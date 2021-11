VIL ENDRE REISEMØNSTER: Raymond Johansen, på klimatoppmøtet i Glasgow, vil ha tilbake passasjerene i Oslos kollektivtilbud. Selv tok han toget til Glasgow fra London.

Fare for kutt: Raymond Johansen ber Oslo-folk reise kollektivt igjen

GLASGOW (VG) Kollektivselskapet Ruter er i trøbbel på grunn av passasjersvikt. Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har en oppfordring: Han ber folk vende tilbake til T-bane, trikk og buss. Ellers kan det bli kutt i tilbudet.

Av Alf Bjarne Johnsen

Samtidig varsler han at Ruter nå jobber med nye billettsystemer som skal tilpasses manges nye arbeidsmønster, med noen dager i uken på hjemmekontor.

– Reisemønsteret i Oslo har ikke normalisert seg etter pandemien. Mange er fortsatt på hjemmekontor, og flere kjører bil i Oslo i stedet for å reise kollektivt. Derfor ber jeg folk om å begynne å reise med kollektivtransport igjen, sier Johansen til VG.

Han tror at de reisendes frykt for trengsel i rushtrafikken er en av årsakene til trafikksvikten.

Byrådslederen er på klimatoppmøtet i Glasgow og deltar i flere debatter. Han har også møtt andre ordførere i det internasjonale storby-nettverket C 40 som jobber for å redusere storbyenes klimautslipp. Halve verden befolkning bor i by, og derfra kommer 70 prosent av globale utslipp, ifølge Johansen.

Fossilfrie reiser

Han sier at det er to uløste utfordringer med så mange tomme seter på buss, trikk og T-bane:

– Vi forsøker å holde oppe rutetilbudet, både tilgjengelighet og frekvens. Men Ruter sliter nå med manglende billettinntekter og er avhengig av at passasjerene kommer tilbake slik at vi slipper å kutte.

Den andre utfordringen er at Oslo må redusere sine klimautslipp. Biltrafikken må derfor ned igjen og i enda større grad bli fossilfri, påpeker byrådslederen.

Han har vært i kontakt med den nye regjeringen om Ruters økonomiske utfordringer. Når Støre-regjeringens tilleggsbudsjett kommer mandag 8. november, vil det vise seg om det kommer mer penger til corona-rammet kollektivtrafikk.

– Samtidig som du ber folk reise kollektivt igjen, så øker jo smitten. Vi bør likevel ha fullere kollektivtransport?

– Det er ikke noe som tyder på at det er smitte på kollektivtransport, men det er en del med ukjent smitte (25 prosent forrige uke). Det aller viktigste er å formidle til folk at er du syk, må du bli hjemme. Friske folk på T-banen smitter jo ikke, svarer byrådslederen.

En annen utfordring for bussen og trikken har vært at mange Oslo-folk har tatt i bruk mikromobilitet, altså elsparkesykler.

– Det vi ser er at folk går mindre til fots, men de velger også bort kollektivtilbudet. Det blir vanskelig å opprettholde tilbudet om trafikknedgangen blir varig, sier Raymond Johansen.

BEKYMRET: Ruter sliter med lavere billettinntekter, ifølge byrådsleder Raymond Johansen.

Ligger bak budsjett

Han erkjenner at Oslo ligger et godt stykke bak målene i byrådets klimabudsjett., som forutsatte større utslippskutt enn det man har fått til i hovedstaden.

– Noe av det er dessverre langt utenfor vår kontroll, sier Johansen.

Han la ikke skjul på at han var skuffet da Solberg-regjeringen ikke tok med søppelanlegget på Klemetsrud i Oslo i sin plan for fangst og lagring av CO₂. Men nå venter Johansen spent på søknaden som Klemetsrud har fremmet for å få finansiering fra EU.

– Klemetsrud-anlegget står for 17 prosent av Oslos klimagassutslipp. Rensing er avgjørende for å nå våre klimamål. Jeg håper på en avklaring fra EU i løpet av november, sier Johansen.

Tirsdag holdt statsministeren tale på klimatoppmøtet:

Raymond Johansen sier at Oslo i større grad også vil bruke sin makt som en stor innkjøper for å presse fram mer klimavennlige anskaffelser.

– Oslo kjøper varer og tjenester for 25 milliarder kroner i året. En egen gruppe følger med på utviklingen i lavutslipp-teknologien. Det betyr at vi hele tiden skal skjerpe kravene i våre anbud. Vi skal ha utslippsfrie byggeplasser. Bygg skal rehabiliteres i stedet for at vi bygger nytt, der det er mulig. VI har allerede 50 elektriske gravemaskiner i Oslo. Og i løpet av 2022–2023 skal alle bussene være elektriske, sier Raymond Johansen.