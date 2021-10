DOMMER: Kirsten Bleskestad er leder av Dommerforeningen i Juristforbundet. Hun er også dommer i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Sandvika.

Dommerforeningen: Vent med å reversere domstol-reformen

HURDAL (VG) Dommerforeningen ber Vedum, Støre og de andre Hurdalskameratene om å vente med en reversering av nedlagte eller slankede tingretter og jordskifteretter.

I sitt partiprogram for kommende fireårsperiode vil Senterpartiet reversere domstolsreformen og gjenopprette tingretter og jordskifteretter som ble nedlagt i 2021.

Arbeiderpartiet skriver i sitt program at partiet vil sikre en desentralisert domstolsstruktur som ivaretar folks rettssikkerhet og tjenester nær folk i hele landet.

Nå går Dommerforeningen i Juristforbundet høyt på banen og vil stoppe en varslet reversering av den omstridte domstol-reformen. I praksis ble den innført av Solberg-regjeringen tidligere i år.

– De to partiene som forhandler om en ny regjeringsplattform har begge tatt til orde for å reversere domstolsreformen. Dommerforeningen ber partene vente med en reversering. Det er viktig å ta seg tid til en grundig evaluering før det foretas eventuelle endringer, skriver leder Kirsten Bleskestad i Dommerforeningen i en e-post til VG.

SLANKET: Senja tingrett er en av 37 tidligere tingretter som er nedskalert fra en lokal tingrett til et rettssted etter domstol-reformen.

Stortinget vedtok i desember 2020 endringer i domstol-strukturen. Solberg-regjeringen gikk inn for å redusere antallet tingretter fra 60 til 23 og antallet jordskifteretter fra 34 til 19.

Samtidig vektla den avtroppende regjeringen at tjenestestedene skulle beholdes der tingretter og jordskifteretter hadde holdt til.

Bakgrunnen var blant annet at Riksrevisjonen høsten 2019 leverte en rapport som kritiserte domstolene skarpt for at de ikke overholdt Stortingets saksbehandlingsfrister.

De store domstolene hadde opphopning av saker, mens mange av de mindre domstolene hadde atskillig mindre å gjøre. Riksrevisjonen mente at dersom domstolene samlet ressursene bedre så kunne de behandle flere saker i året, uten tilførsel av ekstra ressurser.

PRESSES: Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe avbildet på Hurdalsjøen Hotell – der forhandlingene om en ventet regjeringsplattform pågår. Forhandlernes væsketap ser ut til å bli erstattet kontinuerlig.

Men kritikken fra spesielt Senterpartiet mot det som blir kalt enda en sentraliserende reform, har vært massiv.

Derfor er det store forventninger fra Sp-folk Norge rundt til innholdet i en ny regjeringsplattform om domstol-reformen.

Men Dommerforeningens leder har større bekymringer enn positive forventninger til formuleringene fra Hurdal i en ny regjeringsplattform.

– Dommerforeningen er bekymret for hvilke endringer som kan komme. Det er viktig at den kommende regjeringen tar seg tid til en grundig behandling av en sak som har stor betydning for det rettssøkende publikum, ifølge Bleskestad.

På vegne av dommere og sorenskrivere som leder de aktuelle rettsinstansene ønsker hun seg forutsigbarhet fremfor enda flere omveltninger.

– Ingen vet når, om og hvordan en eventuell reversering av en stor domstol-reform eventuelt vil bli. Reformarbeidet som fortsatt pågår har vært omfattende og ressurskrevende, både økonomisk og for de ansatte. I samme periode har pandemien gitt domstolene ekstra utfordringer. Det siste domstolene nå trenger er en ny omveltning. Det er behov for ro og forutsigbarhet, understreker dommernes talerør.

KJEMPER: Senjas Sp-ordfører, Tom-Rune Eliseussen.

Sp-ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo og hennes parti- og ordførerkollega, Tom-Rune Eliseussen i Senja kommune, er blant Senterparti-folkene ute i landet som har stått opp for å bevare ting- og jordskifterettene.

Det som var Senja tingrett er ikke til å kjenne igjen fra det den var tidligere, mener Eliseussen.

– Dette er en sak Senterpartiet har jobbet med lenge. Jeg håper at vi kan reetablere og gjenåpne tingretten slik den var, sier Senja-ordføreren til VG torsdag kveld.

KJEMPER: Salangens Sp-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Hans kollega Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen, er ikke like håpefull.

– Jeg er veldig spent på hva som kommer ut av regjeringsforhandlingene og Hurdal-plattformen. Det blir vanskelig å reetablere så mange nedlagte tingretter.

– Du klarer ikke å sette sammen baconbiter til en hel gris, sammenligner Prestbakmo.

Hun mener fagmiljøer allerede er «revet i stykker», og at det nå kreves å se på strukturen på nytt og en dialog med de berørte parter om hvordan man best mulig kan få til en desentraliserte løsninger i tiden fremover.

Kirsten Bleskestad i Dommerforeningen har også observert at det har vært høy temperatur i diskusjonen om domstolsreformen før saken nå ligger på bordet til forhandlerne i Hurdal.

– Det har vært delte meninger om reformen. Den har blant annet ført til økt reisebelastning for mange dommere. Men vi tror de fleste er enige i at en reversering av strukturendringene nå vil bidra til å skape unødvendig usikkerhet og kreve ytterligere ressurser. Ressurser som kunne vært langt bedre brukt andre steder, avslutter dommer-lederen.

Partiene som forhandler regjeringsplattform på Hurdalsjøen Hotell, ønsker ikke å bidra med noe ennå.

– Vi kommenterer ikke pågående forhandlinger, skriver Senterpartiets pressesjef Lars Vangen i en tekstmelding.