FORSKER: Ole Gunnar Tveit, psykolog og doktorgradsstipendiat, har forsket på hvem av fastlegepasientene det er som faktisk får psykisk helsehjelp.

Studie: Lettere for menn å få psykisk helsehjelp

En ny norsk studie har funnet at menn i større grad enn kvinner får hjelp for psykiske problemer i spesialisthelsetjenesten.

Av Kari Spets

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette til tross for at kvinner som går til fastlegen for å få hjelp – og henvisning til spesialisthelsetjenesten – generelt har større lidelsestrykk. De er altså sykere enn menn.

Forskerne ville se på om det fantes tydelige skjevheter i hvem som får behandling i spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern.

– Det ser heldigvis ut som at det i stor grad er de som bør få hjelp, som får det. Men kjønn slår ut, sier Ole Gunnar Tveit, psykolog og doktorgradsstipendiat innen psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.

Han står sammen med Torleif Ruud, Ketil Hansen-Bauer, Ole Rikard Haavet og Ajmal Hussain bak en ny norsk studie publisert BMC Health services Research, et velrenommert tidsskrift på høyt nivå.

Resultatene baserer seg på data fra sykehus, fastleger og 18.000 pasienter og foregikk over ett år.

Menn venter lenger med å be om hjelp

Flere kvinner enn menn oppsøkte fastlege for psykiske problemer. Det var også litt flere kvinner som fikk behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er altså ikke slik at det i rene tall er flere menn enn kvinner får hjelp.

Men når forskerne kontrollerte for alle faktorer, som lidelsestrykk og andel konsultasjoner med fastleger, dukket skjevheten opp:

– Det er større sjanse for menn enn kvinner til å få komme inn til psykisk helsevern, sier Tveit.

– Hva tror dere er årsaken?

– Vi er ikke i mål med å forstå hva som er grunnen til det. Men hvis jeg skal spekulere, så kan det ha noe å gjøre med at menn venter lenger med å be om hjelp. Så da kan det være – eller anses som – mer presserende, sier Tveit.

– Dette kan gjøre at fastleger er mer vare når menn ber om hjelp.

– Tenker dere at det gir et riktig bilde av situasjonen?

– Vi kan ikke fastslå at dette er realitetene, men vi ser en tendens.

Kvinner er sykere

Forskerne oppdaget også noe annet:

Kvinner som gikk til fastlegen for psykiske helseproblemer hadde generelt større lidelsestrykk. De var altså sykere enn mennene. Likevel hadde menn større sannsynlighet for å få hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Mennene fikk i mindre grad en psykiatrisk diagnose av fastlegen og avga noe lavere score på selvrapportering av problemer. Dette er faktorer som skal spille inn i vurderingen av om en person har rett til helsehjelp.

– Det viktigste er at de som trenger hjelp i størst grad, får den. Hvis kjønn forhindrer at det skjer, så høres det feil ut. Vi kan ikke fastslå at noen menn kommer i veien for noen kvinner, men slike skjevheter er pussige, sier Tveit.