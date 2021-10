BRUDD: Kristiansand kommune jobber med å tette lekkasjen i avløpsledningen nedenfor gamle Lundsbrua.

Kloakk rett i Otra – advarer mot bading på bystranden

Drikkevannsforsyningen i Kristiansand er ikke berørt av bruddet på avløpsledningen ved gamle Lundsbrua, der kloakk pumpes urenset ut i elven Otra.

Av Sven Arne Buggeland

Skaden på en av hovedledningene oppsto klokken 13.30 tirsdag. Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune håper å reparere skaden i løpet av kvelden og natten.

– Det er noe komplisert å få fikset dette, ettersom røret det er kakket hull på, er innstøpt ved elvebredden, sier leder for vann og avløp i Kristiansand kommune Torleif Jacobsen.

Han opplyser til VG i 18-tiden tirsdag at lekkasjen allerede er stanset.

– Men vi kan ikke sette kloakk på røret før vi får tettet selve skaden. Dermed er det pumpestasjoner i området som slipper kloakk urenset ut i elven.

Jacobsen opplyser at det dreier seg om betydelige mengder avløpsvann fra omkring 10.000 mennesker i deler av Kvadraturen, Eg og deler av Lund.

– Men drikkevannet er trygt, det hentes fra andre kilder.

– Hvilke konsekvenser har utslippet?

– Nedenfor bruddstedet vil vannet bli litt gråfarget, det kan bli noe kloakklukt i området. På bystranda og nedenfor Lundsbrua bør ikke folk bade, sier Jacobsen.

Han opplyser for øvrig at det ikke lenger er sesong for bading på Sørlandet.

Ingeniørvesenet beklager uhellet.