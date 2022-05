SOLBERG-VETERANER: Saliba Korkunc (H), Hans Olav Syversen (KrF), Monica Mæland (H), Saida Begum (H), Iselin Nybø (V).

Tapte valget – nå jobber en av tre med å påvirke politikere

To statsråder, Erna Solbergs høyre hånd og en rekke sentrale statssekretærer og politiske rådgivere fra den borgerlige regjeringen har fått seg nytt arbeid. Nå jobber hver tredje med å påvirke politikken de nettopp forlot.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

84 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere måtte pakke sammen sakene sine og forlate regjeringskontoret etter valgnederlaget i fjor høst.

14 ble stortingsrepresentanter, mens 17 jobber i Høyre, Venstre eller KrFs partiapparater eller stortingssekretariat.

De resterende 53 måtte på jobbjakt. Og over halvparten av disse valgte jobber enten i PR-byråer, som lobbyister eller har som en del av sine arbeidsoppgaver å påvirke norske politikere.

VG har de siste ukene skrevet om at tidligere stortingsrepresentanter har fri og evig tilgang til nasjonalforsamlingen – også de som jobber som lobbyister. Minst 50 eks-representanter som jobber med politisk påvirkning har dette gullkortet – og ordningen kan nå bli fjernet eller endret.

Høies gjeng

Kun to av statsrådene som fortsatt var en del av Solberg-regjeringen ved valgnederlaget jobber nå med politisk påvirkning: Monica Mæland (H) og Iselin Nybø (V), som begge er partnere i Schjødt – som reklamerer for deres nettverk og regjeringserfaring.

Det gjorde også de tre statssekretærene til helseminister Bent Høie – som alle var svært sentrale i håndteringen av coronapandemien. Og tre av sjefen selv, statsminister Erna Solberg (H), sine.

Til sammen har VG funnet 27 av Solbergs regjeringsmannskap som jobber med politisk påvirkning – i oljebransjen, store selskaper og PR-byråer.

Info Statsrådene i Solberg-regjeringen Statsminister Erna Solberg (H) og statsrådene Guri Melby (V), Olaug Bollestad (KrF), Jan Tore Sanner (H), Ine Eriksen Søreide (H), Linda Hofstad Helleland (H), Nikolai Astrup (H), Dag Inge Ulstein (KrF), Henrik Asheim (H), Abid Raja (V), Tina Bru (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Sveinung Rotevatn (V) gikk alle tilbake til Stortinget, etter å ha fått fornyet tillit fra folket høsten 2021. De siste fem er spredt for alle vinder: Odd Emil Ingebrigtsen (H) er tilbake i fiskeribransjen, Bent Høie (H) er statsforvalter i Rogaland, Torbjørn Røe Isaksen (H) er samfunnsredaktør i nettavisen E24, Frank Bakke-Jensen (H) er fiskeridirektør og Knut Arild Hareide (KrF) er sjøfartsdirektør. Iselin Nybø (V) og Monica Mæland (H) er partnere i Schjødt. Vis mer

Høyre-leder Erna Solberg svarer slik på hvorfor 27 av 84 - eller rundt hver tredje - av hennes tidligere regjeringskamerater har valgt PR, lobby eller politisk påvirkning:

– Folk må selv bestemme hvor de vil jobbe, skriver Solberg i en tekstmelding til VG.

Hun sier at mange bedrifter og kommuner kunne spart mye penger ved å ringe sine lokale representanter, i stedet for å jobbe via et pr-byrå.

– Når det er sagt synes det er bra at tidligere politikere skaffer seg arbeidserfaring fra ulike deler av privat næringsliv og organisasjonsliv som NHO, Sykepleierforbundet og Equinor. Norsk politikk trenger flere, ikke færre, med impulser fra andre steder enn stortings- og regjeringskontorene, skriver hun.

Solbergs nære rådgiver på Statsministerens kontor (SMK) over flere år, Peder Egseth, jobber nå for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Han har ikke besvart VGs spørsmål om saken.

HØYRE HÅND: Erna Solbergs nære rådgiver på SMK, Peder Egseth, jobber nå i NHO som senior kommunikasjonsrådgiver.

Ville til PR

Saliba Andreas Korkunc (H) var Bent Høies statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Nå er han i pappaperm, men 1. august starter han i ny jobb i PR-byrået Zynk. Og han ble ikke lei av krisehåndtering etter 1,5 år med coronapandemi.

– Jeg liker en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Særlig krisehåndtering synes jeg er veldig spennende og givende, sier Korkunc til VG.

Han har tidligere jobbet i det bergensbaserte PR-byrået NOR PR, i dag Apriil, og Korkunc sier at han ønsket seg tilbake til PR-bransjen.

ELSKER KRISER: Tidligere statssekretær Saliba Korkunc har blitt PR-mann.

– Kan noe veldig godt

– De som har jobbet i regjeringsapparatet kan kommunikasjon, å formulere kompliserte budskap på en enkel måte og få gjennomslag for politikk internt i regjeringen, på Stortinget og få synlighet i media. Når du kan noe veldig godt, er det ikke rart at du ønsker deg et yrke der du kan fortsette å bruke den kunnskapen du har.

– Ser du noe prinsipielt betenkelig i å bruke nettverk og innsikt fra tiden i regjeringen til å påvirke politikere på vegne av PR-byråets kunder?

– Nettverk er et ord jeg liker lite, det gir assosiasjoner til at en ansatt i PR-bransjen omtrent kan selge telefonlisten sin, og ringe folk man kjenner for å påvirke dem. Det har jeg aldri gjort, og det kommer jeg aldri til å gjøre.

CORONA-KAMERATER: Bent Høie (H) og Saliba Korkunc jobbet dag og natt med corona-krisen i to år.

– Strenge karanteneregler

Tidligere justisminister Monica Mæland (H) sier at hun er veldig glad for å være tilbake i jobb.

Mæland understreker at hun har hatt seks måneder jobbkarantene og 18 måneder saksforbud. Hun var advokat før hun ble politiker.

– Ser du noe prinsipielt betenkelig i å bruke nettverk og innsikt fra regjeringen til å påvirke klienter på vegne av en klient?

– Jeg er glad for at det også er mulig med overgang fra politikk til det private næringsliv, ikke bare offentlig sektor. Vi har også strenge karanteneregler og saksforbud som skal sikre avstand og legitimitet, skriver Mæland i en sms til VG.

– Hvorfor tror du så mange går fra regjeringsapparatet til akkurat denne typen jobber?

– Jeg antar at de fleste av oss er opptatt av å jobbe med noe vi kan og trives i, skriver hun.

Schjødt-kollega Nybø ønsker ikke å kommentere saken.

PÅ BESØK: Monica Mæland jobber som advokat for Schjødt og har vært innleid for Dagligvareleverandørenes forening (DLF) i lobbykampen om matmakt på Stortinget. Hun sier at hun ga juridiske råd.

Takket nei til styreplasser

Tidligere statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum (H), jobber som advokat i Sands med myndighetskontakt som ett av tre kompetanseområder på sin profil på firmaets nettsider.

Hun sier at hun har takket nei til styreplass i et par virksomheter fordi hun mente det var betenkelig.

Begum sier at hun sa nei fordi de jobbet direkte opp mot saker og tilskuddsordninger Arbeidsdepartementet har ansvar for.

– Når det gjelder jobbtilbud, så valgte jeg å jobbe i advokatfirma fordi jeg ønsker å jobbe med jus og praktisere som advokat. Jeg tror det i fremtiden vil bli stadig større etterspørsel etter advokater som har innsikt i politiske prosesser, hvordan lovgiver tenker og om selve lovgivningsprosessen, sier Begum til VG.

ADVOKAT: Saida Begum er tidligere statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun sier at hun i hovedsak bruker politisk innsikt til å tolke hva lovgiver har ment til bruk i tvister og rettsprosesser.

Begum sier at «myndighetskontakt» hos Sands er et samlebegrep om problemstillinger i skjæringspunktet jus og politikk.

Hun sier at en svært liten del av jobben består i å kontakte politikere direkte eller forberede klienter til å gjøre det.

– Når jeg ser på de timene jeg har ført så langt, så består under en prosent av jobben av det sier Begum til VG.

Hun sier at hun også har sagt nei til jobbtilbud fra et PR-byrå.

– Ser du noe prinsipielt betenkelig i å bruke nettverk og innsikt fra tid i regjeringen til å påvirke politikere på vegne av en klient?

– Det er en vurdering folk får ta selv. Hvis jeg ser noe som er prinsipielt betenkelig, så takker jeg nei.