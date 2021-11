KLØE: Skabb er en type midd som fører til kløe og små nupper eller blemmer i huden.

Skabb sprer seg blant unge: − Veldig mange studenter

Selv med strenge coroantiltak i store deler av 2021, kjøpes det mer «skabbmedisin» nå enn før pandemien. De fleste smittede i Norge er mellom 15 og 29 år.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Salget av legemidler mot skabb er fortsatt høyere nå enn før coronapandemien, viser tall fra Apotekforeningen.

– Det tyder på at utbredelsen av skabb fortsatt har vært stor også i 2021, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket har vurdert ulike tiltak for å bremse smitten. Flere unge VG har snakket med forteller om mye smitte av den plagsomme skabbmidden.

Hudspesialister i Bergen forteller om flere skabb-pasienter etter gjenåpningen.

Hva er skabb? En type midd som er mellom 0,3-0,5 mm lang

Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som knekkes etter 3–4 døgn

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet

Kan i sjeldne tilfeller også smitte via håndklær, sengetøy og klær

Sykdommen har hatt en betydelig nedgang siden 1970-tallet, men de siste årene har antall tilfeller økt

Symptomer: Kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, deretter på større deler av kroppen

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Ved mistanke om skabb anbefales det at man tar kontakt med lege.

Legemiddelverket skriver: Som behandling benyttes permetrin eller benylbenzoat som smøres på hele kroppen. Permetrinkrem og benzylbenzoatliniment er reseptfrie legemidler, mens benzylbenzoatkrem må forskrives av lege. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

– De siste årene er det flest 15 til 29 åringer som har fått skabb, sier seniorrådgiver i FHI Horst Bentele til VG.

Bentele forteller at antall skabb-henvendelser gikk ned under pandemien, men at det igjen er det meldt inn flere utbrudd i helseinstitusjoner og henvendelser fra enkeltpersoner.

– Vi anser skabb som overførbar ved direkte hudkontakt, sier Bentele som forteller at coronatiltak også hjelper med å bremse spredning av skabb.

– Veldig mange studenter

I desember skrev VG om en økning i antall skabbutbrudd i skyggen av coronapandemien. Nordmenn hentet da ut rekordmange pakker med «skabbmedisin». Emilia Hugdahl, som da var overlege på hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus, varslet om en skremmende utvikling.

Hun forteller at skabb gir intens kløe, og at hun ikke tror folk skjønner hvor plagsomt skabb er før de opplever det selv.

– Veldig mange studenter har oppsøkt oss nå i høst, sier Emilia Hugdahl til VG

Hun driver Bryggen Hudlegesenter i Bergen sammen med Eli Synnøve Lilleskog. Hudspesialistene forteller at det var en nedgang i skabbtilfeller fra desember 2020 til juni 2021, etter tilgang på det nye legemiddelet Tenutex.

ØKT: Hudlege Eli Synnøve Lilleskog og Emilia Hugdahl forteller at det er flere unge pasienter som har skabb.

– I høst synes jeg det igjen er en økning av tilfeller, sier Eli Synnøve Lilleskog.

Hugdahl forteller hun har snakket med andre leger som igjen opplever at flere pasienter har skabb.

– Det kan henge sammen med at samfunnet åpner opp og at folk igjen omgås. Coronapandemien førte nok til færre tilfeller, men nå er det akkurat som det en ny bølge med pasienter som ikke har vært smitte før, sier hun.

Økt siden 2018

Skabb var frem til 1994 meldepliktig, ifølge Bentele i FHI. Han forteller at det for en stund tilbake ble diskutert om det igjen skulle bli meldepliktig etter flere henvendelse og utbrudd.

– Vi har prøvd å gjøre skabb meldepliktig, men det skal veldig mye til. Nå er flere legemidler mot skabb fritt tilgjengelig på apotek som førstegangspreparat. Blir det meldepliktig vil legemidlene bli reseptpliktig, noe som gjør de mindre tilgjengelige, sier Bentele.

Nå ser FHI på salgsstatistikk for legemidler for å se om der er mer skabb i samfunnet. Salget har gått litt tilbake i år sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt ganske høyt, ifølge Apotekforeningen. Slik har salget økt:

Salg av skabbmedisin: Antall solgte pakninger av skabbmidler (Nix krem, Permetrin krem og Benzylbenzoat liniment) i perioden januar-oktober de siste fire årene: 2018–31 618

2019–53 195

2020–85 331

2021–66 622 (Kilde: Farmaloggs legemiddelstatistikk og Apotekforeningen) Vis mer

– 2020 var et rekordår i tilfeller av skabb og vi forskrev flere kurer med skabb-kremer som ikke fungerte. Etter at vi fikk tilgang på Tenutex (skabb-krem fra Sverige) så har de fleste blitt kvitt skabben med en gang, og da blir det færre forskrivninger, sier hudspesialist Hugdahl.

I 2018 rapporterte flere allmennleger og hudleger i Norge om økning av pasienter med skabb, ifølge en europeisk studie. Antallet konsultasjoner for skabb hadde da økt voldsomt.