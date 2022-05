REDNINGSAKSJON: Et helikopter fra Norsk Luftambulanse har vært flere turer til fjellet torsdag kveld hvor ulykken skal ha skjedd.

Turgåer i Troms fløyet til sykehus - skal ha falt flere hundre meter

En turgåer er fløyet til sykehus etter å ha falt fra fjellet Mjeldskartinden i Troms.

Politiet i Troms melder torsdag kveld om en redningsaksjon hvor en person har blitt hentet ut av fjellet Mjeldskartinden på Kvaløya.

– Det er snakk om et turfølge på to personer, der den ene personer har falt ned fra fjellet idet snøskavlen på toppen knekker. Den andre personen, som ringte inn til politiet, anslår at den skadede har falt et par hundre meter, sier operasjonsleder Eirik Kileng til VG.







Et skavlbrudd regnes ikke som et ordinært skredproblem, men er likevel en fare man må forholde seg til. Skavler kan knekke av seg selv eller når folk tråkker på skavlen og får den til å knekke.

Den skadede er fløyet til Universitetet Nord-Norge (UNN) med luftambulansen. Tilstanden til turgåeren er uavklart per nå.

– Pasienten var i live da vedkommende ble hentet ut, opplyser Kileng.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.08. Nærmeste pårørende er informert.

– Hovedredningssentralen kan ikke svare på spørsmål om tilstanden til vedkommende. Men det er alvorlig, sier redningsleder Jakob Karlsen til VG.

Klokken 21.45 opplyser Kileng at redningsaksjonen er avsluttet, og at det er gode værforhold i området.

– Personen som meldte om ulykken er hentet ned fra fjellet med politihelikopter og kjørt til Universitetssykehuset i Tromsø. Personen er fysisk uskadet, sier operasjonslederen VG.

Politiet kalte ut frivillige, politihunder og Norske redningshunder, men klarte å hente den skadede med luftambulansen.

– Vi har politihelikopteret i luften for å hente ut resten av turfølget, altså den siste personen som står igjen på fjellet. Vedkommende vil bli ivaretatt. Personen var i sjokk, naturlig nok, men er i god behold ellers, sa Kileng før personen ble hentet ned.