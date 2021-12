Dette betyr tiltakene for studenter

Regjeringen ber universitetene og høyskolene om å innføre mer digital undervisning så raskt som mulig.

Av Ingvild Vik

På pressekonferansen tirsdag kveld la regjeringen frem nye, strengere tiltak for å få ned coronasmitten i landet. Tiltakene rammer også studenter og unge.

– Høyskolene og universitetene må forberede seg på mer digital undervisning, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fra podiet.

Dette er tiltakene

Regjeringen ber universitetet, høyskoler og fagskoler om å så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening bør prioriteres for fysisk undervisning, skriver regjeringen.

I tillegg bør det legges til rette for at eksamen og obligatoriske kurs gjennomføres digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern.

Tiltakene og anbefalingene trer i kraft ved midnatt natt til torsdag, og vil vare i fire uker.

Har tiltro til institusjonene

– Jeg har inntrykk av at institusjonene allerede har gått langt i å planlegge for mer digital undervisning og redusert gruppestørrelse, så jeg tror vi er på god vei, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund.

Hun mener det er veldig positivt at det fortsatt er åpent for at de som er avhengig av det kan være til stede digitalt.

– Universitetene og høyskolene har vært gode på smittevern og på å ta ansvar, og det har jeg tillit til at de fortsetter med.

Hun understreker at det er tøft for mange studenter med en ny nedstenging.

– Men vi vil bare bli ferdig med corona, så jeg opplever at studentene har forståelse for at det kommer tiltak.

– Hva tenker du om at flere institusjoner fortsatt planlegger for fysisk eksamen?

– Det kan være gode grunner til å gjøre det, men det er viktig at det er tilrettelagt for å kunne levere egenmelding hvis det er nødvendig. Og så må det være forutsigbart når ny eksamen kan gjennomføres, og at det skjer så kort tid som mulig etter den opprinnelige eksamenen.