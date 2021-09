IRRITERT: Karin Andersen gir tydelig uttrykk for at regionreformen gjør henne irritert. – Det er et av de dummeste vedtakene jeg har vært borti.

SV vil ha folkeavstemning om regionreform: − Et av de dummeste vedtakene

SV ønsker folkeavstemning om oppløsning av tvangssammenslåtte fylker. Forslaget møter skepsis hos både den øverste Ap-bossen i nord og i Senterpartiet.

Av Martin Lægland

Karin Andersen forteller i et intervju med VG at SV ønsker en folkeavstemning om hvorvidt man skal oppheve de tvangssammenslåtte fylkene.

Det til tross for at hun i forkant av intervjuet kom i skade for å feilsende en tekstmelding til VG med teksten:

«Jeg får svare bare selvfølgeligheter».

Meldingen skulle til partiapparatet til SV tilknyttet regjeringssonderingene på Hurdalsjøen, og Andersen forklarer innholdet i meldingen:

– Det er bare det jeg må svare: Selvfølgeligheter. For nå sitter vi og skal finne løsninger på ting i forhandlinger, eller sonderinger som det heter. Og jeg tenker at de diskusjonene foregår mye bedre der enn i VG, sier hun.

Videre til selvfølgelighetene:

Andersen mener folk i de tvangssammenslåtte fylkene må lyttes til, og mener den beste måten å løse det på er gjennom en folkeavstemning:

– Der man har blitt tvangssammenslått bør man ha en folkeavstemning og spørre folk om dette. Det mener jeg. Der man hadde folkeavstemning i Finnmark, ble de overkjørt med dampveivalser, beskriver hun.

Andersen, som falt ut av Stortinget etter valget i høst, har de siste fire årene ledet Stortingets kommunalkomité. Hun er ikke nådig i sin beskrivelse av reformen.

– Dette er et av de dummeste vedtakene jeg har vært borti på Stortinget. Dette har vært helt unødvendig, det var noe regjeringen gjorde i et ledd for å få lagt ned fylkeskommunen. Vi har brukt masse penger på en reform kun for å ødelegge. det er forferdelig irriterende å måtte bruke tid og ressurser på rydde opp i tullet deres.

Sonderingene pågår fortsatt: Uenighet gir lengre prosess

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) mener en folkeavstemning om regionreformen vil være overflødig – og sier at han allerede har sendt en søknad om oppløsning av Troms og Finnmark til regjeringen.

Ønsker ikke folkeavstemning

Bjørn Inge Mo (Ap) er fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. Dersom fylket blir oppløst, og han ikke skulle bli kastet fra sitt verv før den tid, vil han være historiens eneste fylkesrådsleder i storfylket lengst nord.

– Det har jeg ikke så sterke følelser om. Det som er viktig er å følge opp det jeg har gått til valg på, og jeg har en pragmatisk tilnærming til mine gjøremål.

Noe han derimot har sterke følelser om, er Andersens forslag om folkeavstemning. og det vil han slett ikke høre noe om:

– Slik jeg ser det har vi allerede hatt to folkeavstemninger: Forrige fylkestingsvalg og høstens stortingsvalg. Der har velgerne sagt klart ifra om hva de ønsker, og da er vår oppgave å levere på det.

Mo forteller at han vil legge fram en tidsplan for hvordan oppløsningen kan gjennomføres i løpet av oktober.

– Vi har allerede sendt søknad om oppdeling som ligger klar på pulten til en ny kommunalminister.

JAKTER GJENNOMSLAG: Senterpartiet har gått fra å jakte velgere til å jakte gjennomslag i forhandlinger. Her illustrert ved Sandra Borch på besøk hos Hæren på Setermoen under valgkampen, sammen med tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Senterpartiet – skeptisk til folkeavstemning

Sandra Borch mener det vil være naturlig å oppløse fylkene i forbindelse med neste fylkestingsvalg i 2023, ettersom dagens fylkesting er folkevalgt gjennom et ordinært valg for perioden.

– Oppløsningen må skje i tett dialog med fylkeskommunen som selv skal gjøre denne jobben. Da må vi først lage forskrifter som gjør dette mulig

Borch deler Mos skepsis til folkeavstemning om oppløsning.

– Jeg tenker at dette må være opp til fylkene selv å bestemme. Men jeg støtter Mo, og tenker at det kan forsinke prosessen med oppløsning, og jeg er enig i at folket har sagt sitt gjennom de valgene. Men til syvende og sist må dette være opp til fylkestingene å bestemme.

VG har kontaktet fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), som ikke ønsker å stille til intervju i saken, eller svare på spørsmål på e-post.