Kong Haakon: Ble sammenlignet med Kristus

Dyrkingen av kong Haakon under og etter krigen antok voldsomme former. Han ble sammenlignet med Jesus Kristus og kalt alt fra «Norges fører» til «folkets første tillitsmann». Haakons handlinger under krigen ble aldri gjenstand for kritisk gransking, ifølge historiker.

Publisert: Nå nettopp

Undersøkelseskommisjonen av 1945 var en granskingskommisjon nedsatt av Stortinget i 1945 for å granske sivile og militære myndigheters handlinger i 1940.