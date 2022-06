IKKE KLARERT: Pardis Hafezinejad (19) så for seg en militær karriere og bli idrettssoldat. Slik ble det aldri.

Pardis ventet i 19 måneder på svar fra Forsvaret

Unge flerkulturelle må vente i månedsvis for å bli sikkerhetsklarert til førstegangstjenesten. Pardis (19) gikk glipp av et studieår mens hun sto i kø.

I oktober 2020 blir Pardis Hafezinejad oppringt til sesjon for førstegangstjeneste. Sesjonen, som vanligvis er fysisk oppmøte, må skje på telefon på grunn av coronapandemien.

Etter samtalen kommer Pardis inn klasserommet igjen med et stort smil. Hun skal inn i Luftforsvaret, skal hun ha blitt fortalt av Forsvaret.

KNUSTE DRØMMER: Pardis Hafezinejad var høyst motivert for å tjenestegjøre i Forsvaret. Hun ville gjerne inn i Luftforsvaret.

Lørenskog-jenta drømmer om å bli idrettssoldat. Førstegangstjeneste er derfor det perfekte første steget.

Oppmuntringen gjør at hun bestemmer seg for å satse på en fremtid i militæret. Hun er så sikker at hun dropper å søke seg inn på studier.

Blir ikke klarert

VG har intervjuet over 30 unge flerkulturelle mellom 18 og 25 år som har fått sin førstegangstjeneste inndratt fordi de ikke fikk tildelt sikkerhetsklarering.

Enkelte av dem har ventet opptil to år for å få svar på sikkerhetsklareringen. De beskriver hvordan den lange ventetiden med usikkerhet og avvisningen førte til belastning på deres mentale helse og tapt studietid.

For Pardis tar det 19 måneder før hun får beskjed om avslag. I mars 2022 får hun den endelige beskjeden om at heller ikke hun får sikkerhetsklarering.

– Det er veldig kjipt. Det var vanskelig se at andre fikk oppleve førstegangstjenesten, men ikke jeg, sier hun i dag.

VERNEPLIKT: I Norge er det verneplikt både for kvinner og menn. De fleste blir innkalt når de er 19 år.

Klareringen tok tid fordi Pardis har bakgrunn fra Iran, ifølge Forsvaret. Selv føler hun seg ikke særlig knyttet til landet. Hun er født i Norge og føler seg norsk.

Hun opplevde at Forsvaret mente at det bare var et tidsspørsmål før hun fikk sikkerhetsklarering.

Tok frustrasjonen ut på foreldrene

Mens Pardis ventet på svar, tok hun frustrasjonen ut på foreldrene. Hun tryglet dem om å ikke reise ut av landet, selv om farens mor var alene i Iran under pandemien.

Hun fryktet at en slik reise under pandemien kunne utløse mistanker hos Forsvaret og ødelegge sjansene hennes for sikkerhetsklarering.

– Men foreldrene mine har sagt hele tiden at; det er ikke oss. Det er Norges syn på Iran, sier hun.

UTENFOR: – Vennene mine snakket om at de kom inn i førstegangstjenesten og hvor de skulle reise. En glede som de delte med hverandre, som jeg ikke fikk være en del av, forteller 19-åringen.

Ett år etter klassekameratene hadde gjennomført sin verneplikt, sitter hun fortsatt på pikerommet. Hun har ikke kommet i gang med studiene fordi hun har ventet på sikkerhetsklareringen. I mellomtiden har hun jobbet som medarbeider på en dagligvarebutikk og bodd hos foreldrene.

Samme morgen hun skal intervjues av VG, lander brevet i hennes digitale postkasse. Avgjørelsen har kommet.

«Du er ikke gitt nødvendig klarering for tjeneste i Forsvaret. En såkalt IK-klarering. Du skal derfor ikke møte til førstegangstjeneste. Innkallingen er annullert.»

Hun er ikke velkommen til Forsvaret.

PLAKAT: Denne plakaten henger på dametoalettet på Forsvarets personell- og vernepliktssenter i Hamar. Den advarer mot en bjørn, en edderkopp og en drage.

Flere forteller om lang ventetid

Pardis er ikke alene. I vinter spurte VG leserne på Snapchat om det var andre unge som ikke hadde fått sikkerhetsklarering i forbindelse med førstegangstjenesten.

Vi har intervjuet over 30 personer av dem som tok kontakt. For å verne om deres identitet har vi valgt å anonymisere personene.

Dette er tre av historiene:

En ung kvinne med russisk bakgrunn skal ha blitt fortalt at hun var en god kandidat fordi hun behersket russisk. Hun fikk store forhåpninger om militær karriere etter sesjon. Hun ventet i ni måneder, for så få status som «IK». Hun gikk glipp av ett studieår. VG har sett avslagsbrevet.

En ung mann med iransk bakgrunn forteller at han ble mottatt med stor optimisme og oppmuntring under sesjon. Han opplevde at alle heiet på ham, og han ble kalt «en fin kandidat». Etter elleve måneder med venting og tre runder med sikkerhetsklareringspapirer fikk han avslag, og gikk dermed glipp av et studieår. Han sier til VG at det opplevdes som et «stort sjokk», og at han hadde blant annet investert i en klokke til ni tusen kroner som han planla å bruke under førstegangstjenesten. VG har fått innsyn i avslagsbrevet.

En ung kvinne med sør–sudansk bakgrunn sier at hun mistet lysten til å gjennomføre førstegangstjenesten fordi hun syntes spørsmålene som ble stilt under sikkerhetsklareringen var ubehagelige. Hun følte at spørsmålene sådde tvil i hennes norske identitet. Hun ba om fritak.

Personen som ventet lengst, av de vi intervjuet, er en mann som oppgir at han har ventet i 26 måneder. Den korteste behandlingstiden var én måned, men rekrutten hadde allerede startet tjenesten – og ble sendt hjem fra leiren etter 38 dager, fordi han ikke ble sikkerhetsklarert.

STRENG: Kommandørkaptein Erik Hansen sier at sikkerhetsloven i Norge er langt strengere enn andre land, også blant de allierte.

Krevende å sikkerhetsklarere

I 2021 fikk 79 vernepliktige avslag på å tjenestegjøre i Forsvaret på grunn av manglende sikkerhetsklarering. En såkalt «IK»-status. Forkortelsen står for «ikke klarert».

60 prosent av alle som får «IK» i Forsvaret bunner i usikre bindinger til andre land som Norge ikke har et politisk eller militært samarbeid med, forteller kommandørkaptein Erik Hansen, sjef i avdeling for personellsikkerhet ved Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).

Hansen forteller at FSA streber etter at de aller fleste vernepliktige med flerkulturell bakgrunn skal få sikkerhetssjekk i god tid før forespeilet innrykksdato, selv om det i praksis er krevende.

Mener Forsvaret ga falske forhåpninger

Pardis Hafezinejad fikk selv avslaget under to uker før hun var forespeilet innrykk.

– Selv om jeg var blitt klarert i dag, hadde jeg ikke følt meg så velkommen, med tanke på hvordan de har behandlet meg, sier hun til VG.

Hun opplever at Forsvaret ga henne falske forhåpninger.

IKKE INFORMERT: Hafezinejad sier at hun ikke var klar over at status som «person med tilknytning» betød lang ventetid i sikkerhetskøen. Hun kritiserer Forsvaret for dårlig informasjon.

– Forsvaret bør være åpne om det. Jeg ringte og tryglet om svar, jeg ville gjerne legge planer for fremtiden min. Å ha noe å glede meg til, eller bare gå videre med livet hvis de sa nei, sier hun.

– Hva skulle de gjort annerledes?

– Jeg synes de kunne vært ærlig med meg fra starten, og sagt: «Bare så du vet det, du har en litt annerledes bakgrunn enn de andre, det kan ta litt tid og vi har avvist folk før på grunn av dette.»

Forsvaret: – Beklagelig

VG har fremlagt Pardis Hafezinejads opplevelse til Forsvaret.

De ønsker ikke å kommentere saken konkret, men Forsvarets pressetalsmann oberstløytnant Vegard Norstad Finberg skriver at han synes det er beklagelig det unge flerkulturelle har opplevd.

– Først og fremst er det viktig fra Forsvarets side å påpeke at det er beklagelig at personell vi har inne til sesjon og tjeneste føler seg villedet og feilinformert. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å forbedre, og for å hindre at det skjer i fremtiden.

TALSPERSON: Oberstløytnant Vegard Norstad Finberg jobber i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Finberg opplyser at Forsvaret i november 2020 innførte flere nye grep for å avverge lignende situasjoner som Hafezinejads.

Han mener at de som skal inn i førstegangstjenesten nå vil oppleve en tydeligere kommunikasjon enn det de har før.

– Forsvarets personell- og vernepliktssenter og sesjonssenterne oppfordrer hele veien til at den enkelte bør planlegge andre alternativer enn førstegangstjeneste i tilfelle de ikke får sikkerhetsklarering, skriver han.

FPVS: På Hamar ligger Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Disse holder i kommunikasjonen mellom unge vernepliktige og Forsvaret. De samarbeider med FSA.

Finberg opplyser at kandidater som ikke har fått avgjort sin sikkerhetsklarering innen to måneder før fremmøtetidspunktet, skal få tjenesten sin utsatt.

– Hvis utsatt tjeneste fører til vesentlig forsinkelse av planlagt sivil utdanning, skal kandidaten gis tilbud om fritak for førstegangstjeneste i fredstid, sier Finberg.