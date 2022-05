SKREMMENDE: 22 år gamle Richard Sæther Kida er med i Mental Helse Ungdom, og synes rapporten er skremmende.

Ny rapport om unge: − Skremmende

Flere unge rapporter om økte bekymringer, ensomhet og selvmordsforsøk, i ny rapport fra Mental Helse Ungdom.

Rapporten «StatusUng» kommer ikke som en overraskelse for 22-år gamle Richard Sæther Kida.

Han har sett rapporten og er med i Mental Helse Ungdom for å rekruttere medlemmer og legge en plan for å fange opp de som sliter.

– For min del synes jeg det er skremmende med den prosenten på selvmordsforsøk, sier Kida.

I rapporten kommer det frem at én av fire har prøvd å ta sitt eget liv én gang. 12,8 prosent oppgir å ha flere selvmordsforsøk. 13,9 prosent har svart at de har forsøkt å ta livet sitt under pandemien.

Over 5.500 unge mellom 16–36 år har deltatt i undersøkelsen. Flesteparten av deltagerne er elever og studenter.

– Den representerer et varsku for unges psykiske, sier kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Johannes Lorentsson.

VARSKU: Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Johannes Lorentsson, sier rapporten representerer et varsku for unges psykiske helse.

Et bilde av hvordan unge har det

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, reagerer på rapporten.

– Dette er veldig trist, samtidig er jeg ikke spesielt overrasket fordi vi vet at risikofaktorene har økt de siste årene. Mange opplever høy belastning på flere områder samtidig.

Gundersen påpeker at undersøkelsen med 5.500 ikke nødvendigvis er representativ når det gjelder unge voksne i hele landet, men den gir et bilde av hvordan mange unge har det.

Hun nevner at skader av isolasjon på grunn av coronapandemien, det å ha vært alene uten sosial støtte og med liten mulighet til å etablere nye vennskap, kan være blant årsaker til de alvorlige funnene i rapporten.

Mange vegrer seg for å søke hjelp

Én av fire av de som har deltatt i undersøkelsen vil ikke spørre om hjelp ved selvmordstanker.

– De store utfordringene mange unge ser ut til å stå med, er bekymringsfull. Det kan være at man ikke har tillit til at man kan få god hjelp, eller at man ikke er klar over at man kan få hjelp, sier Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

Det mener også generalsekretær Gundersen i Rådet for psykisk helse.

– Mange opplever det som skambelagt å be om hjelp, sier hun.

IKKE OVERRASKET: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, synes det er trist, men er ikke overrasket over resultatet fra rapporten.

Dette kommer også frem i rapporten:

ENSOMHET: Over fire av fem melder at de har følt seg ensomme i løpet av de 12 siste månedene. Over halvparten av disse har meldt at de har vært ganske plaget av ensomhetsfølelsen.

SØVN: Nesten halvparten føler at de aldri eller sjelden får nok søvn.

PRESS: Nesten fire av fem rapporterer opplevd press fra seg selv. Deretter opplever flest press fra storsamfunnet, sosiale medier, og foreldre. Når det kommer til hvilke typer press unge opplever, svarer flest kroppspress, fulgt av utdanningspress og karakterpress.

SELVFØLELSE: Kun 28,9 % av deltagerne syntes de har flere gode kvaliteter, og over halvparten syntes at de ofte ikke er god nok for noen. Jo eldre respondentene er, jo høyere selvfølelse rapporterer de.

MEDIEBRUK: Én av fem føler mye på/føler konstant på det å gå glipp av ting som skjer på sosiale medier. Aldersgruppene 16–19 år og 20–24 år kjenner på det mest.

KOSTHOLD: 35,3 prosent opplever daglig eller alltid at sin psykiske helse påvirker kostholdet sitt.

RELASJONER: 67,8 prosent rapporterer at deres oppvekst har påvirket deres psykiske helse i en negativ/uheldig retning. Samtidig oppgir 68,8 prosent at de har et meget godt eller godt forhold til familien sin.

RAPPORT: Adrian Johannes Lorentsson og Richard Sæther Kida på lansering av rapporten, 5. mai.

