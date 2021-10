– Brukte hele lønnen «skins» Alf Henry Lofnes har brukt store summer på «skins» (virtuelle våpen) i dataspillet «Counter-Strike: Global Offensive». I løpet av en helg på The Gathering (TG) forteller han at han handlet for titusenvis av kroner. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 09. oktober, kl. 10:28 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Han begynte i det små etter at han ble invitert som streamer til TG. Da hadde han kun 200 følgere på Twitch. – Jeg ville jo ha seere, og det var jo gøy å bruke penger, sier Lofnes.

Her åpner Lofnes en kasse som inneholder det mest verdifulle våpenet: En kniv. Videoen ble filmet for fem år siden, før det store forbruket begynte. – Kniv er det beste. Jeg visste aldri hva jeg ville få i en kasse, så det er på en måte gambling om du får noe av verdi eller ikke, sier han.

– Brukte hele lønnen på «skins»

SETUP: Alf Henry Lofnes har brukt mye penger på gaming de siste årene.

Alf Henry Lofnes (29) forteller at han var avhengig av å gamble på kasser med våpen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg åpnet opptil 800 kasser med våpen hver kveld, og brukte hele lønnen min på «skins», sier Lofnes, som forteller at hver kasse kostet mellom 2 og 1000 kroner da han holdt på.

– Jo dyrere kassen er, jo mer verdi har innholdet. Nye kasser koster 20-50 kroner, mens gamle kasse som du ikke får tak i er veldig dyre, sier han.

Grunnen til at han startet med å spille og dele videoer på Twitch var en kneskade som han forteller at førte til mange timer foran skjermen. Han tror de små beløpene er med på å øke gameres forbruk.

– Man risikerer å åpne en kasse som er dritdårlig. Sånne små beløp er definitivt med på å øke forbruket, for det er jo bare et par hundre kroner her og der.

– Når jeg ser totalen får jeg hakeslepp, sier 29-åringen.

Lofnes anslår at han har brukt opptil en halv million kroner på slike kasser med våpen. VG har sett skjermbilder som viser 2800 transaksjoner som er gjort i 2021. Han forteller at det var i årene 2016 til 2019 han brukte mest penger på dette.

– Jeg tenker jo det er ganske sykt, det er en enorm pengesum. Det er så mye penger at folk vil nok få bakoversveis når de ser hvor mye jeg har brukt så mye på det, sier han da han tenker over at beløpet kommer til å stå i VG.

Hva er en «loot box»? «Loot boxes» er en forundringspakke eller et tilleggsprodukt i et spill, som ligner på pengespill i form av lotteri-lignende mekanismer. Formålet er å få barna til å gjøre kjøp i dataspillet. I begynnelsen kommer de kanskje ofte, deretter sjeldnere og sjeldnere, og man vet ikke hva som er inne i forundringspakken på forhånd. Belønningene kan være figurer, gjenstander, spillvaluta eller kosmetiske oppdateringer (skins) som brukes i spillet. Eksempler på slike pakker eller premier er spiller-pakker i FIFA, kasser i Counter-Strike eller lykkehjul i Candy Crush. Kilde: Medietilsynet Vis mer

Var avhengig

Lofnes mener han var avhengig. Han tror ikke at han var alene om det høye forbruket.

– Det sykt vanskelig ikke å gamble hvis du har muligheten. Det blir jo en liten konkurranse når man streamer, man vil ha visninger og flest mulig seere, sier han.

29-åringen legger til at han aldri har brukt penger han ikke har. Men at jobben i oljebransjen gjorde at han hadde en god lønn. Han klarte ikke forvalte dem på en lønnsom måte.

– Jeg kunne jo ha brukt dem på bolig eller aksjesparing. Men samtidig angrer jeg ikke, fordi jeg hadde det jo gøy, smiler han.

– Men jeg hadde ikke gjort det igjen.

Nå forteller han at økonomien har tatt seg opp igjen, og at han har klart å kjøpe seg bolig. Han har også fått seg jobb som ROV-pilot i Nordsjøen, der han styrer undervannsroboter for å fikse for eksempel oljebrønner.

– Det er jo ganske gaming-aktig. Jeg sitter med en kontroller.

Når han er hjemme fra Nordsjøen kan det likevel hende at han kjøper noen flere virtuelle våpen.

– Gambling driver jeg med fortsatt, men beløpene er redusert fra ti-tusenvis til noen hundrelapper i måneden, sier Lofnes.

Vil heve aldersgrensen

Betydelig flere gutter enn jenter har kjøpt noe med ekte penger i spill, viser tall fra Medietilsynet.

De yngste guttene har mange kjøpt ting i spill som de ikke visste på forhånd hva var, slik som Lofnes har gjort. Tallene viser at blant guttene mellom 15 og 18 år har 63 prosent kjøpt en forundringskasse med ekte penger. Andelen er høyere jo eldre guttene er. Blant jentene er tallet kun 9 prosent.

– Vi mener lootboxer (forundringskasser, journ. anm.) kan være problematiske, fordi de vil kunne skape store fristelser for barn og unge og sårbare mennesker på lik linje med pengespill. Ettersom innholdet i disse forundringspakkene er tilfeldig, betyr det at man som regel må åpne veldig mange pakker før man får akkurat de tingene man har lyst på, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet (bildet over).

Tilsynet er en aktiv pådriver for å heve aldersgrensen på spill som åpner for kjøp i spillet.

– Problematisk

Forsker Kamilla Knutsen Steinnes forteller at unge generelt har en høy teknisk kompetanse, men at det skorter litt når det kommer til å se på medier og spill med et kritisk blikk. Steinnes jobber i SIFO på OsloMet og har nylig forsket på mikrotransaksjoner i spill blant barn og unge.

– Til og med voksne sliter med å forstå at gaming er en markedsplass der noen vil ha tak i pengene dine. Bransjen selv tjener på å utvikle spill som du ikke er 100 prosent fornøyd med, slik at du bruker penger på at det skal bli bedre. De lager hindringer i spillet for å komme deg videre, og det er jo ganske problematisk.

FORSKER: Kamilla Knutsen Steinnes har undersøkt gamingvanene til unge.

Steinnes legger til at det er slike «in-game-transaksjoner» er blant de mest populære forbrukerstrategiene til spill.

– Ti kroner her og 20 kroner der, og plutselig har du brukt flere tusen kroner. I vårt utvalg var det ikke alle som var klare over det. De tenkte at det var gratis fordi det var gratis å laste ned, men spillet krevde jo at de betalte seg videre.

Lønnsom forretningsmodell

Alf Henry Lofnes vet også at spillprodusentene tjener mye penger på dette.

– Når jeg alene brukte så mye på dette, så er det nok mange andre som gjør det og. De må jo tjene milliarder på dette, tror Lofnes.

Han forstår business-modellen til de bak spillet, og sier at det er helt vanlig praksis i spillbransjen å selge små fordeler for å øke lysten til å bruke produpenger.

– Alle spill har jo det, det er sånn de tjener penger.

VG har prøvd å kontakte både CS: GO-produsentene og videoplattformen Twitch for en kommentar. Ingen av dem har svart på våre henvendelser.