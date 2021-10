VÅTT: Et stort lavtrykksområde vil gi mye nedbør østafjells det neste døgnet. Her fra Skjeberg i Sarpsborg kommune med mye vann i veibanen.

Mye nedbør og høy flomfare: Dette bør du sjekke

Høstværet pisker godt ved inngangen til høstferien. Både brannvesen og forsikringsselskaper ber folk i utsatte områder om å forberede seg.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Det blir en bløt og grå start på høstferien for de som ferierer kommende uke.

– Siste døgnet har et kraftig nedbørsområde passert i sør, og et nytt er på vei i morgen, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Et lavtrykk er under utvikling sørvest fra De britiske øyer, som ser ut til å forsterke seg det neste døgnet.

Det har fått Yr og Meteorologisk institutt til å gå ut med gult farevarsel for flom og jordskred på Sør- og Østlandet.

– Lavtrykket vil gi mye vind og kraftig regn. Mest nedbør vil vi få østafjells, i Agder og Østlandet, med verdier som kan komme over 50 millimeter, sier Haga.

Flere oversvømmelser

Brannvesenet i Øst har lørdag måttet rykke ut til flere husstander for å bistå ved oversvømmelse.

– På grunn av alt regnet har vi hatt flere oppdrag med pumping av vann fra kjellere. Det skyldes altså vanninntrenging fra naturen, men ikke noen store oversvømmelser i hus, sier Bård Fredriksen i Brann- og redningsetaten.

FLOM: Skjebergbekken rant over breddene før i dag, til frustrasjon for de nærmeste naboene.

På Skjeberg i Sarpsborg rant Skjebergbekken over breddene, som ga oversvømmelser rundt boligene i nærheten og gjorde at togtrafikken i nærheten måtte stenges.

– Folk bør rense takrennen for løv og mose, og sørge for at rister og sluk ikke er tette. Når det regner så mye har bakken vondt for å ta unna, så det kan være en idé å ta med seg hakke og spade for å lede vannet unna huset, råder Fredriksen.

– Tøm kjelleren

De neste dagene forventer Gjensidige Forsikring at skademeldingene kommer til å tikke inn fra områdene i øst som er rammet av flom og mye nedbør, ifølge kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen.

– I utgangspunktet så dekker vi de skadene som oppstår. Du skal ha vært grov uaktsom for å ikke oppnå erstatning for de skadene du opplever, sier han.

Som hvis store vannmengder renner inn til husveggen, og det ikke er drenert vekk, og forsikringsselskapet attpåtil har påpekt det tidligere uten at det er utbedret.

Ifølge Thoresen er det sjeldent slike eksempler oppstår.

VERDISAKENE: Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, peker på en utvikling mot at folk oppbevarer flere verdigjenstander i kjellerne sine. En grunn til å være obs under flomfare, mener han.

– I dag innreder man kjellere i større grad, med stereoanlegg og TV-er og alt mulig. Det vi oppfordrer om er rett og slett å tømme kjelleren for verdigjenstander hvis du vet det er risiko for at kjelleren kommer til å fylles med vann, sier Thoresen.

Det handler ikke om at forsikringsselskapene ikke dekker skadene, hvis du ikke har tatt disse forholdsreglene, påpeker han.

– Det har noe å gjøre med at du får færre problemer etterpå hvis du klarer å redde verdigjenstandene dine selv, sier han.

Hvis skaden skulle skje

Motstykket hans i Storebrand Forsikring, kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev, ber forsikringstagere sette seg nøye inn i hva forsikringen faktisk dekker.

– Hvis boligen ikke er godt vedlikeholdt, vil du kunne få utbetalt lavere erstatning eller ingen erstatning dersom noe skulle skje, for eksempel dersom det renner inn vann fordi tak, vegger eller vinduer er utette, sier Assev.

Foruten de tiltakene Thoresen har foreslått, oppfordrer Assev til å sjekke at ikke taksteinene ligger løst eller har skader og sørge for fri tilgang til avløp.

– Og installer gjerne en tilbakeslagsventil i sluket av kjelleren. Da unngår du at det kommer opp vann fra kloakken, sier hun.

Mye vind

Befinner du deg i fjellområdene på Vestlandet og nordover i landet, må du regne med mye vind og kanskje liten storm utsatte steder.

– Det vil ikke bli så mye nedbør vestafjells og nord for vannskillet som i sørøstlige deler av landet, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt Per Egil Haga.

BLÅSER TIL: De neste dagene vil det blåse mye, og kanskje brygge opp til liten storm utsatte steder. Biler med vindfang bør kjøre forsiktig, oppfordrer Per Egil Haga.

Ellers er det forholdsvis mildt med ganske høye temperaturer, ifølge meteorologen, så det burde ikke by på vanskelige kjøreforhold over fjellene. Men meteorologen peker på mye vind og sterke vindkast som en mulig utfordring.

– Når det blåser så mye vil kanskje store biler med vindfang få litt utfordringer, som campingbiler og bobiler, for dem som bruker høstferien til slike utflukter, sier Haga.

Trolig lettere utover i uken

I morgen er det meldt stor nedbørsaktivitet tidlig på dagen for sørlige og østlige deler av landet. For de mer sentrale strøkene av Østlandet kommer den mest intense nedbørsperioden til å komme litt utpå formiddagen og vil vare til utpå kvelden.

– Det blir mye vind og sterke vindkast langs Skagerrak-kysten og inn i Oslofjorden. De som har båter fortøyd gjør lurt i å sjekke om fortøyningene er gode, bemerker Haga.

Videre inn i neste uke kan det bli noe lavtrykksaktivitet som siger inn fra Atlanterhavet. Ifølge indikasjonene Meteorologisk institutt har, vil lavtrykket ta en nordligere bane etter hvert.

– Østafjells betyr det lettere vær og at det ser litt tørrere ut. Det kommer et høytrykk fra sørøst som trolig vil gi gunstigere vær utover i uken, sier Haga.