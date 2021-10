SAVNET MAKTEN: Carl I. Hagen gjør comeback på Stortinget. Han sier at han gikk glipp av mye makt ved å støtte Bondeviks regjering før han hadde forhandlet budsjettet.

Carl I. Hagen: Ikke gjenta tabben min, Lysbakken

HURDAL/STORTINGET (VG) Frps Carl I. Hagen advarer SV-leder Audun Lysbakken mot å støtte en regjeringsplattform før han har forhandlet budsjett. Og han mener statsminister Erna Solberg (H) bør sitte til hun blir felt.

Denne uken forhandler Arbeiderpartiet og Senterpartiet en ny regjeringsplattform på Hurdalssjøen hotell.

De har signalisert at de vil søke støtte til statsbudsjettet fra SV og Audun Lysbakken.

Tidligere Frp-leder og stortingsrepresentant på ny, Carl I. Hagen, advarer nå SV-leder Audun Lysbakken mot å gjenta feilen Hagen mener han selv gjorde i 2001.

– Veldig mange tror at det nå blir automatisk regjeringsskifte relativt raskt, enkelt og greit, sier Hagen.

Han ber Lysbakken og Erna Solberg om å ta en annen vei.

– I 2001 forhandlet Høyre, KrF og Venstre på Sem Gjestegård om å danne en regjering. De hadde ikke flertall og regnet med Frps 26 mandater fordi vi var et borgerlig parti, sier Hagen.

Han sier Lysbakken nå er i situasjonen Hagen var i, i 2001:

Bondevik skulle danne en mindretallsregjering og var avhengig av støtte fra Hagens Frp.

Støre skal danne en mindretallsregjering og er avhengig av støtte – hvor SV er partiet som peker seg ut.

FØR BRUDDET: Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum så ifølge VGs kommentator nyforelskede ut på Hurdal. Men som forelsker flest endte den kjapt og SV forlot forhandlingene etter fem dager.

– Satt i saksen

Hagen angrer på at han ga støtte til Bondeviks regjeringsplattform før budsjettforhandlingene den gangen.

Jens Stoltenberg var statsminister, og fikk forelagt regjeringsplattformen den nye Bondevik-regjeringen skulle regjere på.

Hagen sier Stoltenberg ikke ga seg uten kamp, selv om han ikke hadde flertall.

– Stoltenberg sa: «Ja, jeg har sett det, men det er ikke etablert noe flertall bak en regjering Bondevik basert på Sem». Da hadde Frp et ekstraordinært gruppemøte hvor vi drøftet hva vi skulle gjøre, sier Hagen.

– Jeg gjorde en av mine største feil. Jeg sa ja til å støtte dannelsen av en Bondevik-regjering basert på Sem-plattformen, sier han.

– Du ber Lysbakken ikke gjenta din tabbe?

– Ja, det er riktig.

Hagen sier at han ringte til Stoltenberg og Bondevik om at Frp ville uttrykke støtte til regjeringsplattformen.

– Jens Stoltenberg leverte sin offisielle avskjedssøknad en halvtime etter at jeg hadde informert Stoltenberg og Bondevik om vår støtte til en ny regjering.

Ved å avklare støtten til regjeringsplattformen på forhånd sier Hagen at han låste seg i en situasjon der han også måtte støtte budsjettet.

Han advarer Lysbakken mot å gjenta hans feil.

– Vi satt i saksen. Vi hadde satt inn regjeringen Bondevik og det var vanskelig å ikke inngå en budsjettavtale, sier han.

– Hva skjer rent praktisk i Stortinget, hvis Rødt, MDG og SV ikke går ut og støtter regjeringsplattformen?

– Da er det ingen regjering på plass. Trontalen blir lest opp av Kongen mandag, budsjettet kommer tirsdag og så må vi ta en trontaledebatt.

Han sier at Ap eller Sp under den debatten trolig vil fremme mistillitsforslag mot Solberg-regjeringen.

– Det vil bli vedtatt av flertallet; de rødgrønne partiene, sier Hagen og fortsetter:

– Da må Erna levere sin avskjedssøknad og Jonas vil tiltre. Men da har hverken Rødt, MDG eller SV noen moralsk forpliktelse til å støtte Støre-regjeringens kommende forslag til endringer i statsbudsjettet, når de ikke formelt har støttet regjeringsplattformen: De har bare stemt for å fjerne Erna, sier Hagen.

Han sier at SV vil få mye større makt hvis de ikke støtter Støres nye regjering, men heller venter til Erna Solberg blir felt.

– Da må Støre forhandle budsjettet og da sliter han, sier han.

BUDJSETTKRANGEL: Carl I. Hagen var i en budsjettkrangel med Kjell Magne Bondevik i 2001, men endte med å stemme for budsjettet etter at statsministeren stilte kabinettspørsmål.

Hagen avslører at han inngikk en spesiell avtale med Bondevik, for at det skulle bli mer synlig at Frp støttet den nye regjeringen med stor motvilje.

– Jeg avtalte med Bondevik at han skulle stille kabinettsspørsmål, sier han:

– Vi stemte for vårt budsjettforslag og de ulike partiene for sitt. Til slutt kom det endrede budsjettforslaget til Bondevik opp. Da kunne jeg gå på talerstolen og si at det er et elendig budsjett, men vi satte inn regjeringen for fem uker siden. Da vil det være dumt å kaste det nå, så vi bøyer av og stemmer for, den nye Bondevik-regjeringens budsjett.

Han sier at hans motivasjon for å advare SV er å ha ryddige konstitusjonelle forhold omkring et regjeringsskifte.

Han legger dog til:

– Jeg har hele tiden sagt at det er rot på rødgrønn side. Det vil jeg demonstrere. Og det er ingen grunn for Erna å gi fra seg regjeringsmakten sånn uten videre.

– Finnes noe alternativ der Erna Solberg fortsetter i regjering?

– Hun fortsetter inntil hun blir felt på et mistillitsforslag. Poenget er at det er stor forskjell på om et parti erklærer seg som et støtteparti for en regjering eller bare å ha vært med å felle den gamle.

Han legger til:

– Dette er vurderinger som Erna og regjeringen må gjøre. Men å gi fra seg regjeringsmakt frivillig, før det er nødvendig, det synes jeg er helt galt.