiltak som skal få ned kontakten mellom folk.

– Snakker vi skjenkestopp, stengte skoler?

– Alle tiltakene av den typen har vært vurdert, det vil regjeringen komme tilbake til når de går ut med dette, svarer FHI-sjefen.

– Er julen avlyst?

– Den er ikke avlyst, men den blir dessverre annerledes i år også.

– Vurderes det å stenge barnehager og skoler?

– Alle kjente kontaktreduserende tiltak blir vurdert, og hva konklusjonen blir, vil regjeringen komme tilbake til senere i kveld, svarer Stoltenberg.

FHI: Kan få opp mot 300.000 tilfeller per dag

Samtidig som møtet pågår, har FHI publisert en ny risikovurdering om omikron. Der påpeker de at situasjonen er stadig mer alvorlig.

– Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, skriver FHI i risikovurderingen.

– I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag, dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, skriver FHI.

Til sammenligning: De siste syv dagene har det i snitt blitt registrert 4479 nye smittetilfeller hver dag og 30 nye corona-innlagte per dag.

– Det kan i tillegg komme en influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar, men denne kan bli bremset av tiltakene mot coronaepidemien, skriver FHI videre.

FHI påpeker i risikorapporten at «manglende handling nå kan gi store negative effekter for samfunnet, ikke bare for helsetjenestene i sykehus og kommuner».

– Vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig forløp også med omikronvarianten selv om beskyttelsen mot å bli smittet er redusert, skriver FHI.

– Lurt med nye tiltak

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har mandag hatt møte med Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalterne deltok også.

– Så alvorlig som situasjonen er hos oss, tror jeg det er lurt at det kommer nye tiltak, sier statsforvalter i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland.

Da Helsedirektoratet ga sine faglige råd til tiltakene som ble innført i forrige uke, advarte de om at en nedstengning var nødvendig om disse tiltakene ikke virker.

VELDIG LEI: Maria Birgitte Simonsen utenfor vaksinesenteret i Nydalen i Oslo.

– Skummelt at det blir verre

– Det er veldig skummelt at det blir verre. Jeg forventer strengere tiltak, jo høyere smittetall og flere innleggelser det blir, sier Maria Birgitte Simonsen (25).

Film- og TV-studenten fra Bergen ventet til eksamen var over før hun fikk satt andre dose Moderna på Oslo kommunes vaksinesenter i Nydalen mandag.

– Samtidig er jeg veldig lei av denne situasjonen. For oss unge er det slitsomt at alt av kultur og sånt vi synes er gøy å drive med, stenger ned igjen, sier Simonsen.

TREDJE DOSE: Inga-Britt Kjellevold Haugen.

– Fint at tiltakene skjerpes

På vaksinesenteret i Nydalen er køen lang. Det går som på samlebånd, vennlig og effektivt.

– Jeg synes det er kjempefint at tiltakene skjerpes. Vi er nødt til å være med på samfunnsinnsatsen, sier Inga-Britt Kjellevold Haugen (60).

Hun er takknemlig for tredje dose Pfizer og føler seg godt ivaretatt.

– Blir vi litt færre til jul, så blir vi litt færre til jul. Etter hvert får vi det normale livet tilbake. Og så får vi heller gjøre en felles innsats for å komme dit, sier Haugen.