Mann (20) skutt på Mortensrud: − Dette er svært kritisk

MORTENSRUD (VG) En 20 år gammel mann er kritisk skadet etter å ha blitt skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Ingen er så langt pågrepet etter skytingen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det jeg kan si nå er at dette er svært kritisk. Venter nå på de siste meldingene fra sykehuset, sier leder for fellesenhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, på politihuset på Grønland i Oslo.

– Det er en veldig alvorlig sak vi står i nå. Det er en vanskelig situasjon for familien til denne unge mannen.







Klokken 22.22 torsdag kveld fikk politiet melding om at en person var skutt like ved Lofsrud skole på Mortensrud.

Mannen (20) ble kjørt fra stedet kritisk skadet, og livreddende innsats ble iverksatt.

Det ble satt i gang en stor aksjon og politiet søkte med flere patruljer, deriblant hundepatruljer, og helikopter etter én eller flere mulige gjerningspersoner. Krimteknisk ankom stedet rundt midnatt.

Ingen er så langt pågrepet etter skytingen.

Politiet har jobbet for fullt gjennom natten med å bearbeide informasjon, vitneavhør og tips, og etterforskningen pågår for fullt i dag.

– Vi rigger oss nå for en stor omfattende etterforskning, sier Metlid.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om motiv og foranledning, opplyser hun.

– Situasjonen er alvorlig, nettopp fordi det skytes ute i det offentlige rom i et område hvor det befinner seg mange unge mennesker, både barn og unge voksne. Vi opplever sterkt på Mortensrud nå at folk opplever frykt, sier Metlid.

De som kan ha sett eller hørt noe, også i etterkant, må ta kontakt med politiet, oppfordrer hun.

– Det har vært flere skyteepisoder i Oslo den siste tiden. Det er noe som skaper uro og bekymring, også for oss.

Politiet ser per nå ikke noen tydelig sammenheng med saken om skytingen i Vika, ved Operahuset og skytingen på Mortensrud.

– Målrettet handling

I tillegg til store ressurser fra politiet hadde det også flokket seg en stor folkemengde på åstedet. Det var særlig mange unge gutter som hadde samlet seg torsdag kveld. Ifølge politiet skal det ha vært elever på skolen da skytingen skjedde, med de skal ikke ha noe med hendelsen å gjøre. Politiet sperret av området som ligger helt inn mot skolen.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvordan gjerningspersonen har kommet seg vekk fra stedet.

– Vi har opplysninger om personer og biler, men trenger mer informasjon inn. Alle bevegelser er interessante for politiet, sier Metlid.

Politiet søker bredt og kjører med store ressurser for å få på det rene årsakssammenhengen til det som har skjedd.

– Vi prøver å kartlegge hvor eventuelle gjerningspersoner kan ha løpt, sa innsatsleder Erling Olstad på Mortensrud torsdag kveld.

Ifølge politiet skal det ha vært elever på skolen da skytingen skjedde, med de skal ikke ha noe med hendelsen å gjøre. Mannen som er skutt skal ikke være elev på skolen.

Politiet opplysninger så langt er at det skal ha blitt avfyrt flere skudd.

– Hva gjerningsmannen eventuelt har tenkt, det vet ikke jeg. Men antall skudd kan tyde på at det er en målrettet handling. Og det ser vi på som særdeles alvorlig, sier Olstad.

Har du bilder eller informasjon i saken? Tips VGs journalister her

Skal ha vært flere til stede

Innsatslederen sa torsdag at det var det flere personer til stede da skuddene ble avfyrt.

– Det vi har så langt fra vitner – det gjennomføres flere avhør – er at det var flere personer til stede da skuddene ble avfyrt.

Skytingen skal ha skjedd utenfor skolen.

– Tekniske etterforskere på vei for å gjøre et grundig åstedsteknisk arbeid, sier Olstad.

– Skal noen ha sett hele hendelsesforløpet?

– Vi har ikke spesifikk informasjon om det akkurat nå, men meldere inn til politiet har sett dette. Hvor mange og omfanget vet vi ikke per nå, sier innsatslederen.

Tror dere gjerningspersonen har løpt fra stedet?

– Det er en av hypotesene vi jobber ut i fra, derfor søker vi med hundepatruljer for å søke etter sporutgang, og for å prøve å kartlegge hvor gjerningspersonene eller interessante vitner som kan gi interessante opplysninger for å oppklare saken er hen.

Han sier det er for tidlig å si om det er en eller flere gjerningspersoner de ser etter.

I en oppdatering kort tid senere natt til fredag fikk innsatslederen spørsmål om gjerningspersonen eller personene løp fra stedet eller kjørte bil.

– Nå sitter ikke jeg på detaljinfo om det, men det er flere vitner som er avhørt så det er etterforskerne som kan sette sammen det bildet for å få en formening om hva som er kritisk informasjon.

Vitner hørte fem-seks skudd

VG har snakket med en person som var hos en kamerat og så på fotballkamp like i nærheten da de plutselig hørte skudd.

– Plutselig hørte vi bare «pang, pang, pang, pang pang». Jeg vil tro det var fem-seks skudd på rappen, sier mannen til VG.

– Først trodde vi at det ikke var noen ting, men plutselig løp det politihunder utenfor i hagen. Senere når jeg gikk forbi baksiden av Lofsrud skole så jeg en ambulanse og det virket som de drev med livreddende førstehjelp, sier mannen.

VG har også snakket med et vitne som ser skolen fra vinduet sitt. Personen forteller at vedkommende hørte fem-seks skudd rundt klokken 22.20.

– Jeg løp bort til vinduet for å se. Fem minutter etter skuddene kjørte to mørke biler opp til skolen, før de kjørte veldig raskt vekk før politiet kom.

Mortensrud er et boligområde i bydel Søndre Nordstrand.