Berit Langset, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Akershus universitetssykehus (Ahus), er bekymret for det vedvarende presset sykepleierne er under.

Tillitsvalgt om sykepleierpresset: − Det er et fravær av en horisont

De siste 21 månedene har de vært helt uvurderlige, men sykepleiere sliter med en konstant følelse av ikke å strekke til, sier Berit Langset, foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Ahus.

Av Eirik Husøy

– Det som uroer meg mest når vi presser på som nå, er tanken på at når nok blir nok, da er det for sent, sier Langset til VG.

Langset forteller om ekstravakter, overtidstimer og høyt sykefravær. Følelsen av ikke å strekke til tærer på.

– Man er på jobb med sine vakter, men så er det enormt behov for å ta på seg mer. Men man må prøve å balansere det med behov for fritid og hvile. Det er en konstant følelse av ikke å strekke til.

Det er en kombinasjon av utfordringer som gjør at situasjonen er presset på Akershus universitetssykehus (Ahus) nå, ikke bare coronaviruset.

PRESSET KAPASITET: Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog.

Gråter på jobb

I tillegg til normal aktivitet med sine sesongvariasjoner prøver de å ta unna ventelister og etterslep samtidig som de har pandemi og RS-virus å forholde seg til.

– Det er tidshorisonten nå som er særdeles vanskelig. Nå har vi holdt på med denne pandemien i snart to år, og det dukker opp nye varianter. Nå er det omikron, hva bringer den med seg. Det er et fravær av en horisont. Hvor skal dette ende, hvor mange sykepleier sitter vi igjen med til slutt? spør hun.

Når hun skal fortelle om innsatsen som blir lagt ned blant sykepleiere nå, brister stemmen.

– Innsatsen til sykepleierne er ... Jeg blir tom for ord for hvordan jeg skal anerkjenne og berømme sykepleierne og si hvor stolt jeg er. Jeg blir rørt av å snakke om det. Selv om vi er slitne og gråter på jobb, så klarer man å mobilisere for mer.

KORONAPÅGANG: En sykepleier henter en ny oksygenflaske til en lungepasient på Ahus på Lørenskog.

Stort frafall

Én av fem sykepleiere slutter innen ti år i yrket. Og pensjonsalderen er på 58 år. Seks av ti har vurdert å slutte, ifølge en undersøkelse som Sintef kom med denne uken.

– Det forteller om belastningen det innebærer å være i yrket vårt. Det fratar ikke hvor fantastisk givende jobb vi har, men det handler om vilkårene i yrket vårt. Om rammebetingelsen i balansen mellom arbeidstid og fritid, vår egen helse i et arbeidsliv som skal være helsefremmende.

Undersøkelsen er blitt gjort under pandemien, men det har vært kjent lenge før pandemien at arbeidsforholdene har vært krevende for sykepleiere.

I midten av november var det 18 intensivpasienter på Ahus, men de har bare ti intensivplasser. Sykehustopper på Oslo universitetssykehus har tidligere i år slått alarm om kapasiteten hos dem.

Regjeringen vedtok nylig 100 nye utdanningsplasser til intensivsykepleiere.

– Det er flott og nødvendig. Men vi må samtidig stoppe lekkasjen fra yrket på grunn av arbeidsvilkårene, mener Langset.

– Man kjenner alltid på en utilstrekkelighet, for man skulle så gjerne gjort så mye mer. Omsorgen man skulle gitt, den samtalen man ikke rakk. Det er det som er paradokset, at det tapper energien til å tåle det her.

AKUTTMOTTAK: Det er bygget opp midlertidige sengeplasser på akuttmottaket på Ahus.

Tom reservebenk

Det har nærmest vært et konstant trykk på sykehusene siden mars 2020.

– Det har vært svingninger. Det følger bølgene i alle fall for de som jobber på akutt og intensiv. Men på Ahus har de da på en formidabel måte evnet å ta opp igjen ordinær virksomheten når bølgen har vært på hell, for å tilby ventende pasienter behandling, ta unna etterslep fra mange tjenester som i første runde ble satt på pause under nedstengingene. Det har helt sikkert vært pauser med mindre trykk, men konstanten har nok likevel vært ganske lik for de fleste.

Samtidig vil Langset, som også har blitt intervjuet av lokalavisen MittJessheim, gjerne ha flere kollegaer, som hun sier er et av de mest givende yrkene som finnes.

– Det å være sykepleier er fenomenalt spennende og man kan velge og vrake i muligheter. Man kan være med på alt fra livets start til livets slutt. Det handler om menneskemøter og om livene våre. Det er både det kuleste og mest krevende som finnes.

Sykepleiere jobber på fordi de vil levere helsetjenester i verdensklasse og vet at kompetansen deres trengs, forteller Langset. Hun sammenligner situasjonen på sykehusene nå med å være på et fotballag.

– Man kan være sliten, men når det er kampdag og det trengs at man stiller, så stiller man. Her er riktignok reservebenken tom, og det er et spørsmål om hvor lenge denne kampen skal vare, sier hun.